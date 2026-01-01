*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*BEHEMOTH захотели в Таиланде: Полное видео 39
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
18 мар 2026 : 		 IN FLAMES завершили запись

5 фев 2026 : 		 IN FLAMES начали работу над альбомом

23 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления IN FLAMES

4 июн 2025 : 		 IN FLAMES выступили с новым барабанщиком

30 май 2025 : 		 IN FLAMES нашли барабанщика

28 май 2025 : 		 IN FLAMES расстались с барабанщиком

1 апр 2025 : 		 Mikael Stanne выступит с IN FLAMES

2 дек 2024 : 		 Концертное видео IN FLAMES

10 июн 2024 : 		 CHRIS BRODERICK: «В IN FLAMES свободы больше, чем в MEGADETH»

3 июн 2024 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Нынешний состав прекрасен!»

5 май 2024 : 		 Юбилейные винилы IN FLAMES выйдут летом

21 апр 2024 : 		 Гитарист IN FLAMES исполняет RATT, KING DIAMOND, YNGWIE MALMSTEEN

26 фев 2024 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Сейчас мы звучим вживую лучше, чем когда бы то ни было»

24 фев 2024 : 		 Видео с текстом от IN FLAMES

9 фев 2024 : 		 Визуальный ряд от IN FLAMES

18 янв 2024 : 		 Вокалист IN FLAMES: «У нас узнаваемый звук, а это, на мой взгляд, самое важное»

28 окт 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабану»

29 авг 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Басиста нашли в Тиндере»

26 авг 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления IN FLAMES

23 авг 2023 : 		 Документальный фильм от IN FLAMES

24 июл 2023 : 		 Бывший гитарист IN FLAMES о причине своего ухода: «Мы двигались в двух совершенно разных направлениях»

8 июл 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES выбрал ALICE IN CHAINS

30 июн 2023 : 		 Видео полного выступления IN FLAMES

23 июн 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES: «Пенсия? Какая пенсия?!»

17 июн 2023 : 		 Фронтмен IN FLAMES: «Я благодарен фанатам»

8 июн 2023 : 		 IN FLAMES поменяли басиста
IN FLAMES завершили запись



IN FLAMES завершили запись нового альбома в Лос-Анджелесе с продюсером Howard Benson — ранее сотрудничавшим с MOTÖRHEAD, BODY COUNT, SEPULTURA и другими — и Mike'ом Plotnikoff'ом. Коллектив работает с Howard'ом начиная с Battles. Anders Fridén опубликовал несколько фотографий и написал:

«Смех, разочарования, гениальные идеи, потрясающие решения, дружба, потрясающие барабаны, бас-гитара и немного вокала в придачу… все готово. In flames 15, вот и мы.... #inflames»




19 мар 2026
Altair21
БЫстрые однако. Ну ща любой более менее известной европейской группе надо в Штаты ехать и там записываться это понятно. Только вот как это скажется на звуке? Я про то, что очень уж клишированные все там какие-то. Пишут жирно, круто, но однообразно. Последний альбом пламенных... ну такое. Могут лучше же
