Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 50
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 36
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 34
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*DAVID ELLEFSON: «Dave, просто ехай на...» 51
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 50
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 36
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 34
[= ||| все новости группы



*

The Pretty Reckless

*



24 мар 2026 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Вязать могу часами!»

19 мар 2026 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Новый альбом отражает меня полностью»

16 мар 2026 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Я очень горжусь новой пластинкой»

15 мар 2026 : 		 Новая песня THE PRETTY RECKLESS

16 дек 2025 : 		 THE PRETTY RECKLESS в Jimmy Kimmel Live!

1 дек 2025 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

13 ноя 2025 : 		 THE PRETTY RECKLESS вновь стали первыми

31 окт 2025 : 		 Новая песня THE PRETTY RECKLESS

10 окт 2025 : 		 Новая песня THE PRETTY RECKLESS

9 окт 2025 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «В туре с AC/DC мы обрели друзей на всю жизнь»

29 авг 2025 : 		 THE PRETTY RECKLESS еще не закончили альбом

23 авг 2025 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS

9 дек 2024 : 		 Вокалистка THE PRETTY RECKLESS и The Great Frog

2 ноя 2024 : 		 Юбилейное издание альбома THE PRETTY RECKLESS выйдет зимой

5 авг 2024 : 		 Как мышка укусила вокалистку THE PRETTY RECKLESS

8 июн 2024 : 		 Команда AC/DC подарила вокалистке THE PRETTY RECKLESS мышку

31 май 2024 : 		 На вокалистку THE PRETTY RECKLESS присела мышка

29 янв 2024 : 		 THE PRETTY RECKLESS в студии

11 июл 2023 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

1 июн 2023 : 		 THE PRETTY RECKLESS сделали шаг в студию

25 апр 2023 : 		 Видео с выступления THE PRETTY RECKLESS

14 фев 2023 : 		 TAYLOR MOMSEN и LUKE SPILLER исполняют THE BEACH BOYS

28 сен 2022 : 		 Акустика от THE PRETTY RECKLESS

4 сен 2022 : 		 KIM THAYIL присоединился на сцене к THE PRETTY RECKLESS

29 авг 2022 : 		 Сборник раритетов от THE PRETTY RECKLESS

22 авг 2022 : 		 Новое видео THE PRETTY RECKLESS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалистка THE PRETTY RECKLESS: «Вязать могу часами!»



zoom
TAYLOR MOMSEN в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответила на вопрос о том, почему между последними альбомами прошло пять лет:

«Запись этой пластинки заняла куда больше времени, чем мы планировали — просто из-за графиков. В итоге мы писали её почти два года. Обычно это, конечно, не растягивается на такие сроки.

Но дело не только в музыке — это ещё и про жизнь. Я всегда делаю паузы между альбомами, потому что мне нужно жить, чтобы было о чём писать. Нужно переварить всё, что ты сделал на предыдущей записи, осмыслить это — и понять, куда эта история ведёт дальше.

Сочинительство — это не то, что можно из себя выдавить. Поэтому я всегда говорю: это самый мучительный процесс — и одновременно самый благодатный. Ты просто ждёшь вдохновения. Ждёшь, пока все кусочки не сложатся в голове в цельную картину — во что-то, чем ты действительно хочешь поделиться. А на это нужно время.

Мы с Ben Phillips'ом пишем всё сами. В группе нас четверо — нам не нужны сторонние авторы, никакие “помощники”, ничего такого. Сейчас мы ещё и сами продюсируем. Так что это займёт ровно столько времени, сколько потребуется».

На вопрос, удаётся ли ей отключаться от всего и находить время для себя, Taylor ответила:

«Я стараюсь. Хотя, если честно, у меня не было нормального перерыва уже чёрт знает сколько.

Но из-за COVID и того, что тур в поддержку Death By Rock And Roll прошёл не так, как обычно, у меня как будто случился странно растянутый “отпуск”. Почти как пауза.
И сейчас мне даже нравится быть по-настоящему занятой. При этом я всё равно нахожу время для себя.

Я выросла в постоянной работе — я начала в два года — так что я научилась находить покой просто в своих мыслях.

Это не значит, что у меня нет отпусков — просто они выглядят не совсем традиционно. Я ловлю моменты, когда могу побыть одна. И вот недавно у меня появилось новое увлечение — вязание крючком. Это, честно, какая-то медитация.
Я могу час просто сидеть, вязать, думать — в тишине или под музыку. И это работает. [смеётся]

Меня научили этому ещё во время первого тура, и с тех пор это превратилось в навязчивую идею. Я вообще не понимаю, как жила без этого раньше. Я реально подсела. Это моя новая форма медитации. Так что да — бесконечные одеяла. Я могу вязать их бесконечно».

/div>




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 154

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом