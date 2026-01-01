*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 39
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
*Умер Фил Кэмпбелл 33
Black Label Society

18 мар 2026 : 		 BLACK LABEL SOCIETY выпустят клип на "Ozzy's Song"

9 мар 2026 : 		 BLACK LABEL SOCIETY сыграли No More Tears

17 фев 2026 : 		 ZAKK WYLDE о паузе между альбомами BLACK LABEL SOCIETY

12 фев 2026 : 		 Лидер BLACK LABEL SOCIETY о песне про Оззи

14 янв 2026 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

13 янв 2026 : 		 Новый альбом BLACK LABEL SOCIETY выйдет весной

9 окт 2025 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

20 май 2025 : 		 BLACK LABEL SOCIETY исполнили новую песню

14 май 2025 : 		 Новая песня барабанщика BLACK LABEL SOCIETY

13 апр 2025 : 		 Лидер BLACK LABEL SOCIETY: «Мне в кайф выпускать синглы»

21 фев 2025 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

7 ноя 2024 : 		 BLACK LABEL SOCIETY могут выпустить альбом в 2025

10 сен 2024 : 		 Новая песня BLACK LABEL SOCIETY

2 май 2024 : 		 BLACK LABEL SOCIETY работают над альбомом

6 апр 2024 : 		 Барабанщик BLACK LABEL SOCIETY представил видео

10 мар 2024 : 		 Барабанщик BLACK LABEL SOCIETY представил видео

5 мар 2024 : 		 Барабанщик BLACK LABEL SOCIETY готовит сингл

15 янв 2024 : 		 Барабанщик BLACK LABEL SOCIETY выпустил альбом

27 ноя 2023 : 		 ZAKK WYLDE исполнил OZZY OSBOURNE и BLACK LABEL SOCIETY

24 май 2023 : 		 BLACK LABEL SOCIETY в студии

22 апр 2022 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

8 ноя 2021 : 		 Видео полного концерта BLACK LABEL SOCIETY

5 ноя 2021 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY

31 окт 2021 : 		 Концертное видео BLACK LABEL SOCIETY

6 окт 2021 : 		 Лидер BLACK LABEL SOCIETY — о новом альбоме

24 авг 2021 : 		 Новое видео BLACK LABEL SOCIETY
BLACK LABEL SOCIETY выпустят клип на "Ozzy's Song"



Zakk Wylde в новом интервью поговорил о том, как получилась "Ozzy's Song":

«Музыка у меня уже была готова. Мы работали над этим альбомом последние три с половиной года — почти четыре. За это время накопилось много материала, и я был очень доволен тем, как получилась эта композиция. А потом решил, что пора наконец закончить её.

После того как мы отправили Оззи на заслуженный отдых, я вернулся домой. Мы сделали паузу в Pantera Celebration Tour, и я просто сидел в нашей маленькой домашней библиотеке. Был примерно час ночи. Я надел наушники, пролистал книгу Оззи — и просто написал текст. Вот так всё и получилось.

Моя жена, Barbaranne, постоянно слушала эту песню в машине и говорила: “Детка, поставь ещё раз песню Оззи". Так что “Ozzy’s Song” изначально было просто рабочим названием. Ну, знаешь — просто “песня Оззи”.

И люди всё время спрашивали: “Когда Zakk написал песню о Даймбэге, то потом она стала своего рода посвящением и для Винни Пола — In This River. Интересно, напишет ли он теперь песню об Оззи на новом альбоме?” Так что всё получилось довольно естественно. Мы просто оставили название — “Ozzy’s Song”. Вот так она и появилась.

Сейчас мы как раз работаем над клипом на эту песню. Он выйдет 27-го числа — одновременно с релизом трека».

Также Wylde спросили, почему BLACK LABEL SOCIETY вернулись к No More Tears во время нынешнего тура. Музыкант объяснил:

«Я выступал на церемонии BRIT Awards, где играл с Robbie Williams, Robert Trujillo, Adam Wakeman и Tommy Clufetos. Мы сделали ее в честь того, что Оззи получил награду за жизненные достижения.

После этого я позвонил ребятам из BLACK LABEL SOCIETY и сказал: “Чуваки, когда вернёмся домой, давайте включим эту вещь в сет-лист перед тем, как отправимся в Engines Of Destruction Tour”.

Вот поэтому мы и играем её сейчас.

Небольшая ода боссу».




