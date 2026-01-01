Новости
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 39
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
18 мар 2026 : 		 Вокалист CLAWFINGER: «Американские президенты постоянно начинают войны»

17 мар 2026 : 		 Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger

21 фев 2026 : 		 Новое видео CLAWFINGER

30 янв 2026 : 		 Новая песня CLAWFINGER

28 янв 2026 : 		 Вокалист CLAWFINGER: «Мы старые пердуны и не собираемся жить вечно!»

21 ноя 2025 : 		 Новое видео CLAWFINGER

14 сен 2025 : 		 Новое видео CLAWFINGER

19 июл 2025 : 		 Новый альбом CLAWFINGER выйдет зимой

2 июл 2025 : 		 Новое видео CLAWFINGER

24 июн 2025 : 		 CLAWFINGER заключили контракт и готовят сингл

24 дек 2024 : 		 Рождественское видео CLAWFINGER

16 июл 2024 : 		 Способны ли CLAWFINGER на альбом?

3 июл 2024 : 		 Почему CLAWFINGER ссут исполнять некоторые из своих песен

19 июн 2022 : 		 Вокалист CLAWFINGER извинился, что плюнул в фотографа

6 мар 2022 : 		 Новое видео CLAWFINGER

6 окт 2019 : 		 CLAWFINGER сыграли новую песню на концерте

28 сен 2019 : 		 Новое видео CLAWFINGER

24 сен 2019 : 		 Новый сингл CLAWFINGER выйдет осенью

5 авг 2017 : 		 Новое видео CLAWFINGER

27 фев 2014 : 		 Фрагмент нового DVD CLAWFINGER

25 янв 2014 : 		 Юбилейное издание 'Deaf Dumb Blind' CLAWFINGER выйдет в марте

27 авг 2013 : 		 CLAWFINGER объявили о распаде

18 авг 2009 : 		 CLAWFINGER перезапишут "Deaf Dumb Blind" в рамках 20-го юбилея

22 авг 2007 : 		 CLAWFINGER: видео на песню 'Prisoners' в сети

17 июл 2007 : 		 CLAWFINGER: видео на песню ”The Price We Pay” в сети

28 май 2007 : 		 Обложка нового альбома CLAWFINGER
Вокалист CLAWFINGER: «Американские президенты постоянно начинают войны»



В рамках недавнего интервью у вокалиста CLAWFINGER Zak Tell'a спросили, что стало для него вдохновением при создании композиции Scum. Трек представляет собой явный выпад в адрес президента США Дональда Трампа, в нем есть такие слова, как "неприятный привкус во рту, резь в глазах, отвратительное зловоние в воздухе, неприятная атмосфера в доме, плохое оправдание для мужчины, темные времена для земли" и "еще один за киску хочется ухватиться, да, это то, что ты сказал, маленький член у тебя в штанах, никаких мозгов в голове".

На вопрос, согласен ли он с тем, что бывший президент США Джордж У. Буш, которого Tell ранее также критиковал, "выглядит как ангел по сравнению с Дональдом Трампом"

«Ну, возможно. Или, может быть, просто некоторые из них немного умнее в отношении своей испорченности и своей морали. Но, отвечая на ваш вопрос, да, я думаю, что все так. В то же время, я считаю, что любой, кто занимает столь высокие посты во власти, вероятно, скрывает гораздо больше, чем кто-либо из нас знает, и, вероятно, происходит много плохого. Даже в случае с Бушем или с Обамой или любым другим президентом, которого вы выберете, они по-прежнему развязывают войны и принимают решения, основанные на их собственном экономическом благополучии. И когда вы делаете это, вы в первую очередь не заботитесь о людях, а затем автоматически оказываетесь недостойны того положения, в котором находитесь, потому что они должны быть с людьми».




