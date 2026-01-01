Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 36
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 27
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Chevelle

*



23 мар 2026 : 		 Барабанщик CHEVELLE об искусственном интеллекте

8 окт 2025 : 		 Участники CHEVELLE не общались с братом 20 лет

6 окт 2025 : 		 Гитарист CHEVELLE о сложности представления материала последнего альбома

29 май 2025 : 		 Новая песня CHEVELLE

15 май 2025 : 		 Новое видео CHEVELLE

11 май 2025 : 		 Как CHEVELLE сохраняют фирменное звучание

2 май 2025 : 		 Барабанщик CHEVELLE: «Без продюсера все иначе»

31 мар 2025 : 		 CHEVELLE хотят выпустить альбом летом

27 мар 2025 : 		 Новое видео CHEVELLE

21 дек 2024 : 		 CHEVELLE планируют выпустить сингл

26 июл 2024 : 		 CHEVELLE готовят альбом на осень

31 мар 2024 : 		 У CHEVELLE есть десять песен

1 ноя 2022 : 		 У CHEVELLE есть семь тем

14 окт 2022 : 		 У CHEVELLE много нового материала

7 июн 2022 : 		 CHEVELLE начнут запись осенью

30 апр 2022 : 		 CHEVELLE отменили концерт из-за COVID-19

27 июн 2021 : 		 Барабанщик CHEVELLE: «Сохранить группу сложнее, чем брак»

4 май 2021 : 		 Новое видео CHEVELLE

25 мар 2021 : 		 Вокалист CHEVELLE готов к дозе

24 мар 2021 : 		 Вокалист CHEVELLE: «Мы продавали миллионы пластинок, но деньги получили другие»

13 мар 2021 : 		 Видео с текстом от CHEVELLE

10 мар 2021 : 		 CHEVELLE объявили имя басиста

19 фев 2021 : 		 Видео с текстом от CHEVELLE

29 янв 2021 : 		 Новая песня CHEVELLE

23 янв 2021 : 		 Пять релизов CHEVELLE получили золото

9 янв 2021 : 		 Новая песня CHEVELLE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Барабанщик CHEVELLE об искусственном интеллекте



zoom
SAM LOEFFLER в интервью 107.7 The Bonе обсудил прелести и опасности искусственного интеллекта:

«Я обнаружил, что если бы я сказал вам: "Вот переключатель, и вы можете отключить все входящие к вам ИИ", будь то YouTube, или любые социальные сети, или ваша электронная почта, или Google, или Safari, или что бы вы там ни использовали, все бы это отключили. И тогда они использовали бы искусственный интеллект только тогда, когда им это было нужно. Они заходили бы в свой чат или что-то в этом роде и использовали бы его. Я не думаю, что кому-то нужен искусственный интеллект во всем. Я не думаю, что есть человек, который этого хочет. Я не думаю, что даже люди, которые его разрабатывают, хотят этого. Так что же, черт возьми, мы делаем? Это выше моего понимания.

У вас нет выбора. [ИИ присутствует] во всем, что вы делаете. Даже если люди снимают видео о реальных вещах, вы понимаете, что они добавили что-то из ИИ и не сказали вам об этом. Я увидел видео с парнем, он сидит в машине, у него есть автомобильная камера, и он рассказывает о какой-то гонке, а потом кто-то крикнул, чтобы он добавил машины, которые проезжали мимо него, которые были созданы искусственным интеллектом. И я подумал, а какой в этом вообще смысл? Что в этом хорошего? Это же пустышка».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 88

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом