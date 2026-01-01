*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 50
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
*Умер Фил Кэмпбелл 26
Sammy Hagar

16 мар 2026 : 		 Видео полного выступления SAMMY HAGAR

13 мар 2026 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY: «Нам нравится играть перед молодыми!»

17 дек 2025 : 		 SAMMY HAGAR: «Концерты для пожилой звезды в Вегасе — сбывшаяся мечта!»

1 ноя 2025 : 		 SAMMY HAGAR выступил с вокалистом RIVAL SONS

15 окт 2025 : 		 CHAD KROEGER исполнил хит METALLICA в рамках SAMMY HAGAR Birthday Bash

23 сен 2025 : 		 SAMMY HAGAR не особо доволен своим выступлением на Back To The Begining

23 авг 2025 : 		 Концертный релиз SAMMY HAGAR выйдет осенью

22 авг 2025 : 		 SAMMY HAGAR ответил DAVID LEE ROTH

5 авг 2025 : 		 Концертный трек SAMMY HAGAR

2 июн 2025 : 		 JASON BONHAM был немного обижен на SAMMY HAGAR

19 май 2025 : 		 SAMMY HAGAR присоединился на сцене к LIFEHOUSE

3 май 2025 : 		 SAMMY HAGAR: «Не думаю, что еще поеду в тур»

29 апр 2025 : 		 Новое видео SAMMY HAGAR

28 апр 2025 : 		 SAMMY HAGAR выбрал песню OZZY

27 апр 2025 : 		 SAMMY HAGAR скучает по Эдди

25 апр 2025 : 		 Новая песня SAMMY HAGAR

22 апр 2025 : 		 SAMMY HAGAR готовит сингл

4 фев 2025 : 		 SAMMY HAGAR исполняет THE GRATEFUL DEAD

26 янв 2025 : 		 SAMMY HAGAR пояснил за слова

18 янв 2025 : 		 SAMMY HAGAR: «Не хочу я больше в туры!»

25 дек 2024 : 		 Концертное видео SAMMY HAGAR

21 дек 2024 : 		 SAMMY HAGAR: «Я три недели правил речь о введении FOREIGNER в ЗСРНР»

5 дек 2024 : 		 Концертное видео SAMMY HAGAR

28 ноя 2024 : 		 SAMMY HAGAR хочет вновь дружить с ALEX VAN HALEN

27 ноя 2024 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY выступили на футболе: Pro-shot

26 ноя 2024 : 		 SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY выступили на футболе
Видео полного выступления SAMMY HAGAR



Видео полного выступления SAMMY HAGAR, которое состоялось одиннадцатого марта в Dolby Live, Park MGM, доступно для просмотра ниже:

01. Soap On A Rope (CHICKENFOOT song) (first performance since 2018)
02. Mine All Mine (VAN HALEN song) (first full performance since 2016)
03. Poundcake (VAN HALEN song)
04. Panama (VAN HALEN song)
05. There's Only One Way To Rock
06. Runaround (VAN HALEN song)
07. Top Of The World (VAN HALEN song)
08. When It's Love (VAN HALEN song)
09. Cabo Wabo (VAN HALEN song) (shortened)
10. Mas Tequila (SAMMY HAGAR AND THE WABOS song)
11. Why Can't This Be Love (VAN HALEN song)
12. Right Now (VAN HALEN song)
13. Somebody Get Me A Doctor (VAN HALEN song) (Michael Anthony on lead vocals)
14. Surfing With The Alien (Joe Satriani song)
15. Good Enough (VAN HALEN song)
16. Heavy Metal
17. I Can't Drive 55
18. Eagles Fly
19. Encore, Thank You, Goodnight.






