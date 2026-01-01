Новости
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 56
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 36
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 56
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 36
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Умер Фил Кэмпбелл 34
Geoff Tate

25 мар 2026 : 		 Каким будет сет-лист концертов GEOFF TATE?

18 мар 2026 : 		 Новая песня GEOFF TATE

16 мар 2026 : 		 GEOFF TATE: «Я записывал альбом по всему свету»

19 фев 2026 : 		 GEOFF TATE вносит завершающие правки

28 янв 2026 : 		 GEOFF TATE исполнил редкие темы QUEENSRŸCHE

15 янв 2026 : 		 GEOFF TATE планирует выпуск альбома летом

6 янв 2026 : 		 Басист DISTURBED присоединился к GEOFF TATE

18 дек 2025 : 		 GEOFF TATE закончил работу над альбомом на 85%

20 окт 2025 : 		 Видео полного выступления GEOFF TATE

9 окт 2025 : 		 GEOFF TATE в акустике

5 окт 2025 : 		 GEOFF TATE готовит сингл

31 авг 2025 : 		 Басист DISTURBED продюсирует новый альбом GEOFF TATE

7 авг 2025 : 		 GEOFF TATE: «Я не жалею о времени в QUEENSRŸCHE»

9 июн 2025 : 		 GEOFF TATE: «Мой случай Spinal Tap... »

7 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления GEOFF TATE

24 май 2025 : 		 Какой лучший совет дали GEOFF TATE?

22 мар 2025 : 		 GEOFF TATE открыл тур

5 мар 2025 : 		 GEOFF TATE о сохранении голоса

27 фев 2025 : 		 GEOFF TATE: «Видел я бывших, они и так довольны»

16 фев 2025 : 		 GEOFF TATE об участии в HEAR 'N AID

10 фев 2025 : 		 GEOFF TATE: «Помню, как фанаты METALLICA бросали в нас бутылки»

7 фев 2025 : 		 GEOFF TATE: «Ваши ожидания — это Ваши проблемы»

31 янв 2025 : 		 GEOFF TATE: «Я люблю играть в небольших городах»

4 дек 2024 : 		 GEOFF TATE планирует стрелять синглами

27 ноя 2024 : 		 GEOFF TATE не верит в воссоединение с QUEENSRŸCHE

3 ноя 2024 : 		 GEOFF TATE работает над "Operation: Mindcrime III"
Каким будет сет-лист концертов GEOFF TATE?



GEOFF TATE в недавнем интервью ответил на вопрос, не планирует ли он исполнять все три части "Operation: Mindcrime":

«Это очень сложно. Хотел бы я сыграть все, что когда-либо написал. Я правда хотел бы. По крайней мере, я бы хотел устроить концерт, например, серию концертов, на которых я бы просто сыграл разные вещи, которые обычно не играю. На альбомах есть музыка, которую я никогда не играл вживую. Я бы с удовольствием сделал это в какой-то момент. В один прекрасный момент, почему бы и нет?

Концерты обычно длятся около полутора часов. Это в значительной степени то, что аудитория может выдержать, по крайней мере, на хард-рок и металл-концертах. Так что я не знаю. "Mindcrime I", к примеру, длится 60 минут. "Mindcrime II" длится примерно 65 минут. И, на самом деле, я еще не смотрел, сколько в итоге набралось у третьей части. Но он примерно такой же [длины]. В альбоме 13 песен, то есть он по продолжительности примерно такой же, так что я никак не смог бы сыграть все три подряд за раз. Мне пришлось бы разделить их на части. Должен ли я провести утреннее шоу, например, дневное шоу, а затем вечернее шоу? [смеется] А постойте... клевая же идея! [Смеется]»




