Новости
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 50
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 36
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 34
Pantera

24 мар 2026 : 		 Бывший вокалист PANTERA призывает послушать эти альбомы

7 фев 2026 : 		 Думает ли PANTERA о новой музыке?

31 дек 2025 : 		 JASON MCMASTER мог оказаться в PANTERA

4 дек 2025 : 		 Книга о PANTERA выйдет весной

14 окт 2025 : 		 Как CHARLIE BENANTE оказался в PANTERA?

25 авг 2025 : 		 Новая фигурка гитариста PANTERA

28 июл 2025 : 		 Видео полного выступления PANTERA

18 июл 2025 : 		 PANTERA обновила сет

6 июл 2025 : 		 Группа PANTERA выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

30 май 2025 : 		 PHILIP ANSELMO о возвращении PANTERA

29 май 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «PANTERA — это золотой стандарт»

27 май 2025 : 		 Видео полного выступления PANTERA

14 май 2025 : 		 PANTERA о выступлении с METALLICA

18 апр 2025 : 		 REX BROWN о ранних годах PANTERA

19 мар 2025 : 		 Концертное видео PANTERA 1992 года

14 мар 2025 : 		 ZAKK WYLDE готов к новой музыке PANTERA

13 мар 2025 : 		 Винни Пол исполняет PANTERA

9 мар 2025 : 		 Гитарист PANTERA: «Круто наблюдать, как народ оттягивается на концертах»

4 мар 2025 : 		 PANTERA в Словении

17 фев 2025 : 		 BRUCE DICKINSON присоединился на сцене к PANTERA

10 фев 2025 : 		 Видео полного выступления PANTERA

4 фев 2025 : 		 Drum-cam от PANTERA

29 янв 2025 : 		 Участники SATYRICON присоединились на сцене к PANTERA

24 янв 2025 : 		 PANTERA открыла тур

12 янв 2025 : 		 Гитарист DROWNING POOL хвалит PANTERA

7 дек 2024 : 		 Когда ZAKK WYLDE впервые увидел PANTERA?
Бывший вокалист PANTERA призывает послушать эти альбомы



Terrence Lee "Terry" Glaze в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как он сегодня воспринимает три ранних альбома PANTERA — Metal Magic (1983), Projects In The Jungle (1984) и I Am The Night (1985):

«Когда ты только начинаешь, естественно, потом оглядываешься и думаешь: “Ну да, это не так круто, как более зрелые работы”. Но если вы реально послушаете эти записи — гитара Dimebag Darrell'а звучит убийственно уже с самого начала. А ко второму альбому, Projects, он вообще полностью оформился как музыкант.

Так что можно сколько угодно вспоминать моё “глэмовое” пение, но если вслушаться в гитары и ритм-секцию — там уже есть всё то, чем PANTERA потом и стали. Даррелл — просто зверь. И я правда горжусь тем, что был хотя бы маленькой частью этой истории. Так что, если уж возвращаться к тем записям — слушайте игру Даррелла. Она просто разрывает».

Вспоминая время в группе с братьями Эббот, он добавил:

«Я всегда ассоциировал их как каких-то рестлеров 24/7 — они никогда не сбавляли обороты. Просто здоровые, добрые рок-н-ролльные зверюги. И с ними было чертовски весело. Дайм был особенным парнем. Он мог терроризировать всю команду техников — и ему это сходило с рук.

Я всегда поражался: его так любили, что он мог творить любую дичь, и никто даже слова не говорил. У меня, честно, нет историй, которые можно рассказать в эфире, но каждая ночь с Даймом — это было приключение.

Ты играешь, учишься зажигать, учишься держаться на сцене — и смотришь налево, а там гитарист, который может сыграть вообще всё. Он “разносил” Эдди Ван Халена ещё до YouTube. Он “разносил” Рэнди Роадса — и потом добавил к этому свой стиль.

Насколько мне вообще повезло, что моя первая серьёзная группа была с Даймом и Винни? Это просто невероятный шанс. И я никогда не воспринимал это как должное».

Отвечая на вопрос, следил ли он за PANTERA после ухода и поддерживал ли связь, Terry сказал:

«Конечно. Перед выходом Vulgar Display Of Power Дайм заехал на концерт LORDE TRACY в Dallas. После шоу мы поехали кататься в его лимузине, и он поставил мне кассету с черновыми миксами Vulgar. Он сидел там, играл “Mouth For War” на гитаре и смотрел на меня с этой своей улыбкой.

И говорит: “VAN HALEN”. А я такой: “Ага”.

А потом, когда они приехали в California с туром, я провёл с ними пару дней — и это было просто невероятно».




Комментарии 2

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

24 мар 2026
gravitgroove
Хороший человек, исходя из интервью: никакой обиды, никакой желчи, сплошной позитив в воспоминаниях и абсолютное отсутствие эгоцентризма.
24 мар 2026
WahrandPhain
Я послушал, правда. Ну это ж полная хуйня, справедливо, что братцы отрекались от 4х ранних работ.
