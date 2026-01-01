18 мар 2026 : 		 MICHAEL SWEET: «Мне повезло, что я занимаюсь тем, что люблю»

13 мар 2026 : 		 Новая песня MICHAEL SWEET

17 фев 2026 : 		 MICHAEL SWEET представил новую песню

21 янв 2026 : 		 MICHAEL SWEET представил новую песню

27 дек 2025 : 		 MICHAEL SWEET продолжает держать в курсе

24 дек 2025 : 		 MICHAEL SWEET обещает вдохновляющий альбом

15 дек 2025 : 		 MICHAEL SWEET о решении озвучить неприятный диагноз

10 дек 2025 : 		 У MICHAEL SWEET рак

19 окт 2025 : 		 MICHAEL SWEET с женой основал FAITH IN MUSIC

3 окт 2024 : 		 MICHAEL SWEET об ИИ в музыке

5 сен 2024 : 		 MICHAEL SWEET: «Я не любитель METALLICA»

22 авг 2024 : 		 MICHAEL SWEET: «Всё очень и очень дорого!»

9 авг 2024 : 		 MICHAEL SWEET: «Выборы, выборы, кандидаты...»

13 фев 2024 : 		 Вокалист STRYPER о JON'e BON JOVI: «Ему нечего доказывать, он — легенда»

4 фев 2024 : 		 MICHAEL SWEET хвалит JUDAS PRIEST за смелость

1 дек 2023 : 		 MICHAEL SWEET о предстоящей операции

29 ноя 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Все говорят об уважении, но никто его не демонстрирует»

22 ноя 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «И чего все нападают на верующих?»

22 окт 2023 : 		 MICHAEL SWEET о состоянии здоровья

8 окт 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Я очень боюсь идти на компромисс»

24 авг 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Ой, как всё стало дорого!»

25 июн 2023 : 		 MICHAEL SWEET — о здоровье

16 фев 2023 : 		 MICHAEL SWEET рад христианской рекламе на Суперкубке

31 янв 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Я молюсь о песне с KING DIAMOND»

27 янв 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Примириться с Bach'ом было здорово»

18 янв 2023 : 		 MICHAEL SWEET: «Бог — не джинн на небе»
MICHAEL SWEET: «Мне повезло, что я занимаюсь тем, что люблю»



MICHAEL SWEET в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что является поводом для все новых и новых свершений в музыке:

«Послушайте, если взвесить все за и против, и я имею в виду современное состояние музыкальной индустрии, дело уже не столько в физических продажах, как это было в 80-е. [Тогда] всё сводилось к физическим продажам. Альбом можно было продать тиражом в 500 000 экземпляров. Сейчас тебе очень повезет, если ты продашь 5 000 копий альбома. Но сейчас в музыкальном мире, очевидно, все крутится вокруг стриминга, цифровых загрузок и всего цифрового мира. Но нам очень повезло, как группе, которая существует уже так долго, и мы не молодеем, нам повезло, что мы по-прежнему работаем с лейблом, который верит в нас и хочет выпускать нашу музыку. И мы можем каждые два года заходить в студию и записывать альбом. И так продолжается практически с 2005 года. Мы выпустили много — я имею в виду, очень много — разной музыки. О боже. Думаю, что-то вроде — с 2005 года, я бы сказал, может быть, 11 альбомов STRYPER, вероятно, пять или шесть сольных альбомов, может быть, больше, а потом все остальные [проекты, такие как] SWEET & LYNCH, SUNBOMB, ICONIC и другие проекты. Это просто феноменально. Я очень счастливый человек, потому что могу заниматься тем, что люблю, и у меня есть лейбл, который хочет со мной работать!»




