PETER FRAMPTON выпускает альбом

PETER FRAMPTON 15 мая на Ume выпустит первый за 16 лет студийный альбом, получивший название "Carry The Light". Он был создан в соавторстве с сыном, Julian'ом Frampton'ом, а среди гостей в нем принимали участие Sheryl Crow, Bill Evans, H.E.R., Tom Morello, Graham Nash и Benmont Tench. Композиция "Buried Treasure", feat. Benmont Tench из TOM PETTY & THE HEARTBREAKERS, доступна для прослушивания ниже:
01. Carry The Light
02. Buried Treasure (feat. Benmont Tench)
03. I'm Sorry Elle (feat. Graham Nash)
04. Breaking The Mold (feat. Sheryl Crow)
05. I Can't Let It Be
06. Lions At The Gate (feat. Tom Morello)
07. Islamorada (feat. H.E.R.)
08. Can You Take Me There (feat. Bill Evans)
09. Tinderbox (feat. Bill Evans)
10. At The End Of The Day
