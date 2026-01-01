Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
*Умер Фил Кэмпбелл 32
17 мар 2026 : 		 GENE SIMMONS о создании "Kiss Meets The Phantom Of The Park"

4 мар 2026 : 		 GENE SIMMONS исполняет KISS у бассейна

28 фев 2026 : 		 GENE SIMMONS исполняет KISS

26 фев 2026 : 		 GENE SIMMONS исполнил песни Эйса

18 фев 2026 : 		 BLACKIE LAWLESS раскритиковал GENE SIMMONS за слова об Эйсе

11 фев 2026 : 		 GENE SIMMONS: «Рэп в моем сердечке не отзывается!»

22 дек 2025 : 		 GENE SIMMONS о выступлении перед Сенатом

18 дек 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Артисты на радио бесправнее рабов»

16 дек 2025 : 		 GENE SIMMONS: «ИИ вызывает беспокойство, если его не регулировать»

14 дек 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Я всегда верил, что мы получим эту награду!»

8 дек 2025 : 		 GENE SIMMONS за достойную оплату с радио!

7 ноя 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Люблю я пироженки и шоколадки!»

10 окт 2025 : 		 GENE SIMMONS попал в аварию

26 авг 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Моих денег хватит на два-три поколения»

30 июн 2025 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS BAND

7 июн 2025 : 		 GENE SIMMONS: 'THE BEATLES превзошли всё, что было в музыке за 200 лет»

19 май 2025 : 		 Видео полного выступления GENE SIMMONS BAND

7 май 2025 : 		 Видео с выступления GENE SIMMONS BAND

5 май 2025 : 		 GENE SIMMONS отыграл первое шоу в 2025

29 апр 2025 : 		 GENE SIMMONS о высокой цене за встречу с ним: «Нужна страховка на все случаи жизни»

20 апр 2025 : 		 GENE SIMMONS о названии второго альбома

13 апр 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Мне жаль, что ACE FREHLEY и PETER CRISS не могут насладиться плодами своего творчества»

21 мар 2025 : 		 GENE SIMMONS дошел до прогноза погоды

10 мар 2025 : 		 Стань роуди GENE SIMMONS

11 фев 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Рок не в моде»

24 дек 2024 : 		 GENE SIMMONS о Рейгане
GENE SIMMONS о создании "Kiss Meets The Phantom Of The Park"



zoom
GENE SIMMONS в недавнем интервью рассказал о создании фильма 1978 года "Kiss Meets The Phantom Of The Park", премьера которого состоялась 28 октября 1978 года на NBC:

«Все хотели, чтобы мы сняли фильм, потому что KISS была самой популярной группой в мире по опросам Гэллапа — выше THE BEATLES и LED ZEPPELIN — три года подряд: в 1977-м, 1978-м и 1979-м. Так что появились мультфильмы и фильмы — индустрия всегда хочет воспользоваться чьей-то популярностью. И мы остановились на одной идее, которая, если подумать, довольно глупая. В ней оживают Франкенштейн, Человек-волк и Дракула. В тематическом парке есть роботы. И, конечно, в фильме есть ненастоящие участники KISS — роботы, которые оживают.

Это было весело. Мы понятия не имели, что делаем. У нас был отличный режиссёр, снявший много детективов, парень по имени Гордон Хесслер, который старался быть любезным и подходил к нам после съёмки сцены и спрашивал: "Вам понравилось?" Он был настоящим англичанином. Мы отвечали: "Да. Мы как раз надеялись, что вы нам это скажете". — "Очень хорошо. Хотите сыграть ещё раз?" — "Конечно". — "Вам понравилось?" Он был очень милым англичанином. Мы знали, что играли ужасно, но он помог нам пережить это немного легче».

В 2018 году Эйс Фрейли также вспоминал об этой ленте:

«Я очень хорошо это помню. Мне было очень весело. Когда мы начали снимать в Magic Mountain, они закрывали парк в 6 часов, так что я мог свободно разгуливать по парку. Я купил мопед и ездил по асфальтовым дорожкам между аттракционами. Я несколько раз падал, но, к счастью, на мне был костюм с защитой, и я не поранился.
В целом для меня это был довольно хороший опыт, но однажды я вышел из себя, и это произошло, когда я поссорился с продюсером. Дело было так: я тусовался накануне вечером, нам нужно было встать в 7 часов и ехать в Magic Mountain. Потом нам нужно было наносить грим, надевать костюмы и всё в таком духе. У меня был график съёмок на день, и я должен был начать сниматься около 10:30–11:00. Вдруг кто-то стучит в дверь и говорит: "Извините, мистер Фрейли. Мы будем снимать крупные планы Gene Simmons'а всё утро, и вы нам не понадобитесь до обеда".

Такое случалось не раз, но когда это произошло во второй раз, я просто вышел из себя. Я забежал в кабинет продюсера и сказал: "Я не собираюсь терпеть эту ерунду. Если вы хотите, чтобы я был здесь в 9 часов в гриме, то позаботьтесь о том, что график съёмок организован как надо", потому что никому не нравится сидеть в гриме и костюме 12 часов. Я потерял самообладание — прыгнул в свой "мерседес" и уехал».

Хотя его бывшие коллеги по группе выразили своё недовольство фильмом, Фрейли сказал, что не разделяет их мнения:

«Paul и Gene официально заявили, что не любят этот фильм. Я считаю, что он уморительный, в стиле "кэмп", это глупый рок-н-ролльный фильм. Я не думаю, что в нём есть что-то плохое. Они отнеслись к фильму чертовски серьёзно, и это испортило им впечатление, когда они увидели окончательную версию, потому что они ожидали „Унесённых ветром“».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 58

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом