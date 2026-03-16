Новости
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 50
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 43
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
*Умер Фил Кэмпбелл 26
Tom Morello

*



16 мар 2026 : 		 TOM MORELLO: «Я очень люблю JUDAS PRIEST и поэтому взялся за их историю»

7 фев 2026 : 		 TOM MORELLO: «За пару дней до YUNGBLUD не должен был петь»

18 дек 2025 : 		 Новое видео TOM MORELLO с вокалистом BEARTOOTH

15 авг 2025 : 		 TOM MORELLO о финальном концерте BLACK SABBATH

22 июл 2025 : 		 TOM MORELLO присоединился к гитаристу RUSH

12 мар 2025 : 		 TOM MORELLO: «Рад, что управляю последним шоу OZZY»

9 дек 2024 : 		 TOM MORELLO о важности защиты угнетенных

1 сен 2024 : 		 TOM MORELLO о своем "моменте веры"

2 июл 2024 : 		 TOM MORELLO: «Только вы можете изменить мир»

28 июн 2024 : 		 TOM MORELLO представил сольную композицию

25 июн 2024 : 		 TOM MORELLO: «Я записал одну из самых тяжелых песен»

23 июн 2024 : 		 TOM MORELLO: «Cын вдохновил меня на альбом»

14 июн 2024 : 		 TOM MORELLO готовит сольный альбом

22 янв 2024 : 		 JOHN 5 введет TOM MORELLO в Metal Hall Of Fame

20 июн 2023 : 		 SLASH присоединился на сцене к TOM MORELLO

5 июн 2023 : 		 GARY CHERONE и NUNO BETTENCOURT присоединились на сцене к TOM MORELLO

23 май 2023 : 		 TOM MORELLO: «ЗСРНР немного подвинулись»

3 май 2023 : 		 TOM MORELLO поздравил WAYNE'a KRAMER'a

12 май 2022 : 		 TOM MORELLO получит награду

8 дек 2021 : 		 Гитаристы METALLICA и RUSH в новом треке TOM MORELLO

29 окт 2021 : 		 TOM MORELLO: «Мир сам не поменяется, всё зависит только от вас»

22 окт 2021 : 		 Новое видео TOM MORELLO

18 окт 2021 : 		 TOM MORELLO — о событиях шестого января

28 сен 2021 : 		 BRING ME THE HORIZON в новом треке TOM MORELLO

17 авг 2021 : 		 TOM MORELLO вместе с BRUCE SPRINGSTEEN и EDDIE VEDDER записали кавер-версию AC/DC

9 июн 2021 : 		 TOM MORELLO замутил с THE BLOODY BEETROOTS
TOM MORELLO: «Я очень люблю JUDAS PRIEST и поэтому взялся за их историю»



TOM MORELLO в недавнем интервью обсудил свою дебют в кино — работу над фильмом "The Ballad Of Judas Priest":

«Особенно в JP я люблю гитарную игру — она просто фантастическая; это следует принимать как должное, — но это один из тех элементов, которые мне всегда нравились в этой группе… Так что они были первой металл-группой, которая — в основном хэви-метал-группы выступали со сцены в стиле "поклоняйся мне", "Вот он я, я Бог, поклоняйся мне". JUDAS PRIEST говорил что-то вроде: "Мы вместе — металлическое сообщество", и это то, что реально нашло отклик у меня. Они позволили мне почувствовать, что я иду туда не просто для того, чтобы кого-то восхвалять, а для того, чтобы прочувствовать, что они — металл, я — металл, мы — металл (икру). А хэви-металл — это тот стиль, который заставил меня полюбить музыку, и без него я не был бы здесь».

Что касается того, почему он принял участие в создании "The Ballad Of Judas Priest", Tom сказал:

«Я делаk это просто из любви. Я просто делаk это из любви к делу. Я люблю JUDAS PRIEST и хотел помочь рассказать их историю, вот и все».




Комментарии 5 )

16 мар 2026
i
industrialist
Шерстяной левак...небось и там будет заливать про политкорректность
16 мар 2026
Dem0niac
я делаk это из любви
Я lелаk это из любви
я lеkаk это из любви
я ltkаk это из любви
z ltkfk 'nj bp k.,db!!!!
16 мар 2026
Rocky Wolfsson
Dem0niac, ну, за делаk по любви!.... Ык.
16 мар 2026
gravitgroove
Надеюсь, там будет история, как дядя Роб прокатил его по Голливуду на мотоцикле.
