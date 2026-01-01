Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 36
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 27
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Corey Taylor

*



23 мар 2026 : 		 COREY TAYLOR в новом сингле KID BOOKIE

8 апр 2025 : 		 Акустика от COREY TAYLOR

27 мар 2025 : 		 Акустика от COREY TAYLOR

1 мар 2025 : 		 COREY TAYLOR и BAD OMENS исполняют KANSAS

11 сен 2024 : 		 Новое видео COREY TAYLOR, STEVE VAI и BILLY MORRISON

5 июн 2024 : 		 Видео с выступления COREY TAYLOR

20 май 2024 : 		 Новый релиз COREY TAYLOR доступен для прослушивания

3 апр 2024 : 		 COREY TAYLOR: «Фанаты помогли мне раскрыться»

16 фев 2024 : 		 Новый релиз COREY TAYLOR выйдет весной

8 фев 2024 : 		 Новые проблемы COREY TAYLOR

25 дек 2023 : 		 COREY TAYLOR о работе над фильмом

19 дек 2023 : 		 COREY TAYLOR об искусственном интеллекте: «Сейчас все только и говорят об этом»

4 дек 2023 : 		 COREY TAYLOR о 50

29 ноя 2023 : 		 COREY TAYLOR работает над фильмом

21 ноя 2023 : 		 Видео с выступления COREY TAYLOR

12 ноя 2023 : 		 COREY TAYLOR исполнил песню BLACK SABBATH

12 окт 2023 : 		 COREY TAYLOR в акустике

10 окт 2023 : 		 ROY MAYORGA присоединился на сцене к COREY TAYLOR

4 окт 2023 : 		 COREY TAYLOR: «Не думаю, что я когда-нибудь успокоюсь»

3 окт 2023 : 		 Видео с выступления COREY TAYLOR

28 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR в акустике

27 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR в акустике

25 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR готовит би-сайды и ко второму альбому

23 сен 2023 : 		 Видео полного выступления COREY TAYLOR

22 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR: «"Хэллоуин" я смотрел больше всех других фильмов»

21 сен 2023 : 		 COREY TAYLOR: «У меня появилось чувство, что я не получаю должного признания»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

COREY TAYLOR в новом сингле KID BOOKIE



zoom
Blame feat. COREY TAYLOR, новая песня KID BOOKIE, доступна для прослушивания ниже.

Kid: «На протяжении многих лет не всегда легко смотреть в лицо самому себе и своему отражению в зеркале. Ответственность — это избавление от эгоизма и гордыни, умение видеть дальше собственного носа, возможность развиваться, осознавая ответственность за свои действия. Я общаюсь с одними из лучших людей, которые практикуют это во многих отношениях. Мы с Corey работаем друг с другом почти десять лет, но я чувствую, что этот альбом — достижение совершеннолетия, даже для нас. Новая территория, но знакомый подход к тому, чтобы мы подбадривали друг друга музыкой. Эта песня для меня почти как сеанс терапии, и не только из-за моих собственных текстов, но и из-за того, как Corey заставил меня почувствовать себя таким откровенным в этой записи, для меня действительно большая честь продолжать выходить за рамки с кем-то, кто только что зашел так далеко, как только мог, но полностью отказался от этого, но это в корне изменило саму суть того, чем, черт возьми, является этот трек».

Taylor: «Books — один из моих любимых парней, не только артистов, и каждый раз, когда он приходит ко мне с предложением поработать с ним, я всегда радуюсь, потому что знаю, что услышу что-то, чего никогда раньше не слышал. "Blame" была настолько хороша, когда я услышал ее в первый раз, что я подписал контракт, даже не зная, что буду делать! Я горжусь этой песней, и я горжусь им, и очень благодарен за участие!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 58

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом