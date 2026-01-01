JOHN CORABI: «Я не пойду на введение MÖTLEY CRÜE в Зал Славы»



JOHN CORABI в недавнем интервью ответил на вопрос о том, пошел бы он на возможный ввод MÖTLEY CRÜE в Зал Славы Рок-н-Ролла:



«Нет. Во-первых, я почти наверняка могу гарантировать, что меня не пригласят. Так что ответ — просто «нет.



Если честно, я, конечно, нормально отношусь к [гитаристу MÖTLEY CRÜE] Mick'y Mars'y. Mick живет примерно в 20 минутах езды от меня [в Нэшвилле]. Так что с ним у меня все в порядке. Если бы Vince зашел сюда прямо сейчас, мы бы обнялись и, наверное, сели бы, выпили бы коктейль и поболтали бы около двух часов. С ним у меня тоже все в порядке. Tommy [Lee, барабанщик MÖTLEY CRÜE] и я общаемся через SMS, и я не так часто его вижу, но мы все равно общаемся по SMS. По какой-то странной причине, и это действительно односторонняя неприязнь, Nikki [Sixx, басист MÖTLEY CRÜE] почему-то очень раздражается на все, что касается John'a Corabi. А у меня с этим парнем нет никаких проблем. Это не имеет значения».







