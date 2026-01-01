EXHORDER расстались с барабанщиком



EXHORDER опубликовали следующее сообщение:



«После более чем восьми лет работы барабанщиком в EXHORDER Sasha Horn решил на время отойти от повседневной рок-жизни, чтобы сосредоточиться на своей личной жизни.



Это решение никоим образом не повлияет на наши гастрольные планы, поскольку нам посчастливилось заручиться поддержкой легенды GOD FORBID Corey Pierce. Он присоединится к нам в "Туре Unsound Minds" в следующем месяце, так что мы в надежных руках!



Мы очень рады джемовать с ним и впервые провести наше живое шоу в восточных штатах в 2026 году.



Поскольку мы наконец-то завершили двухлетний турне в поддержку "Defectum Omnium", наша цель ясна, и мы рады продолжить работу над нашим пятым альбомом. В настоящее время ведутся поиски постоянного барабанщика.



Мы желаем Sasha всего наилучшего в его путешествии, и мы благодарим его за время, вклад и жертвы, которые он приносил вместе с нами все эти годы. Желаем удачи и только любви, чтобы мы продвигались вперед».



Sasha Horn: «После восьми с половиной лет работы, двух альбомов и бесчисленных гастрольных циклов для меня настало время навсегда оставить свою должность в EXHORDER. Все свелось к тому, что мне пришлось выбирать. Наилучшие пожелания ребятам в их движении вперед. Что касается меня, я хочу проводить больше времени с семьей, продолжать образование и сосредоточиться на своих личных творческих начинаниях.



С огромной любовью ко всем моим поклонникам. Вы для меня очень много значите. Я увижу вас снова, когда вернусь в дело, ведь я не прощаюсь, я просто беру перерыв»







