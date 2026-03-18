[= ||| все новости группы



*

W.A.S.P.

*



18 мар 2026 : 		 Лидер W.A.S.P. на пенсию не хочет

20 окт 2025 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

9 окт 2025 : 		 Лидер W.A.S.P. о том, как он потерял и вновь обрёл голос

2 окт 2025 : 		 Лидер W.A.S.P. о восстановлении после операции

16 авг 2025 : 		 Гитарист W.A.S.P. о новом материале

2 июл 2025 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я так загружен туром, что зачем думать об альбоме...»

28 июн 2025 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Я в порядке!»

1 июн 2025 : 		 W.A.S.P. не думают об акустическом альбоме

27 май 2025 : 		 Лидер W.A.S.P. готовит книгу

30 апр 2025 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Цензура сейчас покруче, чем в 80-е»

28 апр 2025 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Музыка больше не имеет той ценности, которую имела раньше, и это меня печалит»

19 фев 2025 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Вы не можете нас "отменить"»

16 фев 2025 : 		 Сборник би-сайдов W.A.S.P. будет доступен в цифровом варианте

6 янв 2025 : 		 Концертный релиз W.A.S.P. выйдет на виниле

23 дек 2024 : 		 Видео последнего концерта W.A.S.P.

18 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Молодежь перестала ценить музыку»

10 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. о Nicko McBrain

2 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. об исполнении дебютного альбома целиком

1 дек 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Никто не любит скуку»

23 ноя 2024 : 		 Лидер W.A.S.P.: «Трамп готов умереть за дело, я должен быть рядом!»

20 ноя 2024 : 		 Видео полного концерта W.A.S.P.

19 ноя 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. хвалит Трампа

16 ноя 2024 : 		 Бокс-сет W.A.S.P. выйдет зимой

14 ноя 2024 : 		 Лидер W.A.S.P. : «Как и большинство артистов, я всю свою карьеру жил в пузыре»

12 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления W.A.S.P.

10 ноя 2024 : 		 W.A.S.P. целиком сыграли первый альбом
BLACKIE LAWLESS в недавнем интервью прокомментировал недавнее заявление вокалиста TWISTED SISTER Dee Snider о том, что он уходит со сцены по состоянию здоровья. На вопрос, думал ли он сам когда-нибудь о том, чтобы завершить карьеру, он ответил:

«Когда видишь, как кто-то из твоих коллег говорит, что по какой-то причине больше не сможет этим заниматься, это беспокоит по многим причинам. Я знаю Dee — мы знакомы уже давно — так что это привлекает моё внимание, скажем так. Все задумываются о своей собственной бренности, когда слышат о чём-то подобном, и я думаю, это естественно. Но мне повезло. Можно избить меня битой, и я всё равно смогу вернуться. Так что в этом плане мне по-настоящему повезло. Что касается ухода из спорта или чего-то подобного, то меня придётся утаскивать оттуда, пока я буду сопротивляться и кричать.

Я слышу, как люди говорят об уходе на пенсию, и если тебя заставляют, это одно, но если нет, то я спрашиваю себя: "Для чего уходить? Получить часы и поехать на рыбалку?" Я этого не понимаю, потому что то, что мотивировало меня заниматься этим с самого начала, и сейчас заставляет меня двигаться дальше. И это ощущение ничем не отличается от того, что было в 16. Так что я не чувствую никакой разницы».

После того как интервьюер заметил, что «уровень энергии» во время концертов W.A.S.P. по-прежнему «отличный» даже после стольких лет, Blackie согласился:

«Мы выходим на сцену, чтобы зажечь публику. Всё просто. Мы не согласны на меньшее. Я не хочу оказаться в ситуации, когда мы не сможем выступать так, как нам нужно.

Я видел Би Би Кинга около 15 лет назад, и я сидел во втором ряду прямо перед ним. Я находился, наверное, в 3–4 метрах от него. А он сидел на стуле. Он сказал: "Мне 81 год, я должен сидеть". Но его пение под акустическую гитару было слышно громче с того места, где я сидел, чем когда я слышал его через колонки по бокам. Он там рычал как лев. И я подумал про себя: "Когда я вырасту, я хочу быть именно таким, как этот парень". Как бы ты это ни делал, чувак, делай. Но, как я уже сказал, ему 81 год, а он, как я уже сказал, звучал как рычащий лев. И, к счастью для меня — как я уже сказал, мне действительно повезло».

Lawless также рассказал о наследии W.A.S.P. и о том, что ждёт его и группу в будущем:

«Я смотрю на всё это как на книгу. Когда ты записываешь альбом — это глава, когда ты едешь в турне — это глава. И книга всё ещё пишется. Это может прозвучать для вас как шаблонный ответ, но на самом деле так и есть.

Говорят, что нельзя анализировать процесс, пока он не закончился. А поскольку мы ещё не закончили, я думаю, что не стоит это анализировать сейчас. Конечно, кто-то может посмотреть на этапы, через которые мы прошли, и, как и в случае с любым другим артистом, если нет развития, всё заканчивается. Так что можно увидеть естественные изменения. Но я бы сказал, что настоящий прогресс произошёл в первые пять лет, потому что с любой группой, какой бы она ни была, если они собираются продержаться и сделать настоящую карьеру, и я говорю о тех, кто существует около 20, 30 лет, у кого настоящая карьера, почти в каждом случае их наследие создаётся в первые пять лет их существования, когда публика узнаёт о них, будь то запись альбомов, гастроли или что-то ещё — всё это происходит в те первые пять лет. Если вспомнить все группы, которые вам нравятся, то, может быть, и есть кое-какие исключения, но почти все они заработали себе репутацию в первые пять лет. Мы не исключение. И все крупные изменения произошли в те первые пять лет. Можно продолжать сочинять, и тематика может меняться, потому что мы продолжаем расти, если только не запереть себя в рамках. И опять же, я не исключение в этом плане, но я бы сказал, что большая часть всех этих глобальных изменений произошла в те первые пять лет».




КомментарииСкрыть/показать 1 )

EvgenBriden
Голгофа, конечно, очень крутой альбом. Хоть и прошло уже (страшно подумать) 11 лет с его выхода, но я всё ещё очень жду новую музыку от Блэки.
