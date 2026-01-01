GEOFF TATE: «Я записывал альбом по всему свету»



GEOFF TATE выпустит новую пластинку, третью и последнюю часть "Operation: Mindcrime", третьего мая. Первый сингл будет представлен 20 марта. Относительно него, композиции Power, он рассказал в недавней беседе:



«Это классная тема. Power будет первой — сложно сейчас это называть синглом. Это первый образец с альбома. И да, это очень клевая тема — очень, очень энергичная, бодрящая и многое дает понять за короткий промежуток времени, что я очень люблю».



Относительно того, как шел процесс сочинения, он сказал:



«Я считаю, вы должны использовать все возможные способы, чтобы получить то, что хотите. Что касается меня, я смотрю на это как на историю, и сначала я пишу историю о том, что происходит, а затем словно анализирую ее и создаю главы, и эти главы превращаются в песни. А потом я уже работаю над тем, чтобы связать их все вместе и выстроить сюжетную линию, которая имела бы смысл. В музыкальном плане ты должен учитывать, как ты собираешься связать все это воедино. Есть ли смысл в музыкальном и мелодическом плане ставить эту песню перед этой песней, перед этой песней, перед вот той песней? Потому что это тоже важно — сделать так, чтобы все шло своим чередом, так что это не кажется навязчивым, и людям не нужно переворачивать страницу назад, чтобы узнать, что произошло, и они будут следовать по пластинке в хронологическом порядке».



После того, как интервьюер отметил, что "Power" "звучит как QUEENSRŸCHE", Jeff сказал:



«Ага. Частью всего процесса написания музыки было сохранение ее во вселенной "Mindcrime", написание в этом стиле, наверное, вы бы сформулировали это так».



Что касается того, как был записан "Operation: Mindcrime III", он ответил:



«На пластинке 13 песен, и она была записана по всему миру. И прелесть современной звукозаписи в том, что если у вас есть подходящее оборудование, качественная аппаратура, то мы просто берем ее с собой, куда бы мы ни отправились. И мы устанавливаем ее в гостиничных номерах, за кулисами концертов и т.д.. Один трек был записан в церкви. Мы можем записываться там, где у нас есть подходящее помещение для записи звука. Мы записали одну из песен, вернее, ее фрагменты, в замке в Италии. Вы помните такого персонажа — Казанову? Что ж, когда-то давно он был заключен в тюрьму в этом замке. Это место, конечно, представляет собой просто удивительные руины, но в нем была одна комната, которая была просто невероятной. Там были большие, высокие потолки, открытое пространство, большие каменные стены и тому подобное. И все это придало песне действительно уникальное звучание. Так или иначе, мы просто воспользовались этим, где только могли, и записали альбом, пока мы гастролировали по всему миру. Я написал музыку к альбому и тексты песен для альбома. И Kieran Robertson, мой партнер по написанию текстов для этого проекта, внес большой вклад в этот альбом, играя на гитаре, а также сочиняя музыку и тексты песен».







