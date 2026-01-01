Почему DEE SNIDER отпустил TWISTED SISTER?



DEE SNIDER в программе "The Jasta Show" вновь рассказал о том, как проблемы со здоровьем не позволили принять ему участие в новых концертах TWISTED SISTER:



«Я не откинусь в ближайшее время. Но я сталкиваюсь с проблемами, которые, если я с ними не разберусь, могут меня добить. Моему отцу 95 лет, а моя мама, до того как её сбила машина, да хранит её Бог, в 85 лет была здорова как бык… Я могу рассчитывать на долголетие, но я не могу делать то, что делаю, и рассчитывать наслаждаться этим долголетием, продолжая заниматься тем, чем занимался раньше.



Моё тело доставляет мне проблемы из-за прогрессирующего артрита и дегенеративного артрита в плечах, шее, руках. Всё это распространилось на ноги, по всему телу. Мне постоянно больно. И я принимал много обезболивающих, а я не любитель лекарств. Я не любитель лекарств, но когда испытываешь боль, то просто ищешь облегчения. Это плохо воздействовало мои другие органы, потому что нельзя принимать даже обычные обезболивающие. Начинаешь глотать их горстями, и, не успеваешь оглянуться, как занимаешься этим весь день. Так наносится вред печени, почкам или другим органам в теле. И это стало для меня проблемой. На самом деле у меня обнаружили гипертонию и кое-какие проблемы с сердцем, которые я должен лечить, а для лечения я должен быть спокойным».



Dee рассказал о физических ограничениях, которые заставили его принять решение отменить своё участие в концертах воссоединения TWISTED SISTER:



«Tom Araya в глубине души оставался трэшером до самого конца, но шея подвела его, как это бывает, и он больше не мог трясти головой, как раньше, в те годы со SLAYER. И это причиняло ему боль. Я читал об этом. Он сказал: "Я не могу "зажечь" — я перефразирую — "вместе с публикой. Я не могу трясти головой и исполнять трэш, крутить головой, как раньше", — сказал он, — "мне грустно, что я не могу этого делать". И я не критикую Tom'a — пожалуйста, не воспринимайте это так — я его хвалю и сочувствую ему. Просто не знаю, смог бы я себя остановить… В том-то и дело — я не думаю, что смогу… Но суть в том, что я не знаю, смог бы я это сделать или нет. Смог бы я себя сдержать? Я не знаю, захотел бы я… Мои дети сказали: "Пожалуйста, перестань" — некоторые плакали — "потому что ты себя добьёшь", — потому что они знают меня».



После того как Jasta заметил, что многие фанаты TWISTED SISTER будут рады увидеть Dee, исполняющего классические песни группы, даже если он не сможет устроить такое же зрелищное шоу, которым он славится, Snider сказал:



«Когда я сказал ребятам, что ухожу из группы и не буду участвовать в концертах воссоединения, было много попыток — я скажу это помягче — пойти мне навстречу и сделать это возможным: "У нас будет медицинская команда. Мы будем вывозить тебя на сцену и увозить с неё на инвалидной коляске. Я найму ту же команду, которая обслуживала Mick Mars'a, они вывезут тебя на сцену, и ты выступишь". Они предлагали мне разные варианты. А я не просил всего этого. И мой менеджер Фил Карсон сказал: "Dee, ты не можешь этого делать. Я тебя знаю. Я стоял на сцене и наблюдал за тобой десятилетиями. Ты не можешь этого сделать. Ты себе навредишь". И он позвонил ребятам и сказал: "Он отказывается. Он не может этого сделать. Так что перестаньте предлагать ему варианты". И я люблю ребят, потому что это всё не из-за того, что мне плевать. Просто как только в голове появилась мысль, что мы это сделаем, это стало чем-то вроде победного круга, и мы не думали об этом, а потом вдруг это стало реальностью, и это было захватывающе. Но люди, которые действительно любят меня — я не говорю, что ребята из группы меня не любят — сказали мне: "Пожалуйста, не делай этого, потому что мы знаем тебя и знаем, что ты не сможешь остановиться"».







