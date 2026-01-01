Megadeth

20 мар 2026 : Барабанщик MEGADETH: «Dave настоящая рок-звезда»

19 мар 2026 : 		 TEEMU MÄNTYSAARI: «Конец MEGADETH еще не близок»

10 мар 2026 : 		 Только ли семья стала причиной ухода GLEN DROVER из MEGADETH?

9 мар 2026 : 		 Последний канадский концерт MEGADETH

5 мар 2026 : 		 Бывший из MEGADETH хвалит лидера MEGADETH

25 фев 2026 : 		 Басист MEGADETH: «В группе все были за запись песни METALLICA»

22 фев 2026 : 		 TEEMU MÄNTYSAARI о создании финального альбома MEGADETH

20 фев 2026 : 		 MEGADETH впервые исполнили "Let There Be Shred"

19 фев 2026 : 		 Лидер MEGADETH обещает рассказать о лечении

16 фев 2026 : 		 Зачем MEGADETH записали столько бонусов?

13 фев 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я голосую за того, кто представляет собой наименьшее из двух зол, а иногда и из трех»

9 фев 2026 : 		 Басист MEGADETH о первом месте

6 фев 2026 : 		 Будут ли MEGADETH играть «Ride The Lighting?»

3 фев 2026 : 		 Успехи в чартах MEGADETH

2 фев 2026 : 		 DAVE MUSTAINE: «Никогда не брал в группу друзей»

30 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Да не нужны мне бывшие в туре!»

28 янв 2026 : 		 Собирается ли лидер MEGADETH в сольное плавание?

27 янв 2026 : 		 Бонус-треки от MEGADETH

26 янв 2026 : 		 Гитарист MEGADETH о новом альбоме

23 янв 2026 : 		 Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания

22 янв 2026 : 		 MEGADETH в акустике

22 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»

21 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»

20 янв 2026 : 		 MEGADETH сыграли новую песню

20 янв 2026 : 		 DAVE MUSTAINE: «MEGADETH — это не кукольный театр»

19 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я не из правых»
|||| 20 мар 2026

Барабанщик MEGADETH: «Dave настоящая рок-звезда»



DIRK VERBEUREN в недавнем интервью вновь рассказал о том, как он присоединился к группе десять лет назад:

«Я не буду лгать — это был насыщенный процесс, как вы можете себе представить, в психологическом плане. Но в то же время я бы сказал, что годы, предшествовавшие этому, вся работа, которую я проделал как участник SOILWORK и других групп, в которых играл, а также как студийный музыкант, а иногда и как сессионный музыкант на концертах, — эти годы подготовили меня к тому, чтобы оказаться на этом месте в тот момент. И поэтому я думаю, что самое главное, что я извлёк из всего этого, — что в конце концов путь ведёт тебя туда, куда он должен вести. И я принял это в тот момент и сказал себе: "Я должен довериться себе". И я доверился. Думаю, это помогло. Ещё очень помогло то, что Dave, ребята из группы и команда очень радушно меня приняли. Они максимально облегчили мне задачу и были очень терпеливы, понимая, что у меня было мало времени, чтобы выучить репертуар перед первым концертом. И постепенно, конечно, у меня появилось время, чтобы отработать все детали. Это тоже очень помогло».

На вопрос, каково это — играть с Dave'ом, Dirk ответил:

«Это невероятно. Я, конечно, вырос, слушая "Большую четвёрку" и многие группы из этой сферы музыки. И это было для меня очень важно, когда я был подростком. И поэтому играть с Daveом — это потрясающе. Не могу подобрать слова. Он — легенда, он практически изобрёл этот стиль музыки. В его ранних работах знаваемый стиль риффов и подход к игре на гитаре, что просто невозможно отрицать, насколько он был одним из создателей этого стиля музыки, дал ему жизнь, а затем сделал его тем, чем он стал с годами. Так что это огромная честь, и это также очень круто, потому что он ещё и настоящий крутой парень, как всем известно. Он любит считать себя скейт-панком, и в нём присутствует этот дух. Как новый сингл на нашем альбоме, один из синглов, "I Don't Care", — это и есть суть Daveа, это Dave в двух словах. У него подобное отношение к жизни, и ему на всё плевать. И это здорово. Мне это нравится, потому что я вырос с этим. Я тоже был скейтером в детстве. Так что я понимаю этот дух и люблю его. И я считаю, что он настоящая рок-звезда».




