Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 39
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
*Умер Фил Кэмпбелл 33
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
18 мар 2026 : 		 JOHN CORABI: «Я не пойду на введение MÖTLEY CRÜE в Зал Славы»

11 мар 2026 : 		 Новое видео JOHN CORABI

19 фев 2026 : 		 JOHN CORABI: «MÖTLEY CRÜE — это было веселое проклятье»

17 фев 2026 : 		 JOHN CORABI открыл тур

8 фев 2026 : 		 JOHN CORABI: «У меня ровно с MÖTLEY CRÜE»

29 янв 2026 : 		 Новое видео JOHN CORABI

27 янв 2026 : 		 Новое видео JOHN CORABI

20 янв 2026 : 		 Почему JOHN CORABI называют Crabby?

12 янв 2026 : 		 Участники TESLA, WHITESNAKE и WINGER выступили с JOHN CORABI

16 дек 2025 : 		 Новое видео JOHN CORABI

29 авг 2025 : 		 JOHN CORABI: «Новый альбом очень эклектичный»

24 июл 2025 : 		 JOHN CORABI нашел лейбл

14 июл 2025 : 		 JOHN CORABI работает над альбомом

18 май 2025 : 		 JOHN CORABI думает об альбоме в духе 70-х

11 апр 2025 : 		 JOHN CORABI думает о сольном альбоме

30 дек 2024 : 		 JOHN CORABI: «На жизнь хватает!»

25 дек 2024 : 		 JOHN CORABI был расстроен, но испытал облегчение, когда его уволили из MÖTLEY CRÜE

18 июн 2024 : 		 JOHN CORABI заявил, что записал 80 процентов гитарных партий для альбома MÖTLEY CRÜE

2 июн 2024 : 		 JOHN CORABI готовит аудиокнигу

16 окт 2023 : 		 JOHN CORABI: «Сейчас мало покупают билетов заранее»

2 сен 2023 : 		 JOHN CORABI о комментариях MICK'a MARS'a насчёт фонограммы на концертах MÖTLEY CRÜE

30 авг 2023 : 		 JOHN CORABI о реюнионе THE SCREAM

3 авг 2023 : 		 JOHN CORABI: «Вопросы о MÖTLEY CRÜE меня не парят»

13 июн 2023 : 		 JOHN CORABI: «Я не общался с Mick'ом»

5 июн 2023 : 		 JOHN CORABI: «Разборкам в MÖTLEY CRÜE не удивлен»

22 фев 2023 : 		 JOHN CORABI — о подкладках
Показать далее
| - |

|||| сегодня

JOHN CORABI: «Я не пойду на введение MÖTLEY CRÜE в Зал Славы»



zoom
JOHN CORABI в недавнем интервью ответил на вопрос о том, пошел бы он на возможный ввод MÖTLEY CRÜE в Зал Славы Рок-н-Ролла:

«Нет. Во-первых, я почти наверняка могу гарантировать, что меня не пригласят. Так что ответ — просто «нет.

Если честно, я, конечно, нормально отношусь к [гитаристу MÖTLEY CRÜE] Mick'y Mars'y. Mick живет примерно в 20 минутах езды от меня [в Нэшвилле]. Так что с ним у меня все в порядке. Если бы Vince зашел сюда прямо сейчас, мы бы обнялись и, наверное, сели бы, выпили бы коктейль и поболтали бы около двух часов. С ним у меня тоже все в порядке. Tommy [Lee, барабанщик MÖTLEY CRÜE] и я общаемся через SMS, и я не так часто его вижу, но мы все равно общаемся по SMS. По какой-то странной причине, и это действительно односторонняя неприязнь, Nikki [Sixx, басист MÖTLEY CRÜE] почему-то очень раздражается на все, что касается John'a Corabi. А у меня с этим парнем нет никаких проблем. Это не имеет значения».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 77

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом