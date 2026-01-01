Новое видео GENERATION RADIO



The Melody, новое видео группы GENERATION RADIO, в состав которой входят Jay DeMarcus (RASCAL FLATTS), Jason Scheff (CHICAGO), Steve Ferrone, Chris Rodriguez и Tom Yankton, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома "Take Two", выход которого намечен на 24 апреля:



1. Montana Sky

2. The Melody

3. These Days

4. Maybe Monday

5. Grass Is Greener

6. Love History

7. Last Night's Whiskey

8. Here I Go Again

9. You're The Inspiration

10. I'm Alright

11. For A Soldier

12. Hate This Heart







