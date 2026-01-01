Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Cactus

*



18 мар 2026 : 		 DEE SNIDER и TRACII GUNS в новом треке CACTUS

19 фев 2026 : 		 STEVE MORSE, TRACII GUNS, JOE LYNN TURNER на новом релизе CACTUS

16 июн 2025 : 		 CARMINE APPICE о влиянии CACTUS на VAN HALEN

1 сен 2024 : 		 CACTUS и MELANIE исполняют хит Джими Хендрикса

10 июн 2024 : 		 Новое видео CACTUS

2 июн 2024 : 		 Новая песня CACTUS

23 май 2024 : 		 Новое видео CACTUS

13 янв 2022 : 		 Первый концерт CACTUS выйдет на виниле

7 янв 2022 : 		 CARMINE APPICE заявил, что две песни VAN HALEN были созданы под влиянием CACTUS

6 апр 2021 : 		 Новое видео CACTUS

9 мар 2021 : 		 Новый альбом CACTUS выйдет весной

9 окт 2019 : 		 CARMINE APPICE хвалит кавер-версию CACTUS от CLUTCH

30 янв 2017 : 		 CARMINE APPICE вернул CACTUS к жизни
| - |

|||| сегодня

DEE SNIDER и TRACII GUNS в новом треке CACTUS



zoom
Группа CACTUS объявила о том, что третьего апреля на Cleopatra Records состоится релиз нового альбома, получившего название "Temple Of Blues II", фрагмент из которого, "The Little Red Rooster" (featuring TWISTED SISTER's Dee Snider on lead vocals and L.A. GUNS' Tracii Guns on guitar), доступен ниже:

01. Back Door Man Pt. 1 & 2 (feat. Eric Gales & Billy Sheehan)
02. 300 Pounds Of Joy (feat. Ty Tabor)
03. Moanin' At Midnight (feat. Pat Travers)
04. Down In The Bottom (feat. Dug Pinnick)
05. Token Chokin' (feat. Bumblefoot)
06. Bad Stuff (feat. Steve Morse, Joe Lynn Turner, Derek Sherinian & Tony Franklin)
07. Tail Dragger (feat. Rudy Sarzo & Alex Skolnick)
08. The Little Red Rooster (feat. Dee Snider, Tracii Guns, Jimmy
Haslip)
09. Purple Haze (feat. Melanie)
10. Spoonful (feat. Ted Nugent & Bob Daisley)

Bonus track (CD only):

11. Feel So Good (feat. Billy Sheehan & Britt Lightning)




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 112

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом