20 мар 2026



Барабанщик MEGADETH: «Dave настоящая рок-звезда»



DIRK VERBEUREN в недавнем интервью вновь рассказал о том, как он присоединился к группе десять лет назад:



«Я не буду лгать — это был насыщенный процесс, как вы можете себе представить, в психологическом плане. Но в то же время я бы сказал, что годы, предшествовавшие этому, вся работа, которую я проделал как участник SOILWORK и других групп, в которых играл, а также как студийный музыкант, а иногда и как сессионный музыкант на концертах, — эти годы подготовили меня к тому, чтобы оказаться на этом месте в тот момент. И поэтому я думаю, что самое главное, что я извлёк из всего этого, — что в конце концов путь ведёт тебя туда, куда он должен вести. И я принял это в тот момент и сказал себе: "Я должен довериться себе". И я доверился. Думаю, это помогло. Ещё очень помогло то, что Dave, ребята из группы и команда очень радушно меня приняли. Они максимально облегчили мне задачу и были очень терпеливы, понимая, что у меня было мало времени, чтобы выучить репертуар перед первым концертом. И постепенно, конечно, у меня появилось время, чтобы отработать все детали. Это тоже очень помогло».



На вопрос, каково это — играть с Dave'ом, Dirk ответил:



«Это невероятно. Я, конечно, вырос, слушая "Большую четвёрку" и многие группы из этой сферы музыки. И это было для меня очень важно, когда я был подростком. И поэтому играть с Daveом — это потрясающе. Не могу подобрать слова. Он — легенда, он практически изобрёл этот стиль музыки. В его ранних работах знаваемый стиль риффов и подход к игре на гитаре, что просто невозможно отрицать, насколько он был одним из создателей этого стиля музыки, дал ему жизнь, а затем сделал его тем, чем он стал с годами. Так что это огромная честь, и это также очень круто, потому что он ещё и настоящий крутой парень, как всем известно. Он любит считать себя скейт-панком, и в нём присутствует этот дух. Как новый сингл на нашем альбоме, один из синглов, "I Don't Care", — это и есть суть Daveа, это Dave в двух словах. У него подобное отношение к жизни, и ему на всё плевать. И это здорово. Мне это нравится, потому что я вырос с этим. Я тоже был скейтером в детстве. Так что я понимаю этот дух и люблю его. И я считаю, что он настоящая рок-звезда».







+0 -0



просмотров: 113

