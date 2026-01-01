*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 33
20 мар 2026 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

20 янв 2026 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES: «Мы стали более агрессивными»

14 янв 2026 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES о более мрачном звучании

12 янв 2026 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

23 окт 2025 : 		 BLACK VEIL BRIDES закончили альбом

20 авг 2025 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES о новом треке

8 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления BLACK VEIL BRIDES

17 июл 2025 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

5 июл 2025 : 		 BLACK VEIL BRIDES записали альбом

6 янв 2025 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES хвалит альбом MÖTLEY CRÜE

8 сен 2024 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES об опыте разогрева MÖTLEY CRÜE

3 сен 2024 : 		 Как BLACK VEIL BRIDES хотели повторить одноименный альбом METALLICA

17 июн 2024 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES: «Выпускать ли альбом?»

11 июн 2024 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES: «Почти все ссутся озвучить свое мнение»

3 июн 2024 : 		 Любит ли вокалист BLACK VEIL BRIDES METALLICA?

26 апр 2024 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

10 ноя 2023 : 		 BLACK VEIL BRIDES работают над новой музыкой

11 сен 2023 : 		 BLACK VEIL BRIDES и VILLE VALO записали кавер-версию хита SISTERS OF MERCY: ремикс

9 июн 2023 : 		 BLACK VEIL BRIDES и VILLE VALO записали кавер-версию хита SISTERS OF MERCY

22 фев 2023 : 		 Оркестровка от BLACK VEIL BRIDES

17 ноя 2022 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

12 окт 2022 : 		 Обложка нового релиза BLACK VEIL BRIDES

6 сен 2022 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

13 май 2022 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

4 апр 2022 : 		 У вокалиста BLACK VEIL BRIDES две полоски

6 фев 2022 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES о бисексуальности Супермена
Новое видео BLACK VEIL BRIDES



"Vindicate", новое видео группы BLACK VEIL BRIDES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома "Vindicate", выходящего восьмого мая на Spinefarm:

01. Invocation To The Muse
02. Vindicate
03. Certainty
04. Bleeders
05. Hallelujah
06. Cut
07. Alive
08. Purgatory
09. Revenger
10. Sorrow
11. Grace
12. Ave Maria
13. Woe & Pain
14. Eschaton






