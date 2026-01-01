Гольф-линейка от ALICE COOPER



Global Merchandising Services представили первую коллекцию для гольфа Alice Cooper "The Cooper Club", предназначенную непосредственно для потребителей, которая привносит смелую, бунтарскую энергию рок-н-ролла на игровое поле. В линейке представлены модные рубашки для гольфа, головные уборы, перчатки и футболки для гольфа, которые позволяют фанатам играть стильно и при этом выделяться.



ALICE COOPER, легендарный участник Зала славы рок-н-ролла, известный своими театральными постановками и выдающейся личностью, теперь привносит свой культовый стиль в гольф. Коллекция отражает его яркую эстетику, предлагая как любителям, так и игрокам в гольф возможность уверенно и со вкусом выделяться на поле. Эксклюзивная коллекция Alice Cooper The Cooper Club, доступная с 19 марта 2026 года в интернет-магазине Golf Rocks, представляет высококачественную и стильную одежду для гольфа, в которой сочетаются мода, функциональность и стиль рок-звезды.



«Гольф всегда был одной из моих страстей, и эта линейка позволяет мне привнести в игру немного рок-н-ролла. Это весело, остроумно, полностью соответствует моему стилю и идеально подходит для фанатов, которые любят заявить о себе», — прокомментировал модные обновки Alice.



«Мы очень рады, что в нашем магазине "Golf Rocks" появилась линейка "The Cooper Club" от самого Alice Cooper'a. Это идеальное сочетание настроя рок-звезды и готовности к игре в гольф, дающее фанатам возможность проявить свою индивидуальность, наслаждаясь игрой», — заявил Barry Drinkwater, основатель Global Merchandising Services.







