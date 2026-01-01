Почему DEE SNIDER отпустил TWISTED SISTER?

все новости группы
США
11 дек 2023 :
DEE SNIDER вновь вернёт TWISTED SISTER
4 июл 2023 :
TWISTED SISTER планируют переиздать дебют с кавер-версиями
13 июн 2023 :
Вокалист TWISTED SISTER: «Жить на чемоданах больше не желаю»
18 май 2023 :
Гитарист TWISTED SISTER — о туре с METALLICA
20 фев 2023 :
Гитарист TWISTED SISTER не осуждает музыкантов за использование фонограммы
31 янв 2023 :
Вокалист TWISTED SISTER твёрдо не планирует новых выступлений
28 янв 2023 :
TWISTED SISTER сыграли три песни
23 янв 2023 :
JAY JAY FRENCH: «TWISTED SISTER исполнят три песни»
14 янв 2023 :
MIKE PORTNOY выступит с TWISTED SISTER
9 дек 2022 :
TWISTED SISTER введут в ЗСМ
4 дек 2022 :
Косметика от TWISTED SISTER
5 апр 2022 :
Гитарист TWISTED SISTER: «Комикам пора перестать шутить над внешностью»
31 янв 2022 :
Гитарист TWISTED SISTER защищает продюсера
30 янв 2022 :
EDDIE OJEDA: «Я заслуживаю большего признания в TWISTED SISTER»
17 янв 2022 :
Гитарист TWISTED SISTER назвал лейблы преступниками: «Все врут»
8 янв 2022 :
Сборник TWISTED SISTER выйдет зимой
1 янв 2022 :
Гитарист TWISTED SISTER рассказал, как собирался судиться с Harley-Davidson
28 окт 2021 :
Гитарист TWISTED SISTER: «Мы одни из немногих, кто может доставить сотням тысяч человек радость»
26 окт 2021 :
Гитарист TWISTED SISTER назвал две песни группы, которые стали стандартом в поп-музыке
24 сен 2021 :
JAY JAY FRENCH — о воссоединении TWISTED SISTER
27 июл 2021 :
Вокалист TWISTED SISTER заявил, что группе не платили деньги более 10 лет
22 июл 2021 :
VOTOV исполняют TWISTED SISTER
19 июл 2021 :
DEE SNIDER не желает воссоединения TWISTED SISTER
16 июл 2021 :
Гитарист TWISTED SISTER не знает, произойдёт воссоединение группы или нет
28 июн 2021 :
DEE SNIDER: Как 9/11 объединили TWISTED SISTER
16 июн 2021 :
DEE SNIDER присоединился к MARK MENDOZA для исполнения композиции TWISTED SISTER
14 июн 2021 :
Гитарист TWISTED SISTER — о культуре отмены
6 май 2021 :
Гитарист TWISTED SISTER выпускает книгу
4 май 2021 :
DEE SNIDER: «У меня нет интереса в деле о выплате по иску об использовании музыки TWISTED SISTER»
4 май 2021 :
Австралийский политик заплатит более миллиона долларов за использование песни TWISTED SISTER
4 май 2021 :
Вокалист KROKUS: «Snider сам придумал тёрки с нами»
16 апр 2021 :
DEE SNIDER хотел бы в TWISTED SISTER. Снова
25 мар 2021 :
Гитарист TWISTED SISTER: «ЗСРнР — хрень жи есть!»
22 мар 2021 :
Участники TWISTED SISTER почтили память ударника
27 янв 2021 :
TWISTED SISTER были одними из лучших
23 янв 2021 :
Гитарист TWISTED SISTER рад уходу Трампа
29 дек 2020 :
TWISTED SISTER думают о новых рождественских песнях
24 дек 2020 :
Гитарист TWISTED SISTER: «Ну и что, что в группах не оригинальные участники?»
