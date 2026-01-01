LAMB OF GOD отпраздновали выход альбома



15 марта, за два дня до выхода нового альбома, LAMB OF GOD отыграли редкое шоу в Philadelphia, Pennsylvania's TLA (Theatre of Living Arts) — видео с этого концерта доступно ниже:



01. Ruin

02. Laid To Rest

03. Blood Junkie

04. Into Oblivion (live debut)

05. Resurrection Man

06. Grace (first time since 2010)

07. Desolation

08. 512

09. Walk With Me In Hell

10. Parasocial Christ (live debut)

11. 11th Hour



Encore:



12. Memento Mori

13. Sepsis

14. Redneck







