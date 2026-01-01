SOIL готовят первый материал за 13 лет



Басист SOIL Tim King в недавнем интервью поговорил о том, в какой стадии находится работа над новым материалом:



«Мы зашли в студию, записали новую музыку — и сейчас всё уже практически готово. Осталось вернуться и дописать пару треков. Но в целом альбом почти закончен. Думаю, речь идёт о паре месяцев — и мы начнём выстраивать график релизов. В 2025-м мы вообще не гастролировали, так что сейчас, в 2026-м, наверстываем. Едем в тур по США с нашими друзьями NONPOINT — там будет несколько хедлайнерских дат.



Плюс куча фестивалей: Sonic Temple, Louder Than Life. Снова возвращаемся в Великобританию. И прямо сейчас добиваем ещё несколько концертов в США — вместе с этим будем объявлять детали по новому материалу и дате релиза»



Отвечая на вопрос, изменился ли процесс написания и записи у SOIL, Tim признал:



«Да, в этот раз всё было немного иначе. Раньше наш классический подход — это репетиционная комната: кто-то приносит рифф или идею, и мы начинаем её раскручивать вместе, смотреть, есть ли из этого песня. У нас была доска, мы выписывали идеи, записывали всё на бумбокс. Со временем, конечно, перешли на Pro Tools, начали делать более оформленные демки.



Но в этот раз всё происходило через Zoom. Я и Adam Zadel всё ещё в Chicago — там, где группа изначально базировалась, — а остальные разъехались. Так что мы постоянно пересылали друг другу риффы, идеи, демки. Для нас это был новый опыт — мы так никогда раньше не работали».



При этом в студии всё быстро встало на свои места:



«Как только мы собрались вместе — всё щёлкнуло. Все хуки встали куда надо.

Это было ощущение: “Окей, мы снова вместе, мы понимаем, что делаем”».



И, как подчёркивает Tim, в вопросе звучания группа осталась максимально принципиальной:



«У нас с Adam'ом очень специфическая подача. Я пришёл со своим басом — тем самым, на котором играл почти на всех альбомах, кроме Throttle Junkies.

Притащил свои эффекты — всё, что использую на каждой записи. Это мой звук SOIL. И я, по сути, не оставил пространства для экспериментов. Сразу сказал: “Хочу вот это, вот это и вот это”. Подключил всё — и поехали.



Продюсер посмотрел и такой: “Да, понимаю, о чём ты. Это и есть тот самый звук SOIL. Ничего менять не будем”. Adam вообще пришёл со своим Kemper — такой программируемый усилитель, выглядит как какая-то помятая коробка для ланча. Подключил — и всё сразу заработало.



У нас есть свой звук, и мы его просто принесли с собой, как есть. Типа: “Вот он. Вот так это должно звучать”. Подключили — и он снова ожил».







