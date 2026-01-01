Новости
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 50
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 36
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 34
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 50
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 36
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 34
24 мар 2026 : 		 CANDLEBOX выпустят новый альбом в 27 году

20 янв 2026 : 		 Через три года после прощального тура, CANDLEBOX возвращаются

31 июл 2025 : 		 Вокалист CANDLEBOX хвалит RUSH

3 ноя 2024 : 		 Вокалист CANDLEBOX дал совет молодым: «Не пляшите как...!»

15 июл 2024 : 		 Новая песня CANDLEBOX

21 май 2024 : 		 Новый релиз CANDLEBOX выйдет летом

15 янв 2024 : 		 Вокалист CANDLEBOX: «Хотел бы я написать "Let It Be"...»

18 дек 2023 : 		 Вокалист CANDLEBOX о занятиях вне музыки

23 авг 2023 : 		 Концертное видео CANDLEBOX

17 авг 2023 : 		 Вокалист CANDLEBOX: «Горько-сладкий привкус от прощания со сценой обеспечен»

17 авг 2023 : 		 Новая песня CANDLEBOX

26 июл 2023 : 		 Видео полного концерта CANDLEBOX

22 июл 2023 : 		 Вокалист CANDLEBOX о решении уйти

16 июл 2023 : 		 Новая песня CANDLEBOX

10 июн 2023 : 		 CANDLEBOX выпустят прощальный альбом

11 апр 2023 : 		 CANDLEBOX выпустят концертный релиз

12 дек 2022 : 		 Новое видео CANDLEBOX

7 июл 2022 : 		 У вокалиста CANDLEBOX бомбит от стрельбы

13 май 2022 : 		 Вокалист CANDLEBOX объявил об уходе

19 мар 2022 : 		 О CANDLEBOX снимут фильм

1 янв 2022 : 		 Вокалист CANDLEBOX: «Я, наверное, не заслуживаю того успеха, которого достиг»

29 ноя 2021 : 		 Вокалист CANDLEBOX: «Администрация Трампа побудила назвать альбом именно так»

22 ноя 2021 : 		 Акустика от CANDLEBOX

27 окт 2021 : 		 12-летняя звезда ТикТока выступила с CANDLEBOX

6 окт 2021 : 		 Вокалист CANDLEBOX — о турах в нынешних условиях

31 авг 2021 : 		 Вокалист CANDLEBOX: «Я не могу позволить, чтобы кто-то из фанатов заразил меня или кого-то из группы»
CANDLEBOX выпустят новый альбом в 27 году



Вокалист CANDLEBOX Kevin Martin в недавнем интервью подтвердил, что группа ведет работу над новым материалом:

«Да, по какой-то причине мы решили, что должны записать еще один альбом. [смеется] Сейчас у нас есть восемь песен. Мы работаем, вероятно, над двумя или тремя, которые должны быть готовы, и выпустим сингл в этом году, а затем приступим к выпуску полноценного альбома в следующем году».

Он также рассказал о возвращении гитариста CANDLEBOX Peter Klettа и о том, как это повлияло на звучание группы, особенно когда речь заходит о живых выступлениях:

«Это было очень приятно. Когда он вернулся в прошлом году, и мы отыграли, я думаю, от 15 до 16 концертов в прошлом году, может быть, даже 20 — я не помню точно — все было как в старые добрые времена. И учитывайте, что когда я покидаю гастрольный мир и возвращаюсь домой, к своей семье, и занимаюсь своими домашними делами, я забываю о том, как много на самом деле значит для меня CANDLEBOX. И то, что Pet вернулся в группу, на самом деле, это было как вишенка на торте. Он замечательный музыкант. У него прекрасная душа и он прекрасный человек. И когда мы выходим на сцену, это поднимает настроение, потому что он привносит все это, свои волшебные способности, прямо в наши песни.

Забавно — когда он играет, я пою песню именно так, как она должна быть спета. Это реально самая странная тема. С Brian [Quinn] и Island [Styles], я могу идти куда захочу, но в том, как играет [Pete], есть что-то такое, что заставляет меня петь песню именно так, как это было сделано на альбоме. Это круто!»