1 окт 2020 :
Гитарист TWISTED SISTER выпускает книгу
10 авг 2020 :
DEE SNIDER — о возможности воссоединения TWISTED SISTER: «Не в этой жизни»
28 июл 2020 :
Гитарист TWISTED SISTER вновь высказался о Трампе
19 июл 2020 :
Гитарист TWISTED SISTER: «Хотите ходить без масок? Получите смерть»
18 июл 2020 :
DEE SNIDER о MIKE PORTNOY в TWISTED SISTER
13 июл 2020 :
Вокалист TWISTED SISTER о разогреве IRON MAIDEN
3 июл 2020 :
Музыканты TWISTED SISTER критикуют Трампа
3 июл 2020 :
Гитарист TWISTED SISTER: «Только GUNS N'ROSES смогли пережить гранж»
13 июн 2020 :
EDDIE OJEDA о возможном реюнионе TWISTED SISTER: «Не зарекайся»
19 апр 2020 :
Вокалист TWISTED SISTER о замене слов в "I Wanna Rock" для Губки Боба
12 мар 2020 :
Гитарист TWISTED SISTER: «На данный момент мы попросту машина для выдачи лицензий»
9 дек 2019 :
Dee Snider заявил, что четыре участника AC/DC работают над треками, записанными Малькольмом Янгом, когда он был жив
23 окт 2019 :
Вышла юбилейная монета TWISTED SISTER
4 май 2018 :
Гитарист TWISTED SISTER: «PRIEST превратились в кавер-группу»
9 июн 2017 :
TWISTED SISTER подали иск против ROCK CARNIVAL
2 мар 2017 :
Гитарист TWISTED SISTER считает, что IRON MAIDEN боятся выступать после них
20 янв 2017 :
Гитарист TWISTED SISTER объяснил, почему группа не разрешила Трампу использовать их песню
14 ноя 2016 :
Видео с последнего концерта TWISTED SISTER
5 ноя 2016 :
Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER
7 окт 2016 :
Видео с выступления TWISTED SISTER
4 окт 2016 :
Видео с выступления TWISTED SISTER
5 сен 2016 :
Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER
20 авг 2016 :
Профессиональное видео полного выступления TWISTED SISTER
25 июл 2016 :
Профессиональное видео с выступления TWISTED SISTER
23 июл 2016 :
Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER
20 июл 2016 :
Редкие концертные записи TWISTED SISTER вышли в виде бокс-сета
13 июл 2016 :
Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER
25 июн 2016 :
Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER
15 июн 2016 :
Концертный релиз TWISTED SISTER выйдет летом
28 май 2016 :
Гитарист TWISTED SISTER считает, что "всем насрать" на новые песни от ветеранов рока
22 май 2016 :
Музыканты TWISTED SISTER, TESTAMENT, RATT, WINGER исполнили хит OZZY OSBOURNE
19 май 2016 :
Барабанщик QUIET RIOT присоединился на сцене к TWISTED SISTER
28 апр 2016 :
Гитарист TWISTED SISTER: «Кокс мне предложили лишь раз»
28 апр 2016 :
Фронтмен TWISTED SISTER спел с сыном
6 апр 2016 :
Гитарист TWISTED SISTER: «Не могу представить себе, что мы когда-либо будем выступать снова»
27 мар 2016 :
DEE SNIDER считает, что TWISTED SISTER не получили должного признания
27 янв 2016 :
DEE SNIDER о финале TWISTED SISTER
8 дек 2015 :
Документальный фильм о TWISTED SISTER выйдет в январе
12 ноя 2015 :
Трейлер нового фильма о TWISTED SISTER
16 июн 2015 :
Видео с выступления TWISTED SISTER
1 июн 2015 :
TWISTED SISTER отыграли первое шоу с MIKE'ом
13 апр 2015 :
MIKE PORTNOY о сотрудничестве с TWISTED SISTER
8 апр 2015 :
TWISTED SISTER нашли барабанщика
7 апр 2015 :
Подруга барабанщика TWISTED SISTER собирает средства
7 апр 2015 :
TWISTED SISTER отыграют концерт-трибьют в июне
2 апр 2015 :
JAY JAY FRENCH: «TWISTED SISTER выполнят все обязательства!»
