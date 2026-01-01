*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 39
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
*Умер Фил Кэмпбелл 33
The Wildhearts

18 мар 2026 : 		 У вокалиста THE WILDHEARTS агрессивная форма рака

1 фев 2025 : 		 Новое видео THE WILDHEARTS

5 дек 2024 : 		 Новое видео THE WILDHEARTS

5 сен 2021 : 		 Новое видео THE WILDHEARTS

15 авг 2021 : 		 Новое видео THE WILDHEARTS

21 июл 2021 : 		 Новая песня THE WILDHEARTS

19 июл 2021 : 		 Новый сингл THE WILDHEARTS

23 июн 2021 : 		 Видео с текстом от THE WILDHEARTS

23 апр 2021 : 		 Новый альбом THE WILDHEARTS выйдет осенью

3 окт 2019 : 		 Видео с текстом от THE WILDHEARTS

12 авг 2019 : 		 Новый мини-альбом THE WILDHEARTS выйдет в октябре

4 май 2019 : 		 Новое видео THE WILDHEARTS

18 янв 2019 : 		 THE WILDHEARTS выпустят первый за десять лет альбом

10 авг 2017 : 		 Вокалист THE WILDHEARTS попал в больницу

11 май 2016 : 		 Обложка нового релиза THE WILDHEARTS

3 май 2016 : 		 Концертный альбом THE WILDHEARTS выйдет в июне

4 фев 2016 : 		 Новое видео вокалиста THE WILDHEARTS

10 сен 2012 : 		 THE WILDHEARTS отыграют один концерт

12 окт 2010 : 		 Лидер THE WILDHEARTS выпускает сборник

17 авг 2009 : 		 Новая песня от THE WILDHEARTS
У вокалиста THE WILDHEARTS агрессивная форма рака



THE WILDHEARTS опубликовали следующее сообщение:

«ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОТ КОМАНДЫ THE WILDHEARTS. Во время невероятного британского турне THE WILDHEARTS «More Satanic Rites» в декабре 2025 года фронтмен и один из основателей группы Ginger Wildheart испытывал сильные боли, которые порой заставляли его на несколько минут уходить со сцены. Решившись не разочаровывать преданных поклонников группы — как новых, так и старых — он принимал обезболивающие, чтобы рок-н-ролл звучал в полную силу, без пропущенных риффов. В перерывах между концертами Ginger проходил медицинские обследования и анализы, чтобы установить причину продолжающихся проблем. Результаты подтвердились, и мы с грустью сообщаем, что у него диагностирована мантийноклеточная лимфома (MCL) — редкий, но агрессивный вид рака.

Сейчас Ginger Wildheart в отличной форме и продолжает писать песни, которые будут выпущены под брендом THE WILDHEARTS и в качестве сольных проектов в будущем. Работа над альбомом, который станет продолжением «The Satanic Rites...» 2025 года, в настоящее время завершается, и объявления об этом последуют позже в этом году от Snakefarm/Universal. И, что самое важное, ВСЕ уже объявленные концерты THE WILDHEARTS (а в ближайшие месяцы будут объявлены и другие) СОСТОЯТСЯ.

Пока мы перевариваем эту новость и ждем дальнейших рекомендаций врачей, Ginger Wildheart хочет, чтобы все знали: сила и позитивный настрой возобладают, и шоу ПРОДОЛЖИТСЯ.

Обязательно приходите посмотреть на THE WILDHEARTS — звучащих громче и свежее, чем когда-либо — в ближайшем к вам концертном зале в ближайшее время»






