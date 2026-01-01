сегодня



BILLY SHEEHAN: «Я не особо высокого мнения о себе как о музыканте»



BILLY SHEEHAN в недавнем подкасте ответил на вопрос о том, помнит ли он какой-то конкретный момент, когда он почувствовал, что обрёл свой собственный стиль в игре на инструменте:



«Я не особо высокого мнения о себе. Я вообще не задумываюсь о своей игре. Я просто занимаюсь своим делом. На мой взгляд, я постоянно лажаю, потому что всегда пробую что-то новое, не освоив это в достаточной мере. Поэтому, когда я достигаю чего-то, я не устраиваю вечеринку, не поздравляю себя и не надеваю корону на голову. После этого я нахожу следующую цель — то, в чём я полный профан, и работаю над этим. Так что это всегда вызов. Я всегда сталкиваюсь с вызовами и бросаю вызов самому себе, поэтому я всегда смотрю на себя как на какого-то басиста-неудачника, который изо всех сил пытается как-то выжить, играя на басу. Так что я никогда особо над этим не задумывался.



Я считаю, что для любого музыканта очень важно копать глубоко и погружаться в бездну смирения, потому что каким бы хорошим ты себя ни считал, где-то обязательно найдётся кто-то гораздо лучше, несмотря ни на что. И вот я вижу, как какая-то китайская девушка садится за фортепиано и играет Рахманинова, и думаю: "Кого я обманываю? Эта девушка — гениальная пианистка". Ее зовут Юя Ван. Поищите её на YouTube и посмотрите, как она играет "Полёт шмеля". Это не одна из моих любимых пьес, потому что она довольно банальна, но играет она её просто потрясающе. И любому музыканту, кем бы он ни был, особенно в мире рока, если он посмотрит на это и не подумает: "Я никуда не гожусь", — ему нужна помощь. Это действительно важно для музыкантов, потому что вы мешаете себе двигаться вперёд, если считаете: "Я в этом просто великолепен" или "Я в этом крут".



Так что я считаю, что очень важно быть очень осторожным в том, что ты думаешь о себе. Я стараюсь избегать похвал, как могу. Это важно, потому что таким образом закрывается дверь к совершенствованию. На самом деле не может быть другого пути, если ты действительно хочешь продолжать расти».







+1 -0



просмотров: 185

