Лидер DETHKLOK: «В 13 лет единственное, что тебе принадлежит — это музыка»



Создатель Metalocalypse и лидер Dethklok Brendon Small в недавнем интервью рассказал об эволюции живого шоу группы:



«Это шоу с самого начала было странным — в хорошем смысле. По сути, я как будто разговаривал сам с собой — с 14-летней версией себя, которая только открывает для себя тяжёлую музыку.



И я подумал: с этим парнем ведь никто не разговаривал по телевизору. Никто не объяснял ему, почему это круто. И мне захотелось сделать что-то для людей, которые реально любят такую музыку — и, может быть, даже втянуть в метал тех, кто раньше этим не интересовался.



Потому что в этом возрасте музыка — это вообще всё, что у тебя есть. Тебе 13–14, у тебя нет ни денег, ни машины, ты живёшь по чужим правилам. И единственное, что принадлежит тебе — это музыка, которую ты выбираешь.



Вот для таких людей это всё и задумывалось. Для тех, кто серьёзно относится к музыке, но при этом любит комедию, персонажей, весь этот фан. И идея была в том, чтобы запихнуть всё это в один “чемодан” — настолько плотно, что тебе каждую неделю придётся открывать его заново и разбирать, что там вообще происходит.



Проект постоянно развивался. В 2019 году мы как будто снова приоткрыли дверь, сыграв на фестивале Adult Swim. Потом в 2023-м сделали фильм. И мы подумали: а давайте посмотрим, можем ли мы из этого сделать что-то по-настоящему крутое.



Потому что раньше я даже не был уверен, что мы вообще сможем столько гастролировать. А наши концерты — это реально весело. У меня ощущение, что это какой-то передвижной карнавал. Типа: “Подходите, садитесь, поехали на этих безумных американских горках”.



Шоу должно быть более диким, более увлекательным, чем всё остальное вокруг. И за эти 20 лет мы просто постоянно его прокачивали — фиксили мелочи, делали его интереснее. А в этом году особенно круто, потому что тур с Amon Amarth — это прям идеальное сочетание.



Если честно, это вообще лучшее воплощение “Metalocalypse”: есть сериал, есть музыка, но именно живое шоу объединяет всё это и делает его максимально живым, громким и весёлым».



Говоря о сценической концепции, Small объяснил:



«На сцене я, по сути, актёр. И моя задача — немного отойти в сторону, чтобы у зрителя включилось воображение. Вы можете нас видеть, можете реагировать — вот, например, Gene Hoglan на барабанах. Он вообще машина. Но при этом идея в том, чтобы не перетягивать всё внимание на себя.



Помню, мы обсуждали это с Tommy [Blacha] — одним из создателей шоу. Мы сидели где-то у Starbucks, пили кофе и думали: “Окей, если у нас будет столько эпизодов, я смогу писать музыку для каждого”. Не целые песни — на это нет времени — но куплет, припев, может, соло. По 30 секунд на идею.



А потом взять всё это, расширить и собрать в полноценный альбом. И следующий вопрос — как это вообще играть вживую? Я тогда посмотрел концерт GORILLAZ. И подумал: да, это круто — они играют за кулисами, анимация офигенная… Но мне не хватает контакта с аудиторией.



Даже если это просто силуэты — людям важно видеть тех, кто реально создаёт эту музыку. Потому что сейчас ты можешь просто включить трек и тут же забыть его.

Поэтому мне было важно оставить присутствие музыкантов на сцене. Я сам не стремлюсь к узнаваемости. У меня даже есть шутка — и она отчасти правда — что я вреден для бренда. На меня лучше не смотреть, меня лучше слушать.



Мы звучим как DETHKLOK, но выглядим не как они.



И если мы можем быть такими тенями — а главный “приз” это гигантский экран с анимацией — тогда всё работает. Мы буквально привозим с собой огромный экран, на котором идут эти безумные мультфильмы. Монтаж там настолько жёсткий, что он совпадает с ритмом — как будто это всё часть музыкальной партии.



Плюс свет, дым, эффекты — и шоу постоянно развивается. Но самая сложная часть — это вообще играть все вживую. Можно сколько угодно сидеть в студии, но чтобы петь и играть одновременно — это отдельные мышцы, отдельная работа. Я годами этому учился. И сейчас мне это реально нравится — сам вызов. Особенно когда добавляешь новый материал, который никогда не играл вживую. Ты такой: “Чёрт, а как мне вообще сыграть этот рифф и одновременно спеть?”



Потому что в студии ты не обязан делать это одновременно. А тут — придётся. И ты просто сидишь, работаешь, оттачиваешь, чтобы всё звучало максимально чётко».



В завершение Small отметил:



«Работать с Gene Hoglan — это отдельная история. Он не говорит тебе, что делать. Но он сам настолько высокий уровень задаёт, что ты просто обязан подтягиваться.

Он перфекционист.



И дотянуться до этого уровня — это реально вызов. Именно поэтому я до сих пор этим занимаюсь. Потому что мне нравится, что все сложно».







