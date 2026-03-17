*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 38
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
*Умер Фил Кэмпбелл 32
Metallica

17 мар 2026 : 		 Фронтмен METALLICA сделал предложение своей даме сердца

11 мар 2026 : 		 Новых концертов в Сфере METALLICA не планирует

9 мар 2026 : 		 METALLICA добавила еще десять концертов в Сфере

3 мар 2026 : 		 METALLICA добавила еще шесть концертов в Сфере

25 фев 2026 : 		 Восемь вечеров с METALLICA в Сфере

9 фев 2026 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA'14

4 фев 2026 : 		 Кавер-версия METALLICA от FULL METAL ORCHESTRA

2 фев 2026 : 		 METALLICA сотрудничает с DR. MARTENS

1 фев 2026 : 		 DAVE MUSTAINE: «Я написал эту песню METALLICA, теперь я ее записал!»

29 янв 2026 : 		 DAVE MUSTAINE поговорил с лидером METALLICA, и...

15 янв 2026 : 		 METALLICA почти договорилась на Сферу

31 дек 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления METALLICA '08

24 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

23 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

16 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

7 дек 2025 : 		 Как песня METALLICA стала гимном футбольной команды

5 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

4 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

3 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

2 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

30 ноя 2025 : 		 Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!»

29 ноя 2025 : 		 Видео полного выступления METALLICA

27 ноя 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
Фронтмен METALLICA сделал предложение своей даме сердца



Фронтмен группы METALLICA James Hetfield объявил о своей помолвке с Adriana Gillett.

Недавно в социальных сетях METALLICA появилась фотография James'a Hetfield'a и Gillett, на которой тот держит табличку с надписью: «Adriana Gillett, выйдешь за меня замуж?» Под снимком была подпись: «Она сказала „да“!»

В своём аккаунте в соцсетях Adriana Gillett поделилась той же фотографией и добавила следующее сообщение:

«Лучший сюрприз на день рождения. Плавание с китовыми акулами в пятницу, 13-го с самым уникальным, особенным и романтичным предложением, которое только может вообразить Рыба. В море, полном рыб, мы поймали друг друга. Спасибо, Боже, за то, что свёл нас вместе».

В 2022 году сообщалось, что Hetfield и его жена Francesca, с которой он прожил 25 лет, разводятся. TMZ впервые объявил о разрыве 13 августа 2022 года, сославшись на «источник, близкий к паре», который сообщил развлекательному СМИ, что James Hetfield подал документы на развод в Колорадо ранее в том же году. Позже Francesca подтвердила эту новость в своём заявлении.

«После 30 лет взлётов и падений, но всегда с большой любовью, я чрезвычайно опечалена тем, что мой брак дошёл до такого», — сказала она.



Комментарии 9

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

17 мар 2026
i
industrialist
Старый пиздонюх не теряет хватки...будет прикольно, есть повторится как у Джигарханяна
17 мар 2026
Вашингтон Ирвинг
Жилет, лучше для мужчины нет
17 мар 2026
s
serb
Имеет право. Может с новыми эмоциями и новый альбом подъедет.
17 мар 2026
Corpsegrinder04
Счастливого брака молодым.
17 мар 2026
Rutger
Франческу, бывшую, в последние годы путали с KK Даунингом. Так что Хэта можно понять.
17 мар 2026
Corpsegrinder04
Rutger, и с Ириной Фарион, пока стерву не завалили.
17 мар 2026
olly71
Rutger, тут глянул фото что Франчески что этой ну мягко говоря не красавицы причём даже в молодости . Я понимаю что у всех возраст и он не красит но вот жена Мастейна смогла неплохо себя сохранить хотя по годам не моложе . а вообще некоторые любители упорно наступать на свои же грабли . Вон Харламов два раза женился потом разводился и половинил своё состояние отдавая бывшим и женился в третий раз на малолетке у котрой на лбу просто горит МНЕ НРАВИТСЯ ТВОЁ БАБЛО ! . Сомневаюсь что 63 летний Хэт с рожей пропитого рэднека охрененый романтик-любовник но вот 200 лямов на его счету могут заинтересовать любую бабу .
17 мар 2026
Вашингтон Ирвинг
olly71, у Ньюстеда жена симпатичная, и в молодости хорошо выглядела, и сейчас
17 мар 2026
Corpsegrinder04
Вашингтон Ирвинг, жене Ньюстеда даже полтинника нет. По современным меркам ещё молодая. Походит.
просмотров: 589

