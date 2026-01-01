Барабанщик CHEVELLE об искусственном интеллекте



SAM LOEFFLER в интервью 107.7 The Bonе обсудил прелести и опасности искусственного интеллекта:



«Я обнаружил, что если бы я сказал вам: "Вот переключатель, и вы можете отключить все входящие к вам ИИ", будь то YouTube, или любые социальные сети, или ваша электронная почта, или Google, или Safari, или что бы вы там ни использовали, все бы это отключили. И тогда они использовали бы искусственный интеллект только тогда, когда им это было нужно. Они заходили бы в свой чат или что-то в этом роде и использовали бы его. Я не думаю, что кому-то нужен искусственный интеллект во всем. Я не думаю, что есть человек, который этого хочет. Я не думаю, что даже люди, которые его разрабатывают, хотят этого. Так что же, черт возьми, мы делаем? Это выше моего понимания.



У вас нет выбора. [ИИ присутствует] во всем, что вы делаете. Даже если люди снимают видео о реальных вещах, вы понимаете, что они добавили что-то из ИИ и не сказали вам об этом. Я увидел видео с парнем, он сидит в машине, у него есть автомобильная камера, и он рассказывает о какой-то гонке, а потом кто-то крикнул, чтобы он добавил машины, которые проезжали мимо него, которые были созданы искусственным интеллектом. И я подумал, а какой в этом вообще смысл? Что в этом хорошего? Это же пустышка».







