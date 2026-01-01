Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Вязать могу часами!»



TAYLOR MOMSEN в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответила на вопрос о том, почему между последними альбомами прошло пять лет:



«Запись этой пластинки заняла куда больше времени, чем мы планировали — просто из-за графиков. В итоге мы писали её почти два года. Обычно это, конечно, не растягивается на такие сроки.



Но дело не только в музыке — это ещё и про жизнь. Я всегда делаю паузы между альбомами, потому что мне нужно жить, чтобы было о чём писать. Нужно переварить всё, что ты сделал на предыдущей записи, осмыслить это — и понять, куда эта история ведёт дальше.



Сочинительство — это не то, что можно из себя выдавить. Поэтому я всегда говорю: это самый мучительный процесс — и одновременно самый благодатный. Ты просто ждёшь вдохновения. Ждёшь, пока все кусочки не сложатся в голове в цельную картину — во что-то, чем ты действительно хочешь поделиться. А на это нужно время.



Мы с Ben Phillips'ом пишем всё сами. В группе нас четверо — нам не нужны сторонние авторы, никакие “помощники”, ничего такого. Сейчас мы ещё и сами продюсируем. Так что это займёт ровно столько времени, сколько потребуется».



На вопрос, удаётся ли ей отключаться от всего и находить время для себя, Taylor ответила:



«Я стараюсь. Хотя, если честно, у меня не было нормального перерыва уже чёрт знает сколько.



Но из-за COVID и того, что тур в поддержку Death By Rock And Roll прошёл не так, как обычно, у меня как будто случился странно растянутый “отпуск”. Почти как пауза.

И сейчас мне даже нравится быть по-настоящему занятой. При этом я всё равно нахожу время для себя.



Я выросла в постоянной работе — я начала в два года — так что я научилась находить покой просто в своих мыслях.



Это не значит, что у меня нет отпусков — просто они выглядят не совсем традиционно. Я ловлю моменты, когда могу побыть одна. И вот недавно у меня появилось новое увлечение — вязание крючком. Это, честно, какая-то медитация.

Я могу час просто сидеть, вязать, думать — в тишине или под музыку. И это работает. [смеётся]



Меня научили этому ещё во время первого тура, и с тех пор это превратилось в навязчивую идею. Я вообще не понимаю, как жила без этого раньше. Я реально подсела. Это моя новая форма медитации. Так что да — бесконечные одеяла. Я могу вязать их бесконечно».

