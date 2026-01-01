MICHAEL SWEET: «Мне повезло, что я занимаюсь тем, что люблю»



MICHAEL SWEET в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что является поводом для все новых и новых свершений в музыке:



«Послушайте, если взвесить все за и против, и я имею в виду современное состояние музыкальной индустрии, дело уже не столько в физических продажах, как это было в 80-е. [Тогда] всё сводилось к физическим продажам. Альбом можно было продать тиражом в 500 000 экземпляров. Сейчас тебе очень повезет, если ты продашь 5 000 копий альбома. Но сейчас в музыкальном мире, очевидно, все крутится вокруг стриминга, цифровых загрузок и всего цифрового мира. Но нам очень повезло, как группе, которая существует уже так долго, и мы не молодеем, нам повезло, что мы по-прежнему работаем с лейблом, который верит в нас и хочет выпускать нашу музыку. И мы можем каждые два года заходить в студию и записывать альбом. И так продолжается практически с 2005 года. Мы выпустили много — я имею в виду, очень много — разной музыки. О боже. Думаю, что-то вроде — с 2005 года, я бы сказал, может быть, 11 альбомов STRYPER, вероятно, пять или шесть сольных альбомов, может быть, больше, а потом все остальные [проекты, такие как] SWEET & LYNCH, SUNBOMB, ICONIC и другие проекты. Это просто феноменально. Я очень счастливый человек, потому что могу заниматься тем, что люблю, и у меня есть лейбл, который хочет со мной работать!»







