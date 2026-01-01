Новое видео ICE NINE KILLS



“Hell or High Slaughter (Grave Diggler: Pt. 2)” , новое видео ICE NINE KILLS, доступно для просмотра ниже. Этот трек включен в саундтрек фильма Ready or Not 2.



«Их сыновья, возможно, и затмили их в 21 веке, но на какое-то время Grave Diggler оставили свой след в рок-н-ролле на вечеринках, полных декаданса, глумления и набегами на трусики. Когда-то группа стояла плечом к плечу со своими коллегами по Poison, Motley Crue и W.A.S.P., увлекавшимися подводкой для глаз, до того, как плохие дела и еще более плохие наркотики погасили огонь в их чреве. К началу 90-х, как и многие глэм-группы, Grave Diggler перестали быть в центре внимания. Но у истории есть странный способ ворошить прошлое.



Когда режиссерский дуэт, создавший "Крик" (2022) и "Крик VI", начал работу над продолжением "Ready or Not", они отчаянно хотели включить в него один из забытых классических гимнов Grave Diggler. Но даже после того, как Radio Silence Productions установила связь со Спенсером Чарнасом, защита прав была непростым делом. Последовавшая судебная тяжба между сыном и отцом привела к тому, что Ice Nine Kills перезаписали “Hell or High Slaughter (Grave Diggler: Pt. 2)” для саундтрека Ready or Not 2 и наконец запрещенный еще в 1987 клип увидел свет!»







