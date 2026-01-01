DEE SNIDER и TRACII GUNS в новом треке CACTUS



Группа CACTUS объявила о том, что третьего апреля на Cleopatra Records состоится релиз нового альбома, получившего название "Temple Of Blues II", фрагмент из которого, "The Little Red Rooster" (featuring TWISTED SISTER's Dee Snider on lead vocals and L.A. GUNS' Tracii Guns on guitar), доступен ниже:



01. Back Door Man Pt. 1 & 2 (feat. Eric Gales & Billy Sheehan)

02. 300 Pounds Of Joy (feat. Ty Tabor)

03. Moanin' At Midnight (feat. Pat Travers)

04. Down In The Bottom (feat. Dug Pinnick)

05. Token Chokin' (feat. Bumblefoot)

06. Bad Stuff (feat. Steve Morse, Joe Lynn Turner, Derek Sherinian & Tony Franklin)

07. Tail Dragger (feat. Rudy Sarzo & Alex Skolnick)

08. The Little Red Rooster (feat. Dee Snider, Tracii Guns, Jimmy

Haslip)

09. Purple Haze (feat. Melanie)

10. Spoonful (feat. Ted Nugent & Bob Daisley)



Bonus track (CD only):



11. Feel So Good (feat. Billy Sheehan & Britt Lightning)