29 мар 2015 :
TWISTED SISTER объявят о своих планах на следующей неделе
27 мар 2015 :
Jay Jay French сказал, что для TWISTED SISTER, может быть, пришла пора уйти на покой
24 мар 2015 :
Вокалист TWISTED SISTER: "Мы, может быть, продолжим"
23 мар 2015 :
Музыканты TWISTED SISTER о смерти барабанщика
20 мар 2015 :
Умер барабанщик TWISTED SISTER
14 ноя 2014 :
Премьера фильма о TWISTED SISTER состоится в ноябре
12 сен 2014 :
Вокалист TWISTED SISTER ответил Gene'y Simmons'y
10 сен 2014 :
Видео с выступления TWISTED SISTER
13 авг 2014 :
Видео с выступления TWISTED SISTER
9 авг 2014 :
Трейлер документального фильма о TWISTED SISTER
26 июл 2014 :
TWISTED SISTER в 'Fox & Friends'
20 май 2014 :
TWISTED SISTER отпраздновали юбилей 'Stay Hungry'
21 фев 2014 :
Бокс-сет TWISTED SISTER
7 фев 2014 :
Барабанщик TWISTED SISTER исполняет LED ZEPPELIN
7 фев 2014 :
TWISTED SISTER отпразднуют юбилей 'Stay Hungry'
3 фев 2014 :
Редкие концертные записи TWISTED SISTER
18 янв 2014 :
Фрагменты нового документального релиза TWISTED SISTER
13 ноя 2013 :
TWISTED SISTER отметят юбилей "Stay Hungry" в Швеции
26 апр 2013 :
Соус от гитариста TWISTED SISTER
15 мар 2013 :
Вокалист TWISTED SISTER в 'Late Night With Jimmy Fallon'
14 фев 2013 :
Гитарист TWISTED SISTER вспоминает ранние годы группы
15 янв 2013 :
Документальный фильм о ранних годах TWISTED SISTER
30 дек 2012 :
BERNIE WILLIAMS присоединился на сцене к TWISTED SISTER
20 ноя 2012 :
TWISTED SISTER запланировали несколько рождественских концертов в поддержку жертв урагана "Сэнди"
5 окт 2012 :
Фрагмент нового DVD TWISTED SISTER
1 окт 2012 :
Новый концертный релиз TWISTED SISTER
16 сен 2012 :
Вокалист TWISTED SISTER выступил с HAUNTED BY HEROES
29 авг 2012 :
Вокалист TWISTED SISTER: "У меня нет выбора, кроме как голосовать за Обаму"
23 авг 2012 :
Вокалист TWISTED SISTER недоволен тем, что Пол Райан использует "We're Not Gonna Take It"
10 июн 2012 :
Видео с пресс-конференции TWISTED SISTER
23 апр 2012 :
Переиздание концертных релизов TWISTED SISTER в мае
11 апр 2012 :
Умер бывший ударник THE DICTATORS, TWISTED SISTER
6 мар 2012 :
TWISTED SISTER, Y&T отыграли на благотворительном концерте
13 дек 2011 :
Видео с выступления TWISTED SISTER
14 окт 2011 :
DVD-бокс-сет TWISTED SISTER выйдет в ноябре
28 авг 2011 :
Фронтмэн TWISTED SISTER боится за свою семью
28 авг 2011 :
Песня с концертного альбома TWISTED SISTER
17 авг 2011 :
Концертный релиз TWISTED SISTER выйдет в сентябре
15 авг 2011 :
Dee Snider из TWISTED SISTER работает над книгой и новым альбомом
13 авг 2011 :
Фронтмен TWISTED SISTER о Jani Lane'e: “Грустная история”
27 июл 2011 :
TWISTED SISTER: Эксклюзивное интервью Ди Снайдера для \"Радио России\"!
30 июн 2011 :
Новый двойной DVD TWISTED SISTER выйдет в июле
17 июн 2011 :
Видео с выступления TWISTED SISTER
25 май 2011 :
Альбом TWISTED SISTER “Under The Blade” будет переиздан в виде расширенного издания с CD и DVD
30 апр 2011 :
Видео с выступления TWISTED SISTER
28 апр 2011 :
TWISTED SISTER выступили в программе "Late Night With Jimmy Fallon"
28 мар 2011 :
TWISTED SISTER в России?
2 янв 2011 :
Фронтмен TWISTED SISTER выпустит сольный альбом
14 дек 2010 :
Переиздания TWISTED SISTER
14 окт 2010 :
TWISTED SISTER отменили рождественские выступления
8 окт 2010 :
Трек-лист концертного релиза TWISTED SISTER
29 июн 2010 :
TWISTED SISTER отдали дань уважения DIO
17 май 2010 :
TWISTED SISTER о смерти DIO
7 дек 2009 :
Гитарист TWISTED SISTER поправляется после перенесённой операции на спине
3 июл 2009 :
Новое видео TWISTED SISTER
24 июн 2009 :
Юбилейное издание "Stay Hungry" от TWISTED SISTER целиком доступно для прослушивания
18 июн 2009 :
Новая песня TWISTED SISTER в сети
25 июл 2008 :
TWISTED SISTER выпустят DVD этой осенью
5 июл 2007 :
Гитарист TWISTED SISTER примет участие в мюзикле
18 сен 2006 :
TWISTED SISTER: Подробности о Рождественском альбоме
10 сен 2006 :
TWISTED SISTER завершили работы над Рождественским альбомом
2 июн 2006 :
TWISTED SISTER готовят прощальный Рождественский альбом
17 фев 2006 :
Лидеру TWISTED SISTER будет сделана операция на горле
6 сен 2005 :
Определена дата выхода сольного альбома гитариста TWISTED SISTER
сегодня
Почему DEE SNIDER отпустил TWISTED SISTER?
