20 мар 2026 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я хочу говорить про политику и буду продолжать»

18 мар 2026 : 		 LAMB OF GOD отпраздновали выход альбома

16 мар 2026 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

10 мар 2026 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жалуйтесь, когда все превращается в дерьмо!»

27 фев 2026 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

19 фев 2026 : 		 Вокалист LAMB OF GOD: «Я не тороплюсь с этой планеты»

14 фев 2026 : 		 Почему LAMB OF GOD поменяли логотип?

15 янв 2026 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

21 ноя 2025 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

8 ноя 2025 : 		 Концертное видео LAMB OF GOD

5 ноя 2025 : 		 LAMB OF GOD исполнили кавер-версию BLACK SABBATH

16 окт 2025 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD: «SLAYER открыл мне глаза на металл»

5 окт 2025 : 		 LAMB OF GOD исполнили новую песню

2 окт 2025 : 		 Новое видео LAMB OF GOD

25 авг 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD почтил память Брента Хиндса

6 авг 2025 : 		 Гитарист LAMB OF GOD о финальном шоу BLACK SABBATH

28 июл 2025 : 		 LAMB OF GOD почтили память Оззи

7 июл 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD о выступлении на финальном шоу BLACK SABBATH

7 июл 2025 : 		 Группа LAMB OF GOD выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

6 июл 2025 : 		 Кавер-версия BLACK SABBATH от LAMB OF GOD

24 июн 2025 : 		 CHRIS ADLER: «Я не говорил с братом с момента как меня выкинули из LAMB OF GOD»

6 июн 2025 : 		 Барабанщик LAMB OF GOD исполняет "The Death Of Us"

20 май 2025 : 		 Бывший барабанщик LAMB OF GOD: «Не думаю, что когда-то вернусь»

13 май 2025 : 		 Бывший барабанщик LAMB OF GOD: «Меня уволили по электронной почте»

17 апр 2025 : 		 Почему LAMB OF GOD протянули так долго? Отвечает гитарист

11 апр 2025 : 		 Вокалист LAMB OF GOD думает о вампирах
|||| 20 мар 2026

Вокалист LAMB OF GOD: «Я хочу говорить про политику и буду продолжать»



RANDY BLYTHE в недавнем интервью вновь защитил свое право говорить на тему политики:

«Есть разные группы, которые используют свою платформу. Вне мира панк-рока, DROPKICK MURPHYS, безусловно, говорят о многом. Что касается меня, то я чувствую, что у меня нет просто выбора, когда я вижу, что все это происходит в моей собственной стране, по всему миру и у наших соседей в Мексике. У меня есть хорошие друзья из Мексики. Как, например, в недавнем хаосе, вызванном убийством главы картеля в Халиско. Мой друг, который работает в службе безопасности, работал в Канаде. Ему пришлось вернуться домой, в Тихуану, чтобы забрать свою дочь и убедиться, что она в безопасности. А потом ему пришлось поехать в Колиму за своим отцом, потому что он застрял в самой гуще всех событий. Поэтому для меня, когда я вижу проблемы, будь то американского происхождения или какие-то другие, это не просто новость, потому что у меня есть друзья по всему миру. У меня есть друзья на всех континентах, кроме Антарктиды, и это только потому, что там нет никого, кроме пингвинов. Поэтому, когда я вижу подобные истории, для меня это не просто новость, потому что, как правило, я знаю, что кто-то пострадал. Поэтому мне не все равно. И если мне не все равно, если мне действительно не все равно и я хочу, чтобы все было лучше, учитывая тот факт, что у меня есть платформа, и учитывая тот факт, что панк-рок, хэви-металл, хардкор и рок-н-ролл исторически являются музыкой сопротивления, тогда мне нужно использовать эту платформу. Это то, для чего я создан. Для этого и была создана музыка такого типа. Она не создана для того, чтобы принимать статус-кво, стоять в очереди. Нет — нет, спасибо!»




