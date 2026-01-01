сегодня



Вокалист KISS о шоу аватаров



В недавнем интервью Paul Stanley вновь расхваливал будущее шоу аватаров KISS, премьера которого предварительно намечена на следующий год:



«Группа продолжает существовать. Даже без гастролей у нас в запасе масса проектов. Шоу с аватарами, которое состоится в Вегасе, поразит всех до глубины души. Это совсем не то, что некоторые называют голограммами и всякой подобной экспериментальной и китчевой фигнёй. Это — мы. Всё это выглядит так же реально, как и я сам, и я думаю, что это сразит людей наповал. И это продлевает жизнь группы ещё надолго.



У нас нет причин жить в рамках, установленных другими рок-группами. Они живут в этих рамках, потому что это всё, на что они способны. И это здорово, но мы не такие, мы — KISS».



В другом интервью, Simmons также обсудил аватары KISS:



«Мы снесём вам крышу более захватывающим образом, чем в Sphere. Люди, которые едут в Вегас, чтобы посмотреть шоу в Sphere, поражены грандиозными масштабами всего происходящего. В Sphere нет ничего плохого, но я рискну и скажу, что шоу с аватарами KISS заставит Sphere показаться пустышкой. Это будет потрясающе.



Если вы увидите, как дракон летит, чтобы схватить вас, и он дышит огнём, вокруг вас будет огонь, и вы почувствуете жар. Огонь, сера, кофе — вы сможете почувствовать их запах. Мы воздействуем на все чувства, а не только на виртуальную реальность, которая воздействует только на зрение».







+0 -0



просмотров: 61

