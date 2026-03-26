SEPULTURA будет играть только песни времен Derrick'a Green'a



SEPULTURA сообщила о том, что в рамках выступления на фестивале Rock In Rio будет исполнять материал, написанный только с Derrick'ом Green'ом, что означает, что такие песни как "Roots Bloody Roots", "Territory" и "Refuse/Resist" исполняться не будут.







