Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 64
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 38
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*Новое видео BLUE MEDUSA 24
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



Sepultura

26 мар 2026 : 		 SEPULTURA будет играть только песни времен Derrick'a Green'a

24 мар 2026 : 		 SEPULTURA исполнила новую песню

27 фев 2026 : 		 Новая песня SEPULTURA

17 фев 2026 : 		 Барабанщик SEPULTURA дает советы молодым

30 янв 2026 : 		 SEPULTURA готовят ЕР

17 дек 2025 : 		 Финальный европейский тур SEPULTURA

25 ноя 2025 : 		 Финальное европейское шоу SEPULTURA пройдет летом

10 ноя 2025 : 		 Видео от барабанщика SEPULTURA

24 окт 2025 : 		 Концертное видео SEPULTURA'96

6 окт 2025 : 		 GREYSON NEKRUTMAN остается в SEPULTURA

31 авг 2025 : 		 SEPULTURA выпустит 4 новые песни в 2026

16 авг 2025 : 		 Басист SEPULTURA хвалит нового ударника

1 июл 2025 : 		 Вокалист SEPULTURA: «Цель артиста — побуждать себя делать сложные вещи»

26 май 2025 : 		 Гитарист SEPULTURA ответил бывшему

10 апр 2025 : 		 MAX CAVALERA о конце SEPULTURA

8 апр 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SEPULTURA

27 мар 2025 : 		 SEPULTURA будет колесить до конца 26

1 фев 2025 : 		 Лидер SEPULTURA хочет братьев

28 янв 2025 : 		 Документальный фильм о концерте SEPULTURA в Чили в 2003

7 янв 2025 : 		 Лидер SEPULTURA: «Мы были удивлены, что Eloy ушел»

11 дек 2024 : 		 Лидер SEPULTURA о прощальном туре

30 ноя 2024 : 		 Лидер SEPULTURA: «Мы отлично проводим время в туре!»

12 ноя 2024 : 		 Лидер SEPULTURA: «Давайте уважать смерть»

7 ноя 2024 : 		 Гитарист SEPULTURA пригласил братьев на концерты

27 сен 2024 : 		 Видео полного выступления SEPULTURA

23 сен 2024 : 		 Лидер SEPULTURA об отношениях с братьями Cavalera
Показать далее
SEPULTURA будет играть только песни времен Derrick'a Green'a



zoom
SEPULTURA сообщила о том, что в рамках выступления на фестивале Rock In Rio будет исполнять материал, написанный только с Derrick'ом Green'ом, что означает, что такие песни как "Roots Bloody Roots", "Territory" и "Refuse/Resist" исполняться не будут.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 7 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

26 мар 2026
industrialist
Тогда им песни надо играть только из периода 2003-2009 года, там были самые годные вещи с его участием, а то опосля-фигня из под коня
26 мар 2026
father
industrialist, я может неправильно прочитал, но в ин100граме написали, что будут играться песни гриновской эры, без уточнения того, будут ли играться треки, выпущенные ещё при Игоре
26 мар 2026
industrialist
father, небось там в комментах дикий бугурт...главные хитяры не сыграют....очень напоминает ситуевину с Мастером и Большаковым, почти симметрична
26 мар 2026
z
zombi101
но кавалеар но сепультура
а с макакой могут что угодно петь хули ковер бенд им можно
26 мар 2026
gravitgroove
Хотелось бы понимать причину. Если там какие-то авторские пошли в ход, то как теперь бомжу и его брату оставлять аранжировки и соло, которые делал Киссер?

Кажись и вправду предвидится реюнион.
26 мар 2026
father
gravitgroove, вроде как братья Кавалеры отклонили предложение
26 мар 2026
Altair21
А я думал там вокалист менялся. Жаль... Единственный сочный материал был с Максом. Сепа после него сразу сдулась, ну а сам Макс пару альбомов выпустил из разряда более-менее, а потом скатился в пущу однообразных унылых альбомов. Херота короче одним словом
просмотров: 558

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом