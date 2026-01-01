*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 31
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 31
19 мар 2026 : 		 EXHORDER расстались с барабанщиком

4 ноя 2025 : 		 Новый альбом EXHORDER выйдет в 2027

28 ноя 2024 : 		 PHILIP ANSELMO был членом EXHORDER три часа

25 май 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления EXHORDER

9 мар 2024 : 		 Новое видео EXHORDER

13 фев 2024 : 		 Вокалист EXHORDER: «Многие рады возвращению Pat'a»

9 фев 2024 : 		 Новое видео EXHORDER

13 янв 2024 : 		 Новое видео EXHORDER

18 окт 2023 : 		 EXHORDER готовятся к съемкам

20 фев 2023 : 		 EXHORDER работают над новым материалом

12 янв 2023 : 		 PANTERA и EXHORDER похожи как день и ночь

6 сен 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления EXHORDER

13 июл 2022 : 		 EXHORDER исполняют MÖTORHEAD

29 июн 2022 : 		 Вокалист EXHORDER — о бывшем гитаристе CANNIBAL CORPSE

30 май 2022 : 		 Бывший гитарист CANNIBAL CORPSE в EXHORDER

16 фев 2022 : 		 EXHORDER об уходе гитариста

15 фев 2022 : 		 Из EXHORDER ушел гитарист

29 дек 2021 : 		 EXHORDER работают над новым материалом

23 дек 2021 : 		 EXHORDER исполняют трек TYPE O NEGATIVE

11 ноя 2021 : 		 EXHORDER работают над новым материалом

1 мар 2021 : 		 EXHORDER работают над "замечательным" альбомом

9 дек 2020 : 		 Как на PANTERA повлияли EXHORDER

24 фев 2020 : 		 Новый сингл EXHORDER

7 окт 2019 : 		 Успехи в чартах EXHORDER

26 авг 2019 : 		 Новая песня EXHORDER

4 авг 2019 : 		 Трейлер нового альбома EXHORDER
EXHORDER расстались с барабанщиком



EXHORDER опубликовали следующее сообщение:

«После более чем восьми лет работы барабанщиком в EXHORDER Sasha Horn решил на время отойти от повседневной рок-жизни, чтобы сосредоточиться на своей личной жизни.

Это решение никоим образом не повлияет на наши гастрольные планы, поскольку нам посчастливилось заручиться поддержкой легенды GOD FORBID Corey Pierce. Он присоединится к нам в "Туре Unsound Minds" в следующем месяце, так что мы в надежных руках!

Мы очень рады джемовать с ним и впервые провести наше живое шоу в восточных штатах в 2026 году.

Поскольку мы наконец-то завершили двухлетний турне в поддержку "Defectum Omnium", наша цель ясна, и мы рады продолжить работу над нашим пятым альбомом. В настоящее время ведутся поиски постоянного барабанщика.

Мы желаем Sasha всего наилучшего в его путешествии, и мы благодарим его за время, вклад и жертвы, которые он приносил вместе с нами все эти годы. Желаем удачи и только любви, чтобы мы продвигались вперед».

Sasha Horn: «После восьми с половиной лет работы, двух альбомов и бесчисленных гастрольных циклов для меня настало время навсегда оставить свою должность в EXHORDER. Все свелось к тому, что мне пришлось выбирать. Наилучшие пожелания ребятам в их движении вперед. Что касается меня, я хочу проводить больше времени с семьей, продолжать образование и сосредоточиться на своих личных творческих начинаниях.

С огромной любовью ко всем моим поклонникам. Вы для меня очень много значите. Я увижу вас снова, когда вернусь в дело, ведь я не прощаюсь, я просто беру перерыв»




