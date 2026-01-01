сегодня
Лидер W.A.S.P. о встрече с поклонниками до концертов
BLACKIE LAWLESS'a в недавнем интервью попросили рассказать о VIP-билетах, которые продаёт группа и которые дают фанатам возможность встретиться и сфотографироваться с ним, получить автографы, посетить передвижной музей W.A.S.P. и принять участие в сессии вопросов и ответов:
«Мы начали это делать около пяти лет назад. И мы никогда раньше не проводили встреч с фанатами. Мне всегда казалась немного странной идея взимать плату за вход на что-то подобное. Мы задались вопросом: "А что делают другие группы?" Мы ничего об этом не знали, мы были новичками в этом вопросе. Было не у кого спросить, поэтому мы начали смотреть, что делают другие группы. И, честно говоря, мне не нравилось то, что я видел у других артистов. И опять же, я никого не осуждаю за то, что они делают, но мы видели, что они просто фотографировались и давали пару автографов, и я подумал: "Если бы я встретил кого-то, кто мне действительно интересен, я бы хотел услышать, что он может рассказать". И вот что мы сделали: мы собрали буквально передвижной музей, в котором представлены фрагменты из всей истории группы, и это классная небольшая экспозиция, когда вы видите всё это в разложенном виде. Её ширина составляет около 10 метров, и она находится в передвижных тур-кейсах. Мы всё это открываем, и внутри находятся разные артефакты — сувениры, такие как золотые диски, обложки альбомов и журналов, кожаный гульфик с сингла «Animal» и тому подобное. Подобное можно увидеть не каждый день.
Но самое лучшее для меня — это когда мы проводим встречи с фанатами. Мы сначала фотографируемся и даём автографы, а затем переходим к самому интересному — к вопросам и ответам. И это обычно длится около часа, и каждый может задать вопрос, а иногда и несколько. И эта часть мне нравится больше всего, потому что я обнаружил, что это становится чем-то вроде мини-опросов на рынке. Потому что когда кто-то подходит к тебе на улице и видит тебя неожиданно, это обычно хаотичная ситуация. И они нервничают, не могут ясно мыслить и не способны сформулировать то, что хотят сказать. Но когда они знают, что придут на встречу или на такое VIP-мероприятие, у них есть время подумать о том, что они хотят сказать или спросить. И для меня это становится очень похожим на разговор, как сейчас, и происходит обмен мнениями, взаимное общение. И, как я уже сказал, для меня это своего рода мини-опрос, и я могу выслушать их в контролируемой обстановке, в отличие от хаоса, который царит на улицах. И, возможно, в этот момент я узнаю от них больше, чем они от меня. Потому что, как я уже говорил, у меня никогда не было возможности общаться с фанатами так, как мы делаем это сейчас, и мне было действительно очень интересно услышать, что они хотят сказать. И я жалею, что не начал это практиковать много лет назад. Но, наверное, лучше поздно, чем никогда».
На вопрос, отличается ли его впечатление от фанатов от того, что он представлял себе перед тем, как начал проводить встречи с фанатами, Blackie ответил:
«Я подозревал, что их объединяют тексты песен, но не был в этом уверен. Но это единственный вывод, который вытекает из всего этого: именно тексты этих песен объединяют их всех… Это связывает всё воедино. Для меня это имеет особый смысл, когда я слышу, как они говорят что-то вроде: "Эта песня изменила мой образ мышления", или "Эта песня изменила мою жизнь", или "Эта песня сделала" то-то и то-то, и я слушаю их, когда они говорят. И очень часто от этих людей слышны по-настоящему эмоциональные истории, потому что это служит своего рода исповедальней как для них, так и для меня. Так что, как я уже сказал, обмен, который происходит, просто бесценен. Это один из лучших моментов в моей жизни, и я говорю это искренне».
