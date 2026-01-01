сегодня



CANDLEBOX выпустят новый альбом в 27 году



Вокалист CANDLEBOX Kevin Martin в недавнем интервью подтвердил, что группа ведет работу над новым материалом:



«Да, по какой-то причине мы решили, что должны записать еще один альбом. [смеется] Сейчас у нас есть восемь песен. Мы работаем, вероятно, над двумя или тремя, которые должны быть готовы, и выпустим сингл в этом году, а затем приступим к выпуску полноценного альбома в следующем году».



Он также рассказал о возвращении гитариста CANDLEBOX Peter Klettа и о том, как это повлияло на звучание группы, особенно когда речь заходит о живых выступлениях:



«Это было очень приятно. Когда он вернулся в прошлом году, и мы отыграли, я думаю, от 15 до 16 концертов в прошлом году, может быть, даже 20 — я не помню точно — все было как в старые добрые времена. И учитывайте, что когда я покидаю гастрольный мир и возвращаюсь домой, к своей семье, и занимаюсь своими домашними делами, я забываю о том, как много на самом деле значит для меня CANDLEBOX. И то, что Pet вернулся в группу, на самом деле, это было как вишенка на торте. Он замечательный музыкант. У него прекрасная душа и он прекрасный человек. И когда мы выходим на сцену, это поднимает настроение, потому что он привносит все это, свои волшебные способности, прямо в наши песни.



Забавно — когда он играет, я пою песню именно так, как она должна быть спета. Это реально самая странная тема. С Brian [Quinn] и Island [Styles], я могу идти куда захочу, но в том, как играет [Pete], есть что-то такое, что заставляет меня петь песню именно так, как это было сделано на альбоме. Это круто!»







+0 -0



просмотров: 32

