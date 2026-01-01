LOGIN
Новости
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 32
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 32
[= ||| все новости группы



*

Helloween

*



19 мар 2026 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Сейчас подходящее время продолжить истории Хранителей»

27 дек 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Облом реюнина VAN HALEN показал нам, что мы не должны облажаться»

27 ноя 2025 : 		 HELLOWEEN отменили концерты в Азии из-за проблем вокалиста

1 ноя 2025 : 		 Видео полного выступления HELLOWEEN

20 окт 2025 : 		 HELLOWEEN открыли тур

29 авг 2025 : 		 Новое видео HELLOWEEN

29 авг 2025 : 		 Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания

17 авг 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Еще в 99 думал, что Оззи долго не протянет»

1 авг 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Три вокалиста дают гибкость»

25 июл 2025 : 		 Новая песня HELLOWEEN

21 июл 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «К сожалению, мы не г*и. Это был бы следующий шаг...»

29 июн 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN о «Chameleon»: «Это круто для BON JOVI»

28 июн 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN о сохранении вокала

20 июн 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Мы не испытывали никакого давления»

13 июн 2025 : 		 Новое видео HELLOWEEN

27 май 2025 : 		 Вокалисты HELLOWEEN: «Внутри мы все гиганты, а потом появляются монстры»

13 апр 2025 : 		 Новый альбом HELLOWEEN выйдет летом

10 апр 2025 : 		 Альбом HELLOWEEN готов: первые семплы

2 апр 2025 : 		 Басист HELLOWEEN представляет новый релиз

18 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

16 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

14 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

13 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

12 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN

10 мар 2025 : 		 Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN»

7 мар 2025 : 		 Обновленное видео HELLOWEEN
|||| 19 мар 2026

Вокалист HELLOWEEN: «Сейчас подходящее время продолжить истории Хранителей»



В рамках недавнего интервью у вокалиста HELLOWEEN Andi Deris'a спросили, есть ли шансы на продолжение истории "Keeper Of The Seven Keys":

«Да, определённо — ещё остались «ключи», но нужно понимать, что Keeper Of The Seven Keys во многом зависит от политической ситуации. Если бы мне пришлось писать альбом прямо сейчас, я бы точно вдохновлялся тем, что происходит в мире. Потому что вокруг творится много всякой херни — так что время, мягко говоря, подходящее.

К сожалению — или, может, к счастью — у нас уже вышел новый альбом. Но если вспомнить The Legacy, он ведь тоже был политическим. Например, "The King For A 1000 Years" — это, по сути, главный символ той политической идеи, о которой мы хотели сказать.

Просто мы никогда не называем имён напрямую. Всё это спрятано внутри мира «Хранителей». Но если внимательно читать тексты, становится понятно, о чём речь — без необходимости тыкать пальцем в конкретных людей. Тогда для нас это было очень важно.

И в этом наша фишка — мы можем брать реальные события и переносить их в фантазийный мир. Ничего не называя напрямую, но при этом смысл остаётся. И любой, кто вчитывается, понимает, что происходит.

И да — сейчас, без сомнений, идеальное время для четвёртой части Keeper Of The Seven Keys. Это правда».




