TOM MORELLO: «Я очень люблю JUDAS PRIEST и поэтому взялся за их историю»



TOM MORELLO в недавнем интервью обсудил свою дебют в кино — работу над фильмом "The Ballad Of Judas Priest":



«Особенно в JP я люблю гитарную игру — она просто фантастическая; это следует принимать как должное, — но это один из тех элементов, которые мне всегда нравились в этой группе… Так что они были первой металл-группой, которая — в основном хэви-метал-группы выступали со сцены в стиле "поклоняйся мне", "Вот он я, я Бог, поклоняйся мне". JUDAS PRIEST говорил что-то вроде: "Мы вместе — металлическое сообщество", и это то, что реально нашло отклик у меня. Они позволили мне почувствовать, что я иду туда не просто для того, чтобы кого-то восхвалять, а для того, чтобы прочувствовать, что они — металл, я — металл, мы — металл ( икру ). А хэви-металл — это тот стиль, который заставил меня полюбить музыку, и без него я не был бы здесь».



Что касается того, почему он принял участие в создании "The Ballad Of Judas Priest", Tom сказал:



«Я делаk это просто из любви. Я просто делаk это из любви к делу. Я люблю JUDAS PRIEST и хотел помочь рассказать их историю, вот и все».







