20 мар 2026



Вокалист LAMB OF GOD: «Я хочу говорить про политику и буду продолжать»



RANDY BLYTHE в недавнем интервью вновь защитил свое право говорить на тему политики:



«Есть разные группы, которые используют свою платформу. Вне мира панк-рока, DROPKICK MURPHYS, безусловно, говорят о многом. Что касается меня, то я чувствую, что у меня нет просто выбора, когда я вижу, что все это происходит в моей собственной стране, по всему миру и у наших соседей в Мексике. У меня есть хорошие друзья из Мексики. Как, например, в недавнем хаосе, вызванном убийством главы картеля в Халиско. Мой друг, который работает в службе безопасности, работал в Канаде. Ему пришлось вернуться домой, в Тихуану, чтобы забрать свою дочь и убедиться, что она в безопасности. А потом ему пришлось поехать в Колиму за своим отцом, потому что он застрял в самой гуще всех событий. Поэтому для меня, когда я вижу проблемы, будь то американского происхождения или какие-то другие, это не просто новость, потому что у меня есть друзья по всему миру. У меня есть друзья на всех континентах, кроме Антарктиды, и это только потому, что там нет никого, кроме пингвинов. Поэтому, когда я вижу подобные истории, для меня это не просто новость, потому что, как правило, я знаю, что кто-то пострадал. Поэтому мне не все равно. И если мне не все равно, если мне действительно не все равно и я хочу, чтобы все было лучше, учитывая тот факт, что у меня есть платформа, и учитывая тот факт, что панк-рок, хэви-металл, хардкор и рок-н-ролл исторически являются музыкой сопротивления, тогда мне нужно использовать эту платформу. Это то, для чего я создан. Для этого и была создана музыка такого типа. Она не создана для того, чтобы принимать статус-кво, стоять в очереди. Нет — нет, спасибо!»







