Барабанщик EXODUS о создании нового альбома



TOM HUNTING в недавнем интервью поговорил о том, как группа работала над новым альбомом "Goliath":



«Всё было круто. Мы записывались в Пачеко, Калифорния, в студии нашего друга Juan Urteaga — Trident Studios. Там работали многие группы, TESTAMENT тоже там записывались. Мы знаем его много лет, но раньше у него не писались. И это оказался реально классный опыт — очень позитивный».



На вопрос о том, какие чувства он испытывал, вернувшись в студию, чтобы записывать новую музыку, Tom ответил:



«О, это было здорово. У нас всё происходит довольно органично. Мы с Gary Holt были рядом с его домом, где у нас база в Северной Калифорнии. Мы просто катались по округе — по крайней мере, я катался — пока писали материал. Он приносил риффы, я приезжал к нему, и мы просто джемили. В какой-то момент у нас было песен семь-восемь, а в итоге мы записали 18. Lee Altus и Gary Holt продолжали писать даже во время сведения — кто бы ни занимался сведением, они всё равно генерировали идеи. Это был настоящий творческий взрыв. Очень весело, очень вдохновляюще. Мы реально подпитывали друг друга. Всё было классно».



Говоря о процессе написания песен для альбома «Goliath», он добавил:



«У нас всё всегда примерно одинаково. Нам просто нравится играть, импровизировать, тусоваться вместе. Нам кайфово в компании друг друга. Музыка — это как побочный продукт нашей жизни, если так посмотреть. Да, нам приходится гастролировать — это наша работа. Но если худшее, что со мной случится, — это то, что я проснусь где-нибудь и буду играть музыку, то я, чёрт возьми, уже выиграл, чувак. Нам реально повезло пройти этот путь, и мы все это понимаем».



На вопрос, почему «Goliath» стал самым коллективным альбомом EXODUS, Tom ответил:



«Идеи просто лились рекой — от всех. Jack Gibson помогал с аранжировками, Gary Holt приносил риффы, Lee Altus приносил риффы, да и я старался не отставать. Это вообще не ощущалось как работа — скорее как вдохновение. Наверное, это лучшее слово. И просто быть частью этого — уже кайф. Когда в группе происходит что-то такое, ты хочешь в этом участвовать».



Он также рассказал о возвращении вокалиста Rob Dukes, который в январе 2025 года сменил Steve "Zetro" Souza :



«Rob проделал отличную работу над этим альбомом, чувак. Он принёс кучу реально крутых идей. Было ощущение, что какие-то вещи раньше оставались незавершёнными — и он их закрыл. Он нас реально удивил. Он превзошёл все ожидания. Вокально он вышел на такие уровни, о которых мы даже не думали. И у нас нет такого, когда кто-то скажет: “Это недостаточно тяжело”. Нет никакой формулы. Мы такие, какие есть. И если мы пишем музыку — она просто естественно звучит как EXODUS».







