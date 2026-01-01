*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 39
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
Mr. Big

*



18 мар 2026 : 		 BILLY SHEEHAN: «Я не особо высокого мнения о себе как о музыканте»

6 мар 2026 : 		 MR. BIG отметят юбилей четвертого альбома

9 фев 2026 : 		 MR. BIG исполняют “Colorado Bulldog” и “Price You Gotta Pay”

24 дек 2025 : 		 BILLY SHEEHAN о новой музыке MR. BIG

14 ноя 2025 : 		 Басист MR. BIG: «Я люблю играть на концертах»

9 авг 2025 : 		 Вокалист MR. BIG: «Мы много раз прощаемся»

21 июл 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления MR. BIG

15 май 2025 : 		 Басист MR. BIG: «Работаю в поте лица!»

1 май 2025 : 		 Вокалист MR. BIG о возможности новых концертов: «Кто знает...»

26 фев 2025 : 		 MR. BIG отыграли новое последнее шоу

16 фев 2025 : 		 Новые последние концерты MR. BIG

27 дек 2024 : 		 Басист MR. BIG: ««Я с удовольствием объясню любому, почему Пол Маккартни величайший музыкант»

10 ноя 2024 : 		 ERIC MARTIN: «На новом альбоме MR. BIG у меня зрелый голос»

29 окт 2024 : 		 Басист MR. BIG: «Мы хотели перебежать финишную черту, а не переползти её»

6 окт 2024 : 		 Вокалист MR. BIG хочет сдать назад

29 авг 2024 : 		 Вокалист MR. BIG считает, что группа рано закончила

26 авг 2024 : 		 MR. BIG сыграли последний концерт

28 июл 2024 : 		 Фрагмент нового релиза MR. BIG

27 июл 2024 : 		 Вокалист MR. BIG: «А зачем нам прекращать?»

25 июл 2024 : 		 BILLY SHEEHAN: «На новом MR. BIG я просто играю на басу»

21 июл 2024 : 		 Видео с выступления MR. BIG

17 июл 2024 : 		 Концертный релиз MR. BIG выйдет осенью

15 июл 2024 : 		 Новое видео MR. BIG

20 июн 2024 : 		 Новое видео MR. BIG

28 май 2024 : 		 ERIC MARTIN об уходе MR. BIG на покой

23 май 2024 : 		 Новая песня MR. BIG
BILLY SHEEHAN в недавнем подкасте ответил на вопрос о том, помнит ли он какой-то конкретный момент, когда он почувствовал, что обрёл свой собственный стиль в игре на инструменте:

«Я не особо высокого мнения о себе. Я вообще не задумываюсь о своей игре. Я просто занимаюсь своим делом. На мой взгляд, я постоянно лажаю, потому что всегда пробую что-то новое, не освоив это в достаточной мере. Поэтому, когда я достигаю чего-то, я не устраиваю вечеринку, не поздравляю себя и не надеваю корону на голову. После этого я нахожу следующую цель — то, в чём я полный профан, и работаю над этим. Так что это всегда вызов. Я всегда сталкиваюсь с вызовами и бросаю вызов самому себе, поэтому я всегда смотрю на себя как на какого-то басиста-неудачника, который изо всех сил пытается как-то выжить, играя на басу. Так что я никогда особо над этим не задумывался.

Я считаю, что для любого музыканта очень важно копать глубоко и погружаться в бездну смирения, потому что каким бы хорошим ты себя ни считал, где-то обязательно найдётся кто-то гораздо лучше, несмотря ни на что. И вот я вижу, как какая-то китайская девушка садится за фортепиано и играет Рахманинова, и думаю: "Кого я обманываю? Эта девушка — гениальная пианистка". Ее зовут Юя Ван. Поищите её на YouTube и посмотрите, как она играет "Полёт шмеля". Это не одна из моих любимых пьес, потому что она довольно банальна, но играет она её просто потрясающе. И любому музыканту, кем бы он ни был, особенно в мире рока, если он посмотрит на это и не подумает: "Я никуда не гожусь", — ему нужна помощь. Это действительно важно для музыкантов, потому что вы мешаете себе двигаться вперёд, если считаете: "Я в этом просто великолепен" или "Я в этом крут".

Так что я считаю, что очень важно быть очень осторожным в том, что ты думаешь о себе. Я стараюсь избегать похвал, как могу. Это важно, потому что таким образом закрывается дверь к совершенствованию. На самом деле не может быть другого пути, если ты действительно хочешь продолжать расти».




