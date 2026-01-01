Новости
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 36
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
GEOFF TATE хвалит TODD LA TORRE и не покупает билеты



GEOFF TATE был гостем программы "Trunk Nation With Eddie Trunk", в рамках которой его спросили, поддерживает ли он связь с кем-то из бывших:

«Нет, вообще никакого контакта. В прошлом году я был на концерте QUEENSRŸCHE в Копенгагене.

Это было забавно — я ведь раньше никогда не видел их вживую без себя. Я реально стоял в первом ряду, у самой ограды. Довольно необычный опыт. Я знаю, что в прессе много всякой ерунды пишут про меня и Todd'a, но я должен отдать ему должное. Уже хотя бы за то, что он взял на себя эту роль.

Когда я был на концерте, стоял у ограждения — он выходит на сцену, замечает меня, перелезает через него, даёт краба и говорит: “Привет, рад тебя видеть, чувак. Оставайся здесь — я сейчас тебя впечатлю”. [Смеётся] И он впечатлил. В тот вечер он был великолепен. Реально круто было за ним наблюдать».

На вопрос, знали ли участники QUEENSRŸCHE о его визите, Tate ответил:

«Нет, мы просто оказались в одном городе. У нас был свободный вечер, и мы с ребятами решили сходить посмотреть их сет».

Фанаты, разумеется, его узнали:

«О да. Конечно. Я всё время фоткался и раздавал автографы».

Ощущения от просмотра собственной бывшей группы со стороны он описал так:

«Это очень странно. Правда странно. Во-первых, это моя музыка [смеётся], и получается, что он поёт мои песни — мне. Он отличный вокалист, очень техничный, он отлично справляется со своей задачей. И за эти годы он, мне кажется, уже сформировал собственную идентичность. У них есть и свой материал, своё лицо.

Но когда они играют мои песни… я даже не знаю, как это описать. Это какой-то сюрреализм. Потому что он звучит очень похоже на меня. И ты как будто слышишь самого себя со стороны. Это… странно. Я правда не могу это нормально сформулировать»

При этом, как отметил Tate, за кулисами он ни с кем не пересекался:

«Мы ни с кем не общались. Нам пришлось уйти до конца концерта».

И, уже с улыбкой, добавил о билетах:

«Конечно, я не платил. Я вообще не покупаю билеты. [Смеётся]»




