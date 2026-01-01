Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 36
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Filter

*



22 мар 2026 : 		 Новый альбом FILTER почти готов

17 мар 2026 : 		 Лидер FILTER о новом проекте A PLACE TO KILL

27 авг 2025 : 		 Лидер FILTER: «Сейчас музыканты редко поднимают серьезные темы»

31 июл 2025 : 		 Лидер FILTER вспоминает Оззи

11 июл 2025 : 		 Новый релиз FILTER выйдет летом

27 июн 2025 : 		 Лидер FILTER: «Да не писал я про Курта!»

17 май 2025 : 		 Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии»

19 апр 2025 : 		 У нового альбома FILTER есть имя!

15 апр 2025 : 		 Новая песня вокалиста FILTER

4 сен 2024 : 		 Новое видео FILTER

6 июн 2024 : 		 Лидер FILTER: «Рок уже не торт»

26 янв 2024 : 		 RICHARD PATRICK: «Т-1000 очень верующий, а я атеист»

6 янв 2024 : 		 Лидер FILTER: «Ты становишься знаменитым, а потом внезапно происходит всякая хрень»

20 ноя 2023 : 		 Лидер FILTER: «Последний альбом я записал за 20 000$»

5 ноя 2023 : 		 Лидер FILTER: «Для меня успех это просто быть счастливым»

7 сен 2023 : 		 Фронтмен FILTER: «Я же был хронический алкаш»

1 сен 2023 : 		 Лидер FILTER: «У меня свой взгляд на мир»

27 авг 2023 : 		 Лидер FILTER: «Политика США превратилось в убогое шоу»

12 июл 2023 : 		 Новое видео FILTER

18 июн 2023 : 		 Лидер FILTER — о новой пластинке

26 май 2023 : 		 Новое видео FILTER

6 май 2023 : 		 Новая песня FILTER

16 окт 2022 : 		 Новая песня FILTER

1 окт 2022 : 		 FILTER планируют новый сингл

28 апр 2022 : 		 У FILTER есть новая музыка

18 май 2021 : 		 FILTER на GOLDEN ROBOT RECORDS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новый альбом FILTER почти готов



zoom
В недавнем интервью с лидером FILTER Richard'ом Patrick'ом спросили, как дела с новым материалом группы:

«"The Antidote" практически готов. Я сокращаю количество песен с 18 до, вероятно, 12. Это трудное решение, потому что на альбоме так много отличных песен. Но работа над альбомом находится на завершающей стадии, и я очень горжусь этим. Это действительно отличная пластинка. Вероятно, она выйдет этой осенью».

Патрик также рассказал о процессе написания песни для "The Antidote", в частности, о том, как он сотрудничал с другими авторами песен и музыкантами:

«Это странно. Есть песня под названием "Snakes In The Grass", которую я написал полностью самостоятельно. А еще есть песни, которые я пишу вместе с Sam Tinnesz. Он мой хороший друг, он один из моих лучших друзей. И мы написали песню под названием "Hell In My Head", а также еще одну под названием "Panic Mode". Мне просто нравится работать с ним. Он замечательный автор текстов. Он отличный автор песен. И я очень люблю сотрудничать. Вот почему я выступаю в качестве приглашенного вокалиста с другими людьми. И любая возможность просто создать что-то замечательное — это для меня в кайф!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 11

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом