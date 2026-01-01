Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 32
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Dethklok

*



20 мар 2026 : 		 Лидер DETHKLOK: «В 13 лет единственное, что тебе принадлежит — это музыка»

19 фев 2026 : 		 Гитаристка DETHKLOK готовит новый альбом

11 фев 2026 : 		 BRENDON SMALL: «DETHKLOK уже 20 лет — с ума сойти!»

23 фев 2025 : 		 Лидер DETHKLOK о звездах в Metalocalypse

27 апр 2024 : 		 BRENDON SMALL о концертах DETHKLOK

23 июн 2023 : 		 Новая песня DETHKLOK

11 авг 2022 : 		 DETHKLOK отыграли первое за три году шоу

20 май 2022 : 		 DETHKLOK планируют концерты

24 ноя 2020 : 		 Участники DETHKLOK, PROTEST THE HERO исполняют OINGO BOINGO

18 ноя 2019 : 		 Видео с выступления DETHKLOK

25 май 2017 : 		 Новый альбом лидера DETHKLOK выйдет летом

30 окт 2013 : 		 Новый альбом DETHKLOK доступен для прослушивания

26 окт 2013 : 		 Тизер нового релиза DETHKLOK

4 окт 2012 : 		 Новое видео DETHKLOK

25 сен 2012 : 		 Новая песня DETHKLOK

10 сен 2012 : 		 Новое видео DETHKLOK

1 сен 2012 : 		 Новая песня DETHKLOK

21 авг 2012 : 		 Новый альбом DETHKLOK выйдет в октябре

8 июн 2012 : 		 DETHKLOK записывают новый альбом

23 апр 2010 : 		 Создатель DETHKLOK сотрудничает с Gene'ом Hoglan'ом

26 июл 2009 : 		 Детали нового альбома DETHKLOK

9 июл 2008 : 		 Фигурки участников DETHKLOK появятся на выставке комиксов
| - |

|||| сегодня

Лидер DETHKLOK: «В 13 лет единственное, что тебе принадлежит — это музыка»



zoom
Создатель Metalocalypse и лидер Dethklok Brendon Small в недавнем интервью рассказал об эволюции живого шоу группы:

«Это шоу с самого начала было странным — в хорошем смысле. По сути, я как будто разговаривал сам с собой — с 14-летней версией себя, которая только открывает для себя тяжёлую музыку.

И я подумал: с этим парнем ведь никто не разговаривал по телевизору. Никто не объяснял ему, почему это круто. И мне захотелось сделать что-то для людей, которые реально любят такую музыку — и, может быть, даже втянуть в метал тех, кто раньше этим не интересовался.

Потому что в этом возрасте музыка — это вообще всё, что у тебя есть. Тебе 13–14, у тебя нет ни денег, ни машины, ты живёшь по чужим правилам. И единственное, что принадлежит тебе — это музыка, которую ты выбираешь.

Вот для таких людей это всё и задумывалось. Для тех, кто серьёзно относится к музыке, но при этом любит комедию, персонажей, весь этот фан. И идея была в том, чтобы запихнуть всё это в один “чемодан” — настолько плотно, что тебе каждую неделю придётся открывать его заново и разбирать, что там вообще происходит.

Проект постоянно развивался. В 2019 году мы как будто снова приоткрыли дверь, сыграв на фестивале Adult Swim. Потом в 2023-м сделали фильм. И мы подумали: а давайте посмотрим, можем ли мы из этого сделать что-то по-настоящему крутое.

Потому что раньше я даже не был уверен, что мы вообще сможем столько гастролировать. А наши концерты — это реально весело. У меня ощущение, что это какой-то передвижной карнавал. Типа: “Подходите, садитесь, поехали на этих безумных американских горках”.

Шоу должно быть более диким, более увлекательным, чем всё остальное вокруг. И за эти 20 лет мы просто постоянно его прокачивали — фиксили мелочи, делали его интереснее. А в этом году особенно круто, потому что тур с Amon Amarth — это прям идеальное сочетание.

Если честно, это вообще лучшее воплощение “Metalocalypse”: есть сериал, есть музыка, но именно живое шоу объединяет всё это и делает его максимально живым, громким и весёлым».

Говоря о сценической концепции, Small объяснил:

«На сцене я, по сути, актёр. И моя задача — немного отойти в сторону, чтобы у зрителя включилось воображение. Вы можете нас видеть, можете реагировать — вот, например, Gene Hoglan на барабанах. Он вообще машина. Но при этом идея в том, чтобы не перетягивать всё внимание на себя.

Помню, мы обсуждали это с Tommy [Blacha] — одним из создателей шоу. Мы сидели где-то у Starbucks, пили кофе и думали: “Окей, если у нас будет столько эпизодов, я смогу писать музыку для каждого”. Не целые песни — на это нет времени — но куплет, припев, может, соло. По 30 секунд на идею.

А потом взять всё это, расширить и собрать в полноценный альбом. И следующий вопрос — как это вообще играть вживую? Я тогда посмотрел концерт GORILLAZ. И подумал: да, это круто — они играют за кулисами, анимация офигенная… Но мне не хватает контакта с аудиторией.

Даже если это просто силуэты — людям важно видеть тех, кто реально создаёт эту музыку. Потому что сейчас ты можешь просто включить трек и тут же забыть его.
Поэтому мне было важно оставить присутствие музыкантов на сцене. Я сам не стремлюсь к узнаваемости. У меня даже есть шутка — и она отчасти правда — что я вреден для бренда. На меня лучше не смотреть, меня лучше слушать.

Мы звучим как DETHKLOK, но выглядим не как они.

И если мы можем быть такими тенями — а главный “приз” это гигантский экран с анимацией — тогда всё работает. Мы буквально привозим с собой огромный экран, на котором идут эти безумные мультфильмы. Монтаж там настолько жёсткий, что он совпадает с ритмом — как будто это всё часть музыкальной партии.

Плюс свет, дым, эффекты — и шоу постоянно развивается. Но самая сложная часть — это вообще играть все вживую. Можно сколько угодно сидеть в студии, но чтобы петь и играть одновременно — это отдельные мышцы, отдельная работа. Я годами этому учился. И сейчас мне это реально нравится — сам вызов. Особенно когда добавляешь новый материал, который никогда не играл вживую. Ты такой: “Чёрт, а как мне вообще сыграть этот рифф и одновременно спеть?”

Потому что в студии ты не обязан делать это одновременно. А тут — придётся. И ты просто сидишь, работаешь, оттачиваешь, чтобы всё звучало максимально чётко».

В завершение Small отметил:

«Работать с Gene Hoglan — это отдельная история. Он не говорит тебе, что делать. Но он сам настолько высокий уровень задаёт, что ты просто обязан подтягиваться.
Он перфекционист.

И дотянуться до этого уровня — это реально вызов. Именно поэтому я до сих пор этим занимаюсь. Потому что мне нравится, что все сложно».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 23

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом