У вокалиста THE WILDHEARTS агрессивная форма рака



THE WILDHEARTS опубликовали следующее сообщение:



«ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОТ КОМАНДЫ THE WILDHEARTS. Во время невероятного британского турне THE WILDHEARTS «More Satanic Rites» в декабре 2025 года фронтмен и один из основателей группы Ginger Wildheart испытывал сильные боли, которые порой заставляли его на несколько минут уходить со сцены. Решившись не разочаровывать преданных поклонников группы — как новых, так и старых — он принимал обезболивающие, чтобы рок-н-ролл звучал в полную силу, без пропущенных риффов. В перерывах между концертами Ginger проходил медицинские обследования и анализы, чтобы установить причину продолжающихся проблем. Результаты подтвердились, и мы с грустью сообщаем, что у него диагностирована мантийноклеточная лимфома (MCL) — редкий, но агрессивный вид рака.



Сейчас Ginger Wildheart в отличной форме и продолжает писать песни, которые будут выпущены под брендом THE WILDHEARTS и в качестве сольных проектов в будущем. Работа над альбомом, который станет продолжением «The Satanic Rites...» 2025 года, в настоящее время завершается, и объявления об этом последуют позже в этом году от Snakefarm/Universal. И, что самое важное, ВСЕ уже объявленные концерты THE WILDHEARTS (а в ближайшие месяцы будут объявлены и другие) СОСТОЯТСЯ.



Пока мы перевариваем эту новость и ждем дальнейших рекомендаций врачей, Ginger Wildheart хочет, чтобы все знали: сила и позитивный настрой возобладают, и шоу ПРОДОЛЖИТСЯ.



Обязательно приходите посмотреть на THE WILDHEARTS — звучащих громче и свежее, чем когда-либо — в ближайшем к вам концертном зале в ближайшее время»











