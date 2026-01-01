сегодня



Гитарист JUDAS PRIEST: «15 лет назад я пришел для прощального тура и мы все еще в деле!»



RICHIE FAULKNER в новом интервью ответил на вопрос о том, есть ли какие-то временные сроки на то, сколько JUDAS PRIEST будут оставаться в деле:



«У меня нет. Я присоединился к группе во время прощального тура, и это было 15 лет назад. Так что если я что-то и знаю об этих ребятах, то это то, что они тоже живут ради этого. Мы записываем ещё один альбом. В этом году у нас будет ещё один тур. И я видел этот цикл. Мы записываем новый альбом и горим желанием играть вживую. А потом, когда играешь вживую, ты загораешься желанием записать ещё несколько песен в студии. Записываешь альбом и загораешься желанием снова выйти на сцену. И они так делают уже 50 лет. Так что я не думаю, что что-то изменится в ближайшее время. Если история нас чему-то и учит, то это тому, что они ещё надолго останутся на сцене».







+2 -0



просмотров: 221

