*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 40
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*Новое видео BLUE MEDUSA 24
Exodus

28 мар 2026 : 		 Барабанщик EXODUS о создании нового альбома

22 мар 2026 : 		 Вокалист EXODUS: «Да мне пох..., что обо мне думают!»

18 мар 2026 : 		 Новое видео EXODUS

16 мар 2026 : 		 Лидер EXODUS: «Я не богат, но деньжата есть»

14 мар 2026 : 		 Барабанщик EXODUS: «Я пять лет чист!»

3 мар 2026 : 		 Все ли песни с нового альбома EXODUS были написаны с прошлым вокалистом

20 фев 2026 : 		 Лидер EXODUS: «Люблю играть музыку на концертах!»

18 фев 2026 : 		 Новое видео EXODUS

4 фев 2026 : 		 Новое видео EXODUS

2 фев 2026 : 		 Концертное видео EXODUS'17

28 янв 2026 : 		 STEVE 'ZETRO' SOUZA исполнил EXODUS и TESTAMENT

22 янв 2026 : 		 Новая песня EXODUS

22 дек 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Мы как передвижной онлайн-магазин по продаже футболок»

16 дек 2025 : 		 EXODUS сняли три клипа

3 дек 2025 : 		 Лидер EXODUS о решении DAVE MUSTAINE уйти

1 дек 2025 : 		 Новый EXODUS выйдет весной

25 окт 2025 : 		 GARY HOLT очень доволен новым альбомом EXODUS

13 окт 2025 : 		 Вокалист EXODUS о новой пластинке: «Это лучшее, что я пока сделал!»

6 окт 2025 : 		 Новый альбом EXODUS готов

30 сен 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS дал первое шоу: Видео полного концерта

30 сен 2025 : 		 Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»

29 сен 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS дал первое шоу

21 сен 2025 : 		 MARK LEWIS будет сводить новый альбом EXODUS

26 авг 2025 : 		 Тур по Латинской Америке бывшего вокалиста EXODUS отменен

24 июл 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки»

14 июл 2025 : 		 Вокалист EXODUS: «Это лучший материал, что я делал с группой»
Барабанщик EXODUS о создании нового альбома



TOM HUNTING в недавнем интервью поговорил о том, как группа работала над новым альбомом "Goliath":

«Всё было круто. Мы записывались в Пачеко, Калифорния, в студии нашего друга Juan Urteaga — Trident Studios. Там работали многие группы, TESTAMENT тоже там записывались. Мы знаем его много лет, но раньше у него не писались. И это оказался реально классный опыт — очень позитивный».

На вопрос о том, какие чувства он испытывал, вернувшись в студию, чтобы записывать новую музыку, Tom ответил:

«О, это было здорово. У нас всё происходит довольно органично. Мы с Gary Holt были рядом с его домом, где у нас база в Северной Калифорнии. Мы просто катались по округе — по крайней мере, я катался — пока писали материал. Он приносил риффы, я приезжал к нему, и мы просто джемили. В какой-то момент у нас было песен семь-восемь, а в итоге мы записали 18. Lee Altus и Gary Holt продолжали писать даже во время сведения — кто бы ни занимался сведением, они всё равно генерировали идеи. Это был настоящий творческий взрыв. Очень весело, очень вдохновляюще. Мы реально подпитывали друг друга. Всё было классно».

Говоря о процессе написания песен для альбома «Goliath», он добавил:

«У нас всё всегда примерно одинаково. Нам просто нравится играть, импровизировать, тусоваться вместе. Нам кайфово в компании друг друга. Музыка — это как побочный продукт нашей жизни, если так посмотреть. Да, нам приходится гастролировать — это наша работа. Но если худшее, что со мной случится, — это то, что я проснусь где-нибудь и буду играть музыку, то я, чёрт возьми, уже выиграл, чувак. Нам реально повезло пройти этот путь, и мы все это понимаем».

На вопрос, почему «Goliath» стал самым коллективным альбомом EXODUS, Tom ответил:

«Идеи просто лились рекой — от всех. Jack Gibson помогал с аранжировками, Gary Holt приносил риффы, Lee Altus приносил риффы, да и я старался не отставать. Это вообще не ощущалось как работа — скорее как вдохновение. Наверное, это лучшее слово. И просто быть частью этого — уже кайф. Когда в группе происходит что-то такое, ты хочешь в этом участвовать».

Он также рассказал о возвращении вокалиста Rob Dukes, который в январе 2025 года сменил Steve "Zetro" Souza :

«Rob проделал отличную работу над этим альбомом, чувак. Он принёс кучу реально крутых идей. Было ощущение, что какие-то вещи раньше оставались незавершёнными — и он их закрыл. Он нас реально удивил. Он превзошёл все ожидания. Вокально он вышел на такие уровни, о которых мы даже не думали. И у нас нет такого, когда кто-то скажет: “Это недостаточно тяжело”. Нет никакой формулы. Мы такие, какие есть. И если мы пишем музыку — она просто естественно звучит как EXODUS».




