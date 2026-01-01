Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 36
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 36
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
[= ||| все новости группы



*

Alice Cooper

*



22 мар 2026 : 		 Гольф-линейка от ALICE COOPER

16 мар 2026 : 		 Биография ALICE COOPER выйдет осенью

26 янв 2026 : 		 ALICE COOPER: «Мне 77, и я даю лучшие концерты!»

5 янв 2026 : 		 GILBY CLARKE о выступлениях с ALICE COOPER

27 дек 2025 : 		 ALICE COOPER выступил с оркестром

25 дек 2025 : 		 ALICE COOPER: «ИИ-сус — ядро всего!»

18 ноя 2025 : 		 ALICE COOPER выступил с оригинальными участниками

15 ноя 2025 : 		 ALICE COOPER: «Голоса я не терял никогда»

12 ноя 2025 : 		 ALICE COOPER дал совет молодым: «Слушайте THE BEATLES!»

31 окт 2025 : 		 ALICE COOPER и CRISS ANGEL в эксклюзивном шоу

8 окт 2025 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

26 сен 2025 : 		 Видео с текстом от ALICE COOPER GROUP

2 сен 2025 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER

4 авг 2025 : 		 ALICE COOPER: «Сейчас мы звучим так же, как в 1974-м»

3 авг 2025 : 		 ALICE COOPER: «Оззи был очень почитаемым персонажем в роке»

31 июл 2025 : 		 ALICE COOPER: «На войне вам нужен не пудель, нужен питбуль!»

28 июл 2025 : 		 ALICE COOPER и JOHNNY DEPP почтили память Оззи

25 июл 2025 : 		 Оригинальный состав ALICE COOPER собрался в Лондоне

17 июл 2025 : 		 Новая песня ALICE COOPER

3 июл 2025 : 		 ALICE COOPER будет введен в RADIO HALL OF FAME

18 июн 2025 : 		 ALICE COOPER о воссоединении оригинального состава

7 июн 2025 : 		 Концертное видео ALICE COOPER

4 июн 2025 : 		 Новое видео группы ALICE COOPER

25 май 2025 : 		 DENNIS DUNAWAY присоединился на сцене к ALICE COOPER

24 май 2025 : 		 ALICE COOPER: «На сцене я высокомерный злодей!»

22 май 2025 : 		 Видео полного выступления ALICE COOPER
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Гольф-линейка от ALICE COOPER



zoom
Global Merchandising Services представили первую коллекцию для гольфа Alice Cooper "The Cooper Club", предназначенную непосредственно для потребителей, которая привносит смелую, бунтарскую энергию рок-н-ролла на игровое поле. В линейке представлены модные рубашки для гольфа, головные уборы, перчатки и футболки для гольфа, которые позволяют фанатам играть стильно и при этом выделяться.

ALICE COOPER, легендарный участник Зала славы рок-н-ролла, известный своими театральными постановками и выдающейся личностью, теперь привносит свой культовый стиль в гольф. Коллекция отражает его яркую эстетику, предлагая как любителям, так и игрокам в гольф возможность уверенно и со вкусом выделяться на поле. Эксклюзивная коллекция Alice Cooper The Cooper Club, доступная с 19 марта 2026 года в интернет-магазине Golf Rocks, представляет высококачественную и стильную одежду для гольфа, в которой сочетаются мода, функциональность и стиль рок-звезды.

«Гольф всегда был одной из моих страстей, и эта линейка позволяет мне привнести в игру немного рок-н-ролла. Это весело, остроумно, полностью соответствует моему стилю и идеально подходит для фанатов, которые любят заявить о себе», — прокомментировал модные обновки Alice.

«Мы очень рады, что в нашем магазине "Golf Rocks" появилась линейка "The Cooper Club" от самого Alice Cooper'a. Это идеальное сочетание настроя рок-звезды и готовности к игре в гольф, дающее фанатам возможность проявить свою индивидуальность, наслаждаясь игрой», — заявил Barry Drinkwater, основатель Global Merchandising Services.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 33

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом