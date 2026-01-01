RON 'BUMBLEFOOT' THAL: «SLASH — икона!»



RON 'BUMBLEFOOT' THAL в недавнем интервью спросили, как он оказался в составе GUNS N' ROSES:



«Однажды Joe Satriani мне говорит: "Эй, я только что порекомендовал тебя в GUNS. Они ищут нового гитариста.Так что, если кто-то обратится, знай, что это не развод". И они обратились. Это было летом 2004-го — 22 года назад, боже мой. А потом, полтора года спустя, у них был тур, и мы встретились в Нью-Йорке. Мы сыграли семь джемов, отправились в путь и закончили работу над альбомом "Chinese Democracy", и [это было] всего лишь восемь лет непрерывных гастролей и выпуска материала. Мы выпустили "Chinese Democracy". Мы выпустили DVD/Blu-ray "Appetite For Democracy"; это было живое выступление. А потом, спустя столько времени, наступил 2014 год, и я просто соскучился по всему, чем занимался раньше».



Размышляя о своем решении покинуть GUNS N' ROSES, Thal сказал:



«Шоу GUNS не собиралось становиться чем-то большим, чем было. И я скучал по творчеству в группе, по сочинительству, записи и многому другому. И я скучал по преподаванию, по продюсированию, по всему остальному, чем я занимался. Так что я вернулся ко всему этому и создал ART OF ANARCHY, а затем, в конце концов, SONS OF APOLLO, у которых все получилось очень хорошо».



После того, как интервьюер отметил, что SLASH "больше похож на блюзового мелодичного исполнителя в стиле хард-рок", в то время как Ron более техничен, тот ответил:



«Ну, есть такая старая шутка. Это шутка, высмеивающая джазменов. Рок против джаза — вы можете сыграть три аккорда для 3000 человек, или 3000 аккордов для трех человек. А что касается SLASH, то он просто икона. Он легенда. Если бы вы спросили, кто такой рок-гитарист? Это SLASH. И он придумал то, что нравится каждому маленькому ребенку — это то, что он придумал в первую очередь, когда хочет научиться играть на гитаре. Он — самый главный. Абсолютно. И дело не в формальностях. Дело не в чем-то подобном. Это 3000 — можно сказать, 3000 нот на троих. SLASH, он создал темы, которые вы можете спеть и которые вы узнаете за секунду. И это редкий талант и умение. Это же настоящая фантастика. Я имею в виду, что я делаю то, что я делаю, он делает то, что он делает, и мир полон того, что каждый делает то, что он делает.



Мы все должны быть честными с самими собой. Мы должны быть искренними, мы должны быть самобытными. Что касается меня, то я странный парень, поэтому я играю странные вещи. И так оно и есть. Понравится ли это массам? Нет. Этому есть свое место. Этого не будет на радио, но это будет на телевидении, в видеоиграх и тому подобном. Но это то, чем я счастлив заниматься. И если бы я этого не сделал, во Вселенной образовалась бы маленькая дыра, которую я должен был заполнить, но не заполнил. И это касается каждого человека. Это касается каждого. Дело не в том, чтобы быть знаменитым или что-то в этом роде. Главное — быть честным с самим собой. Это самое важное. Вот и все»