DEE SNIDER в программе "The Jasta Show" вновь рассказал о том, как проблемы со здоровьем не позволили принять ему участие в новых концертах TWISTED SISTER:
«Я не откинусь в ближайшее время. Но я сталкиваюсь с проблемами, которые, если я с ними не разберусь, могут меня добить. Моему отцу 95 лет, а моя мама, до того как её сбила машина, да хранит её Бог, в 85 лет была здорова как бык… Я могу рассчитывать на долголетие, но я не могу делать то, что делаю, и рассчитывать наслаждаться этим долголетием, продолжая заниматься тем, чем занимался раньше.
Моё тело доставляет мне проблемы из-за прогрессирующего артрита и дегенеративного артрита в плечах, шее, руках. Всё это распространилось на ноги, по всему телу. Мне постоянно больно. И я принимал много обезболивающих, а я не любитель лекарств. Я не любитель лекарств, но когда испытываешь боль, то просто ищешь облегчения. Это плохо воздействовало мои другие органы, потому что нельзя принимать даже обычные обезболивающие. Начинаешь глотать их горстями, и, не успеваешь оглянуться, как занимаешься этим весь день. Так наносится вред печени, почкам или другим органам в теле. И это стало для меня проблемой. На самом деле у меня обнаружили гипертонию и кое-какие проблемы с сердцем, которые я должен лечить, а для лечения я должен быть спокойным».
Dee рассказал о физических ограничениях, которые заставили его принять решение отменить своё участие в концертах воссоединения TWISTED SISTER:
«Tom Araya в глубине души оставался трэшером до самого конца, но шея подвела его, как это бывает, и он больше не мог трясти головой, как раньше, в те годы со SLAYER. И это причиняло ему боль. Я читал об этом. Он сказал: "Я не могу "зажечь" — я перефразирую — "вместе с публикой. Я не могу трясти головой и исполнять трэш, крутить головой, как раньше", — сказал он, — "мне грустно, что я не могу этого делать". И я не критикую Tom'a — пожалуйста, не воспринимайте это так — я его хвалю и сочувствую ему. Просто не знаю, смог бы я себя остановить… В том-то и дело — я не думаю, что смогу… Но суть в том, что я не знаю, смог бы я это сделать или нет. Смог бы я себя сдержать? Я не знаю, захотел бы я… Мои дети сказали: "Пожалуйста, перестань" — некоторые плакали — "потому что ты себя добьёшь", — потому что они знают меня».
После того как Jasta заметил, что многие фанаты TWISTED SISTER будут рады увидеть Dee, исполняющего классические песни группы, даже если он не сможет устроить такое же зрелищное шоу, которым он славится, Snider сказал:
«Когда я сказал ребятам, что ухожу из группы и не буду участвовать в концертах воссоединения, было много попыток — я скажу это помягче — пойти мне навстречу и сделать это возможным: "У нас будет медицинская команда. Мы будем вывозить тебя на сцену и увозить с неё на инвалидной коляске. Я найму ту же команду, которая обслуживала Mick Mars'a, они вывезут тебя на сцену, и ты выступишь". Они предлагали мне разные варианты. А я не просил всего этого. И мой менеджер Фил Карсон сказал: "Dee, ты не можешь этого делать. Я тебя знаю. Я стоял на сцене и наблюдал за тобой десятилетиями. Ты не можешь этого сделать. Ты себе навредишь". И он позвонил ребятам и сказал: "Он отказывается. Он не может этого сделать. Так что перестаньте предлагать ему варианты". И я люблю ребят, потому что это всё не из-за того, что мне плевать. Просто как только в голове появилась мысль, что мы это сделаем, это стало чем-то вроде победного круга, и мы не думали об этом, а потом вдруг это стало реальностью, и это было захватывающе. Но люди, которые действительно любят меня — я не говорю, что ребята из группы меня не любят — сказали мне: "Пожалуйста, не делай этого, потому что мы знаем тебя и знаем, что ты не сможешь остановиться"».
