18 мар 2026



IN FLAMES завершили запись



IN FLAMES завершили запись нового альбома в Лос-Анджелесе с продюсером Howard Benson — ранее сотрудничавшим с MOTÖRHEAD, BODY COUNT, SEPULTURA и другими — и Mike'ом Plotnikoff'ом. Коллектив работает с Howard'ом начиная с Battles. Anders Fridén опубликовал несколько фотографий и написал:



«Смех, разочарования, гениальные идеи, потрясающие решения, дружба, потрясающие барабаны, бас-гитара и немного вокала в придачу… все готово. In flames 15, вот и мы.... #inflames»





