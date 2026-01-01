Каким будет сет-лист концертов GEOFF TATE?



GEOFF TATE в недавнем интервью ответил на вопрос, не планирует ли он исполнять все три части "Operation: Mindcrime":



«Это очень сложно. Хотел бы я сыграть все, что когда-либо написал. Я правда хотел бы. По крайней мере, я бы хотел устроить концерт, например, серию концертов, на которых я бы просто сыграл разные вещи, которые обычно не играю. На альбомах есть музыка, которую я никогда не играл вживую. Я бы с удовольствием сделал это в какой-то момент. В один прекрасный момент, почему бы и нет?



Концерты обычно длятся около полутора часов. Это в значительной степени то, что аудитория может выдержать, по крайней мере, на хард-рок и металл-концертах. Так что я не знаю. "Mindcrime I", к примеру, длится 60 минут. "Mindcrime II" длится примерно 65 минут. И, на самом деле, я еще не смотрел, сколько в итоге набралось у третьей части. Но он примерно такой же [длины]. В альбоме 13 песен, то есть он по продолжительности примерно такой же, так что я никак не смог бы сыграть все три подряд за раз. Мне пришлось бы разделить их на части. Должен ли я провести утреннее шоу, например, дневное шоу, а затем вечернее шоу? [смеется] А постойте... клевая же идея! [Смеется]»







