18 мар 2026



Вокалист CLAWFINGER: «Американские президенты постоянно начинают войны»



В рамках недавнего интервью у вокалиста CLAWFINGER Zak Tell'a спросили, что стало для него вдохновением при создании композиции Scum. Трек представляет собой явный выпад в адрес президента США Дональда Трампа, в нем есть такие слова, как "неприятный привкус во рту, резь в глазах, отвратительное зловоние в воздухе, неприятная атмосфера в доме, плохое оправдание для мужчины, темные времена для земли" и "еще один за киску хочется ухватиться, да, это то, что ты сказал, маленький член у тебя в штанах, никаких мозгов в голове".



На вопрос, согласен ли он с тем, что бывший президент США Джордж У. Буш, которого Tell ранее также критиковал, "выглядит как ангел по сравнению с Дональдом Трампом"



«Ну, возможно. Или, может быть, просто некоторые из них немного умнее в отношении своей испорченности и своей морали. Но, отвечая на ваш вопрос, да, я думаю, что все так. В то же время, я считаю, что любой, кто занимает столь высокие посты во власти, вероятно, скрывает гораздо больше, чем кто-либо из нас знает, и, вероятно, происходит много плохого. Даже в случае с Бушем или с Обамой или любым другим президентом, которого вы выберете, они по-прежнему развязывают войны и принимают решения, основанные на их собственном экономическом благополучии. И когда вы делаете это, вы в первую очередь не заботитесь о людях, а затем автоматически оказываетесь недостойны того положения, в котором находитесь, потому что они должны быть с людьми».







