BLACK LABEL SOCIETY выпустят клип на "Ozzy's Song"



Zakk Wylde в новом интервью поговорил о том, как получилась "Ozzy's Song":



«Музыка у меня уже была готова. Мы работали над этим альбомом последние три с половиной года — почти четыре. За это время накопилось много материала, и я был очень доволен тем, как получилась эта композиция. А потом решил, что пора наконец закончить её.



После того как мы отправили Оззи на заслуженный отдых, я вернулся домой. Мы сделали паузу в Pantera Celebration Tour, и я просто сидел в нашей маленькой домашней библиотеке. Был примерно час ночи. Я надел наушники, пролистал книгу Оззи — и просто написал текст. Вот так всё и получилось.



Моя жена, Barbaranne, постоянно слушала эту песню в машине и говорила: “Детка, поставь ещё раз песню Оззи". Так что “Ozzy’s Song” изначально было просто рабочим названием. Ну, знаешь — просто “песня Оззи”.



И люди всё время спрашивали: “Когда Zakk написал песню о Даймбэге, то потом она стала своего рода посвящением и для Винни Пола — In This River. Интересно, напишет ли он теперь песню об Оззи на новом альбоме?” Так что всё получилось довольно естественно. Мы просто оставили название — “Ozzy’s Song”. Вот так она и появилась.



Сейчас мы как раз работаем над клипом на эту песню. Он выйдет 27-го числа — одновременно с релизом трека».



Также Wylde спросили, почему BLACK LABEL SOCIETY вернулись к No More Tears во время нынешнего тура. Музыкант объяснил:



«Я выступал на церемонии BRIT Awards, где играл с Robbie Williams, Robert Trujillo, Adam Wakeman и Tommy Clufetos. Мы сделали ее в честь того, что Оззи получил награду за жизненные достижения.



После этого я позвонил ребятам из BLACK LABEL SOCIETY и сказал: “Чуваки, когда вернёмся домой, давайте включим эту вещь в сет-лист перед тем, как отправимся в Engines Of Destruction Tour”.



Вот поэтому мы и играем её сейчас.



Небольшая ода боссу».







