Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 36
Умер Фил Кэмпбелл 34
Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 27
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 36
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 27
23 мар 2026 : 		 Биография лидера MEGADETH выйдет осенью

21 мар 2026 : 		 MEGADETH обязательно запишут концерты для последующего релиза

20 мар 2026 : 		 Барабанщик MEGADETH: «Dave настоящая рок-звезда»

19 мар 2026 : 		 TEEMU MÄNTYSAARI: «Конец MEGADETH еще не близок»

10 мар 2026 : 		 Только ли семья стала причиной ухода GLEN DROVER из MEGADETH?

9 мар 2026 : 		 Последний канадский концерт MEGADETH

5 мар 2026 : 		 Бывший из MEGADETH хвалит лидера MEGADETH

25 фев 2026 : 		 Басист MEGADETH: «В группе все были за запись песни METALLICA»

22 фев 2026 : 		 TEEMU MÄNTYSAARI о создании финального альбома MEGADETH

20 фев 2026 : 		 MEGADETH впервые исполнили "Let There Be Shred"

19 фев 2026 : 		 Лидер MEGADETH обещает рассказать о лечении

16 фев 2026 : 		 Зачем MEGADETH записали столько бонусов?

13 фев 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Я голосую за того, кто представляет собой наименьшее из двух зол, а иногда и из трех»

9 фев 2026 : 		 Басист MEGADETH о первом месте

6 фев 2026 : 		 Будут ли MEGADETH играть «Ride The Lighting?»

3 фев 2026 : 		 Успехи в чартах MEGADETH

2 фев 2026 : 		 DAVE MUSTAINE: «Никогда не брал в группу друзей»

30 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Да не нужны мне бывшие в туре!»

28 янв 2026 : 		 Собирается ли лидер MEGADETH в сольное плавание?

27 янв 2026 : 		 Бонус-треки от MEGADETH

26 янв 2026 : 		 Гитарист MEGADETH о новом альбоме

23 янв 2026 : 		 Новый альбом MEGADETH доступен для прослушивания

22 янв 2026 : 		 MEGADETH в акустике

22 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Нам бы, нам бы в тур вдвоем!»

21 янв 2026 : 		 Лидер MEGADETH: «Люблю я James'a и Lars'a!»

20 янв 2026 : 		 MEGADETH сыграли новую песню
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Биография лидера MEGADETH выйдет осенью



zoom
Grand Central Publishing сообщили о том, что долгожданная биография Dave Mustaine'а "In My Darkest Hour", в которой он рассказывает о процессе лечения плоскоклеточного рак на тыльной стороне языка, будет выпущена восьмого сентября.

«Я бы сказал, что, вероятно, лучший способ подвести итог в книге — это рассказать о медицинском процессе, а затем о том, какой была жизнь в то время, и о подробностях. Потому что я ходил на лучевую терапию и химиотерапию, а потом шел в студию и работал. А иногда я приходил в студию, мы играли, и мне приходилось выбегать на улицу, меня тошнило, и я возвращался в дом и играл. И я сильно похудел. К счастью для меня, со мной были Dirk и [продюсер/звукорежиссер] Chris Rakestraw, они поддерживали меня, и я справился со всеми этими неудобствами.

Я бы не хотел проходить через это снова. Сейчас у меня ремиссия — уже около шести лет — и я представляю, что, если что-нибудь случится снова, у меня будет такой же настрой на это, потому что, когда я пошел туда, я подумал: "Я убью рак". И … Я был так зол. Потому что раньше я всегда шутил, что все, что попадает в мой организм, погибает. Мы обнаружили его на ранней стадии и прошли все процедуры. Но поскольку я певец, нам пришлось действовать совершенно по-другому. Нам пришлось по-другому относиться к радиации. И если бы было миллиметровое отклонение, то Dave'y конец».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 148

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом