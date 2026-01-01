DAVID ELLEFSON целиком исполнил альбом MEGADETH



Видео с выступления DAVID ELLEFSON, в рамках которого целиком был исполнен материал альбома MEGADETH "Countdown To Extinction", доступно для просмотра ниже:



00:00 Intro

01:30 Skin O' My Teeth

04:51 Symphony Of Destruction

09:00 Architecture Of Aggression

12:32 Foreclosure Of A Dream

17:03 Sweating Bullets

22:36 This Was My Life

27:37 Countdown To Extinction

31:56 High Speed Dirt

36:21 Psychotron

41:58 Captive Honour

46:46 Ashes In Your Mouth

54:50 NA-PIE-RDA-LAĆ SKIT

55:26 Angry Again

59:18 99 Ways to Die

1:03:19 Peace Sells (But Who's Buying?)















