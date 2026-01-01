19 мар 2026



Вокалист HELLOWEEN: «Сейчас подходящее время продолжить истории Хранителей»



В рамках недавнего интервью у вокалиста HELLOWEEN Andi Deris'a спросили, есть ли шансы на продолжение истории "Keeper Of The Seven Keys":



«Да, определённо — ещё остались «ключи», но нужно понимать, что Keeper Of The Seven Keys во многом зависит от политической ситуации. Если бы мне пришлось писать альбом прямо сейчас, я бы точно вдохновлялся тем, что происходит в мире. Потому что вокруг творится много всякой херни — так что время, мягко говоря, подходящее.



К сожалению — или, может, к счастью — у нас уже вышел новый альбом. Но если вспомнить The Legacy, он ведь тоже был политическим. Например, "The King For A 1000 Years" — это, по сути, главный символ той политической идеи, о которой мы хотели сказать.



Просто мы никогда не называем имён напрямую. Всё это спрятано внутри мира «Хранителей». Но если внимательно читать тексты, становится понятно, о чём речь — без необходимости тыкать пальцем в конкретных людей. Тогда для нас это было очень важно.



И в этом наша фишка — мы можем брать реальные события и переносить их в фантазийный мир. Ничего не называя напрямую, но при этом смысл остаётся. И любой, кто вчитывается, понимает, что происходит.



И да — сейчас, без сомнений, идеальное время для четвёртой части Keeper Of The Seven Keys. Это правда».







