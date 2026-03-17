Фронтмен METALLICA сделал предложение своей даме сердца



Фронтмен группы METALLICA James Hetfield объявил о своей помолвке с Adriana Gillett.



Недавно в социальных сетях METALLICA появилась фотография James'a Hetfield'a и Gillett, на которой тот держит табличку с надписью: «Adriana Gillett, выйдешь за меня замуж?» Под снимком была подпись: «Она сказала „да“!»



В своём аккаунте в соцсетях Adriana Gillett поделилась той же фотографией и добавила следующее сообщение:



«Лучший сюрприз на день рождения. Плавание с китовыми акулами в пятницу, 13-го с самым уникальным, особенным и романтичным предложением, которое только может вообразить Рыба. В море, полном рыб, мы поймали друг друга. Спасибо, Боже, за то, что свёл нас вместе».



В 2022 году сообщалось, что Hetfield и его жена Francesca, с которой он прожил 25 лет, разводятся. TMZ впервые объявил о разрыве 13 августа 2022 года, сославшись на «источник, близкий к паре», который сообщил развлекательному СМИ, что James Hetfield подал документы на развод в Колорадо ранее в том же году. Позже Francesca подтвердила эту новость в своём заявлении.



«После 30 лет взлётов и падений, но всегда с большой любовью, я чрезвычайно опечалена тем, что мой брак дошёл до такого», — сказала она.





