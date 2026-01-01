*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 36
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 27
23 мар 2026 : 		 Вокалист KISS о шоу аватаров

4 фев 2026 : 		 KISS набрали миллиард

22 янв 2026 : 		 Тейлор Свифт и члены KISS войдут в SONGWRITERS HALL OF FAME

21 янв 2026 : 		 Менеджер KISS об упадке индустрии

15 янв 2026 : 		 Басист KISS: «Peter не имеет отношения к созданию Beth»

26 дек 2025 : 		 KISS в Kennedy Center

21 дек 2025 : 		 Кухонный инвентарь от KISS

17 дек 2025 : 		 Гитарист KISS не знает, будет ли новая музыка от группы

11 дек 2025 : 		 Гитарист KISS: «Трамп отлично делает свою работу!»

8 дек 2025 : 		 KISS получили награды от Дональда Трампа

5 дек 2025 : 		 Сыновья членов KISS: «Мы — другие!»

1 дек 2025 : 		 Какими будут аватары KISS?

27 ноя 2025 : 		 Участники KISS представляют новое издание Alive!

26 ноя 2025 : 		 Менеджер KISS: «Я хотел, чтобы Peter и Эйс выступили с группой в Вегасе»

24 ноя 2025 : 		 Вокалист KISS: «Жизнь полна сюрпризов»

20 ноя 2025 : 		 Вокалист KISS намекает на новую музыку

18 ноя 2025 : 		 Режиссер фильма о байопике KISS

18 ноя 2025 : 		 BRUCE KULICK выступил с KISS

18 ноя 2025 : 		 Менеджер KISS о документальном фильме про последний тур группы

12 ноя 2025 : 		 ERIC SINGER выступит с участниками KISS

11 ноя 2025 : 		 Участники KISS выступили вместе

7 ноя 2025 : 		 KISS отметят юбилей Alive!

20 окт 2025 : 		 Юбилейная версия альбома KISS выйдет осенью

14 сен 2025 : 		 PAUL STANLEY назвал пять лучших альбомов KISS

27 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о самой известной песне KISS

25 авг 2025 : 		 ACE FREHLEY: «Я отказался играть с KISS в Лас-Вегасе»
Вокалист KISS о шоу аватаров



В недавнем интервью Paul Stanley вновь расхваливал будущее шоу аватаров KISS, премьера которого предварительно намечена на следующий год:

«Группа продолжает существовать. Даже без гастролей у нас в запасе масса проектов. Шоу с аватарами, которое состоится в Вегасе, поразит всех до глубины души. Это совсем не то, что некоторые называют голограммами и всякой подобной экспериментальной и китчевой фигнёй. Это — мы. Всё это выглядит так же реально, как и я сам, и я думаю, что это сразит людей наповал. И это продлевает жизнь группы ещё надолго.

У нас нет причин жить в рамках, установленных другими рок-группами. Они живут в этих рамках, потому что это всё, на что они способны. И это здорово, но мы не такие, мы — KISS».

В другом интервью, Simmons также обсудил аватары KISS:

«Мы снесём вам крышу более захватывающим образом, чем в Sphere. Люди, которые едут в Вегас, чтобы посмотреть шоу в Sphere, поражены грандиозными масштабами всего происходящего. В Sphere нет ничего плохого, но я рискну и скажу, что шоу с аватарами KISS заставит Sphere показаться пустышкой. Это будет потрясающе.

Если вы увидите, как дракон летит, чтобы схватить вас, и он дышит огнём, вокруг вас будет огонь, и вы почувствуете жар. Огонь, сера, кофе — вы сможете почувствовать их запах. Мы воздействуем на все чувства, а не только на виртуальную реальность, которая воздействует только на зрение».




