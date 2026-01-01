Новый альбом FILTER почти готов



В недавнем интервью с лидером FILTER Richard'ом Patrick'ом спросили, как дела с новым материалом группы:



«"The Antidote" практически готов. Я сокращаю количество песен с 18 до, вероятно, 12. Это трудное решение, потому что на альбоме так много отличных песен. Но работа над альбомом находится на завершающей стадии, и я очень горжусь этим. Это действительно отличная пластинка. Вероятно, она выйдет этой осенью».



Патрик также рассказал о процессе написания песни для "The Antidote", в частности, о том, как он сотрудничал с другими авторами песен и музыкантами:



«Это странно. Есть песня под названием "Snakes In The Grass", которую я написал полностью самостоятельно. А еще есть песни, которые я пишу вместе с Sam Tinnesz. Он мой хороший друг, он один из моих лучших друзей. И мы написали песню под названием "Hell In My Head", а также еще одну под названием "Panic Mode". Мне просто нравится работать с ним. Он замечательный автор текстов. Он отличный автор песен. И я очень люблю сотрудничать. Вот почему я выступаю в качестве приглашенного вокалиста с другими людьми. И любая возможность просто создать что-то замечательное — это для меня в кайф!»







