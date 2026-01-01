COREY TAYLOR в новом сингле KID BOOKIE



Blame feat. COREY TAYLOR, новая песня KID BOOKIE, доступна для прослушивания ниже.



Kid: «На протяжении многих лет не всегда легко смотреть в лицо самому себе и своему отражению в зеркале. Ответственность — это избавление от эгоизма и гордыни, умение видеть дальше собственного носа, возможность развиваться, осознавая ответственность за свои действия. Я общаюсь с одними из лучших людей, которые практикуют это во многих отношениях. Мы с Corey работаем друг с другом почти десять лет, но я чувствую, что этот альбом — достижение совершеннолетия, даже для нас. Новая территория, но знакомый подход к тому, чтобы мы подбадривали друг друга музыкой. Эта песня для меня почти как сеанс терапии, и не только из-за моих собственных текстов, но и из-за того, как Corey заставил меня почувствовать себя таким откровенным в этой записи, для меня действительно большая честь продолжать выходить за рамки с кем-то, кто только что зашел так далеко, как только мог, но полностью отказался от этого, но это в корне изменило саму суть того, чем, черт возьми, является этот трек».



Taylor: «Books — один из моих любимых парней, не только артистов, и каждый раз, когда он приходит ко мне с предложением поработать с ним, я всегда радуюсь, потому что знаю, что услышу что-то, чего никогда раньше не слышал. "Blame" была настолько хороша, когда я услышал ее в первый раз, что я подписал контракт, даже не зная, что буду делать! Я горжусь этой песней, и я горжусь им, и очень благодарен за участие!»







