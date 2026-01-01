MICHALE GRAVES готов к туру



Epochal Artists Records, подразделение TLG family и управляемое Virgin Music Group, сообщило о подписании контракта с MICHALE GRAVES'ом, бывшем вокалистом MISFITS. По этому случаю музыкант объявил "God Bless America Tour 2026"

«Заключить контракт с Epochal Artists Records знаменует собой новую важную главу в моей карьере. Во многих отношениях я возвращаюсь к тому, с чего начинал. В юности моей первой мечтой было стать музыкантом и проповедником. Это призвание всегда было частью всего, что я делал на пути к тому, чем я являюсь сегодня в музыке и в жизни. Проповедническая часть может занять минуту, но я продолжу работать над ней. Видение Денни Сандерса о развитии артистов, которые открыто делятся своей верой в Иисуса и используют музыку как свидетельство, идеально соответствует тому, на каком творческом и духовном уровне я сейчас нахожусь. Я благодарен за возможность продвигать новую музыку — и многое другое — вместе с командой, которая верит в использование искусства для прославления Бога, распространения доброй воли и конструктивного общения с людьми»




