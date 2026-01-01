сегодня



GENE SIMMONS о создании "Kiss Meets The Phantom Of The Park"



GENE SIMMONS в недавнем интервью рассказал о создании фильма 1978 года "Kiss Meets The Phantom Of The Park", премьера которого состоялась 28 октября 1978 года на NBC:



«Все хотели, чтобы мы сняли фильм, потому что KISS была самой популярной группой в мире по опросам Гэллапа — выше THE BEATLES и LED ZEPPELIN — три года подряд: в 1977-м, 1978-м и 1979-м. Так что появились мультфильмы и фильмы — индустрия всегда хочет воспользоваться чьей-то популярностью. И мы остановились на одной идее, которая, если подумать, довольно глупая. В ней оживают Франкенштейн, Человек-волк и Дракула. В тематическом парке есть роботы. И, конечно, в фильме есть ненастоящие участники KISS — роботы, которые оживают.



Это было весело. Мы понятия не имели, что делаем. У нас был отличный режиссёр, снявший много детективов, парень по имени Гордон Хесслер, который старался быть любезным и подходил к нам после съёмки сцены и спрашивал: "Вам понравилось?" Он был настоящим англичанином. Мы отвечали: "Да. Мы как раз надеялись, что вы нам это скажете". — "Очень хорошо. Хотите сыграть ещё раз?" — "Конечно". — "Вам понравилось?" Он был очень милым англичанином. Мы знали, что играли ужасно, но он помог нам пережить это немного легче».



В 2018 году Эйс Фрейли также вспоминал об этой ленте:



«Я очень хорошо это помню. Мне было очень весело. Когда мы начали снимать в Magic Mountain, они закрывали парк в 6 часов, так что я мог свободно разгуливать по парку. Я купил мопед и ездил по асфальтовым дорожкам между аттракционами. Я несколько раз падал, но, к счастью, на мне был костюм с защитой, и я не поранился.

В целом для меня это был довольно хороший опыт, но однажды я вышел из себя, и это произошло, когда я поссорился с продюсером. Дело было так: я тусовался накануне вечером, нам нужно было встать в 7 часов и ехать в Magic Mountain. Потом нам нужно было наносить грим, надевать костюмы и всё в таком духе. У меня был график съёмок на день, и я должен был начать сниматься около 10:30–11:00. Вдруг кто-то стучит в дверь и говорит: "Извините, мистер Фрейли. Мы будем снимать крупные планы Gene Simmons'а всё утро, и вы нам не понадобитесь до обеда".



Такое случалось не раз, но когда это произошло во второй раз, я просто вышел из себя. Я забежал в кабинет продюсера и сказал: "Я не собираюсь терпеть эту ерунду. Если вы хотите, чтобы я был здесь в 9 часов в гриме, то позаботьтесь о том, что график съёмок организован как надо", потому что никому не нравится сидеть в гриме и костюме 12 часов. Я потерял самообладание — прыгнул в свой "мерседес" и уехал».



Хотя его бывшие коллеги по группе выразили своё недовольство фильмом, Фрейли сказал, что не разделяет их мнения:



«Paul и Gene официально заявили, что не любят этот фильм. Я считаю, что он уморительный, в стиле "кэмп", это глупый рок-н-ролльный фильм. Я не думаю, что в нём есть что-то плохое. Они отнеслись к фильму чертовски серьёзно, и это испортило им впечатление, когда они увидели окончательную версию, потому что они ожидали „Унесённых ветром“».







+0 -0



просмотров: 58

