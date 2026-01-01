Новая песня HIGH PARASITE



"Drag Me Under", новая песня группы HIGH PARASITE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек изначально предполагался для альбома "Forever We Burn", но не попал в итоговую версию.



Danny "Tombs" Lambert: «Нам всем понравилась эта песня, когда мы записывали ее для нашего первого альбома, но она немного отличалась от других треков, в ней было больше от RAMMSTEIN. Поэтому мы решили придержать ее... до этого момента. Мы уже приступили к записи нашего второго студийного альбома. Мы смотрим в будущее, так что теперь "Drag Me Under" обрела дополнительный смысл, это проблеск того, что будет дальше».







