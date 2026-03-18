18 мар 2026



Новое видео TARJA



'At Sea', новое видео TARJA, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома 'Frisson Noir' , релиз которого намечен на 12 июня. Среди гостей в записи альбома принимали участие Dani Filth (CRADLE OF FILTH),APOCALYPTICA, Marko Hietala (ex-NIGHTWISH) и Chad Smith (RED HOT CHILI PEPPERS), а за сведение отвечал Neal Avron (LINKIN PARK, SKILLET, DISTURBED):



01. Frisson Noir

02. The Eternal Return

03. Leap Of Faith (feat. Marko Hietala)

04. At Sea (feat. Mervi Myllyoja + Niklas Pokki)

05. Blaze Forever

06. The Trace Outlives (feat. Sayo Komada)

07. Tango (feat. APOCALYPTICA)

08. Anemoia (feat. Julián Bedmar + Valter Freitas)

09. I Don't Care (feat. Dani Filth)

10. Against The Odds (feat. Chad Smith)







+0 -0



( 1 ) просмотров: 420

