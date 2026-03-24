Бывший вокалист PANTERA призывает послушать эти альбомы



Terrence Lee "Terry" Glaze в недавнем интервью ответил на вопрос о том, как он сегодня воспринимает три ранних альбома PANTERA — Metal Magic (1983), Projects In The Jungle (1984) и I Am The Night (1985):



«Когда ты только начинаешь, естественно, потом оглядываешься и думаешь: “Ну да, это не так круто, как более зрелые работы”. Но если вы реально послушаете эти записи — гитара Dimebag Darrell'а звучит убийственно уже с самого начала. А ко второму альбому, Projects, он вообще полностью оформился как музыкант.



Так что можно сколько угодно вспоминать моё “глэмовое” пение, но если вслушаться в гитары и ритм-секцию — там уже есть всё то, чем PANTERA потом и стали. Даррелл — просто зверь. И я правда горжусь тем, что был хотя бы маленькой частью этой истории. Так что, если уж возвращаться к тем записям — слушайте игру Даррелла. Она просто разрывает».



Вспоминая время в группе с братьями Эббот, он добавил:



«Я всегда ассоциировал их как каких-то рестлеров 24/7 — они никогда не сбавляли обороты. Просто здоровые, добрые рок-н-ролльные зверюги. И с ними было чертовски весело. Дайм был особенным парнем. Он мог терроризировать всю команду техников — и ему это сходило с рук.



Я всегда поражался: его так любили, что он мог творить любую дичь, и никто даже слова не говорил. У меня, честно, нет историй, которые можно рассказать в эфире, но каждая ночь с Даймом — это было приключение.



Ты играешь, учишься зажигать, учишься держаться на сцене — и смотришь налево, а там гитарист, который может сыграть вообще всё. Он “разносил” Эдди Ван Халена ещё до YouTube. Он “разносил” Рэнди Роадса — и потом добавил к этому свой стиль.



Насколько мне вообще повезло, что моя первая серьёзная группа была с Даймом и Винни? Это просто невероятный шанс. И я никогда не воспринимал это как должное».



Отвечая на вопрос, следил ли он за PANTERA после ухода и поддерживал ли связь, Terry сказал:



«Конечно. Перед выходом Vulgar Display Of Power Дайм заехал на концерт LORDE TRACY в Dallas. После шоу мы поехали кататься в его лимузине, и он поставил мне кассету с черновыми миксами Vulgar. Он сидел там, играл “Mouth For War” на гитаре и смотрел на меня с этой своей улыбкой.



И говорит: “VAN HALEN”. А я такой: “Ага”.



А потом, когда они приехали в California с туром, я провёл с ними пару дней — и это было просто невероятно».







