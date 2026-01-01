*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Вокалист LAMB OF GOD: «Не будьте апатичным слизняком и не жа... 44
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 35
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*ALISSA WHITE-GLUZ в BLUE MEDUSA 34
Ice Nine Kills

21 мар 2026 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

19 фев 2026 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

9 окт 2025 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

20 сен 2025 : 		 Вокалист ICE NINE KILLS: «Выступления с METALLICA были очень полезны»

9 июл 2025 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

10 июн 2025 : 		 Первое золото ICE NINE KILLS

9 июн 2025 : 		 Вокалист ICE NINE KILLS: «Цензура, особенно на YouTube, — это большой облом»

26 май 2025 : 		 ICE NINE KILLS критикуют за ИИ-картинку

1 апр 2025 : 		 Косметика от вокалиста ICE NINE KILLS

16 янв 2025 : 		 ICE NINE KILLS собрали более $100,000 на помощь пострадавшим от пожаров

12 окт 2024 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

18 сен 2024 : 		 ICE NINE KILLS написали песню для фильма

10 июл 2024 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS x REEL BIG FISH

28 янв 2024 : 		 Фронтмен ICE NINE KILLS о гастролях с METALLICA: «Это большая честь»

17 окт 2023 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

4 окт 2023 : 		 ICE NINE KILLS соберут пазл осенью

31 янв 2023 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

17 янв 2023 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

10 авг 2022 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

5 апр 2022 : 		 Новая песня ICE NINE KILLS

14 фев 2022 : 		 CORPSEGRINDER в новом видео ICE NINE KILLS

12 окт 2021 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

12 сен 2021 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

11 авг 2021 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS

11 июл 2021 : 		 Новое видео ICE NINE KILLS при участии вокалиста PAPA ROACH

10 фев 2021 : 		 Кавер-версия Элвиса Пресли от ICE NINE KILLS
Новое видео ICE NINE KILLS



“Hell or High Slaughter (Grave Diggler: Pt. 2)” , новое видео ICE NINE KILLS, доступно для просмотра ниже. Этот трек включен в саундтрек фильма Ready or Not 2.

«Их сыновья, возможно, и затмили их в 21 веке, но на какое-то время Grave Diggler оставили свой след в рок-н-ролле на вечеринках, полных декаданса, глумления и набегами на трусики. Когда-то группа стояла плечом к плечу со своими коллегами по Poison, Motley Crue и W.A.S.P., увлекавшимися подводкой для глаз, до того, как плохие дела и еще более плохие наркотики погасили огонь в их чреве. К началу 90-х, как и многие глэм-группы, Grave Diggler перестали быть в центре внимания. Но у истории есть странный способ ворошить прошлое.

Когда режиссерский дуэт, создавший "Крик" (2022) и "Крик VI", начал работу над продолжением "Ready or Not", они отчаянно хотели включить в него один из забытых классических гимнов Grave Diggler. Но даже после того, как Radio Silence Productions установила связь со Спенсером Чарнасом, защита прав была непростым делом. Последовавшая судебная тяжба между сыном и отцом привела к тому, что Ice Nine Kills перезаписали “Hell or High Slaughter (Grave Diggler: Pt. 2)” для саундтрека Ready or Not 2 и наконец запрещенный еще в 1987 клип увидел свет!»




