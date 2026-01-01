Geoff Tate

16 мар 2026 : 		 GEOFF TATE: «Я записывал альбом по всему свету»

19 фев 2026 : 		 GEOFF TATE вносит завершающие правки

28 янв 2026 : 		 GEOFF TATE исполнил редкие темы QUEENSRŸCHE

15 янв 2026 : 		 GEOFF TATE планирует выпуск альбома летом

6 янв 2026 : 		 Басист DISTURBED присоединился к GEOFF TATE

18 дек 2025 : 		 GEOFF TATE закончил работу над альбомом на 85%

20 окт 2025 : 		 Видео полного выступления GEOFF TATE

9 окт 2025 : 		 GEOFF TATE в акустике

5 окт 2025 : 		 GEOFF TATE готовит сингл

31 авг 2025 : 		 Басист DISTURBED продюсирует новый альбом GEOFF TATE

7 авг 2025 : 		 GEOFF TATE: «Я не жалею о времени в QUEENSRŸCHE»

9 июн 2025 : 		 GEOFF TATE: «Мой случай Spinal Tap... »

7 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления GEOFF TATE

24 май 2025 : 		 Какой лучший совет дали GEOFF TATE?

22 мар 2025 : 		 GEOFF TATE открыл тур

5 мар 2025 : 		 GEOFF TATE о сохранении голоса

27 фев 2025 : 		 GEOFF TATE: «Видел я бывших, они и так довольны»

16 фев 2025 : 		 GEOFF TATE об участии в HEAR 'N AID

10 фев 2025 : 		 GEOFF TATE: «Помню, как фанаты METALLICA бросали в нас бутылки»

7 фев 2025 : 		 GEOFF TATE: «Ваши ожидания — это Ваши проблемы»

31 янв 2025 : 		 GEOFF TATE: «Я люблю играть в небольших городах»

4 дек 2024 : 		 GEOFF TATE планирует стрелять синглами

27 ноя 2024 : 		 GEOFF TATE не верит в воссоединение с QUEENSRŸCHE

3 ноя 2024 : 		 GEOFF TATE работает над "Operation: Mindcrime III"

3 окт 2024 : 		 GEOFF TATE в последний раз сыграет "Operation: Mindcrime"

11 сен 2024 : 		 Видео с выступления GEOFF TATE
GEOFF TATE: «Я записывал альбом по всему свету»



GEOFF TATE выпустит новую пластинку, третью и последнюю часть "Operation: Mindcrime", третьего мая. Первый сингл будет представлен 20 марта. Относительно него, композиции Power, он рассказал в недавней беседе:

«Это классная тема. Power будет первой — сложно сейчас это называть синглом. Это первый образец с альбома. И да, это очень клевая тема — очень, очень энергичная, бодрящая и многое дает понять за короткий промежуток времени, что я очень люблю».

Относительно того, как шел процесс сочинения, он сказал:

«Я считаю, вы должны использовать все возможные способы, чтобы получить то, что хотите. Что касается меня, я смотрю на это как на историю, и сначала я пишу историю о том, что происходит, а затем словно анализирую ее и создаю главы, и эти главы превращаются в песни. А потом я уже работаю над тем, чтобы связать их все вместе и выстроить сюжетную линию, которая имела бы смысл. В музыкальном плане ты должен учитывать, как ты собираешься связать все это воедино. Есть ли смысл в музыкальном и мелодическом плане ставить эту песню перед этой песней, перед этой песней, перед вот той песней? Потому что это тоже важно — сделать так, чтобы все шло своим чередом, так что это не кажется навязчивым, и людям не нужно переворачивать страницу назад, чтобы узнать, что произошло, и они будут следовать по пластинке в хронологическом порядке».

После того, как интервьюер отметил, что "Power" "звучит как QUEENSRŸCHE", Jeff сказал:

«Ага. Частью всего процесса написания музыки было сохранение ее во вселенной "Mindcrime", написание в этом стиле, наверное, вы бы сформулировали это так».

Что касается того, как был записан "Operation: Mindcrime III", он ответил:

«На пластинке 13 песен, и она была записана по всему миру. И прелесть современной звукозаписи в том, что если у вас есть подходящее оборудование, качественная аппаратура, то мы просто берем ее с собой, куда бы мы ни отправились. И мы устанавливаем ее в гостиничных номерах, за кулисами концертов и т.д.. Один трек был записан в церкви. Мы можем записываться там, где у нас есть подходящее помещение для записи звука. Мы записали одну из песен, вернее, ее фрагменты, в замке в Италии. Вы помните такого персонажа — Казанову? Что ж, когда-то давно он был заключен в тюрьму в этом замке. Это место, конечно, представляет собой просто удивительные руины, но в нем была одна комната, которая была просто невероятной. Там были большие, высокие потолки, открытое пространство, большие каменные стены и тому подобное. И все это придало песне действительно уникальное звучание. Так или иначе, мы просто воспользовались этим, где только могли, и записали альбом, пока мы гастролировали по всему миру. Я написал музыку к альбому и тексты песен для альбома. И Kieran Robertson, мой партнер по написанию текстов для этого проекта, внес большой вклад в этот альбом, играя на гитаре, а также сочиняя музыку и тексты песен».




