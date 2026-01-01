Новое видео GENERATION RADIO

The Melody, новое видео группы GENERATION RADIO, в состав которой входят Jay DeMarcus (RASCAL FLATTS), Jason Scheff (CHICAGO), Steve Ferrone, Chris Rodriguez и Tom Yankton, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из нового альбома "Take Two", выход которого намечен на 24 апреля:
1. Montana Sky
2. The Melody
3. These Days
4. Maybe Monday
5. Grass Is Greener
6. Love History
7. Last Night's Whiskey
8. Here I Go Again
9. You're The Inspiration
10. I'm Alright
11. For A Soldier
12. Hate This Heart
