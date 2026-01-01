LOU GRAMM с удовольствием работал над альбомом



LOU GRAMM в недавнем интервью поговорил про новую пластинку "Released", выход которой намечен на 27 марта на на CD (HNE Recordings / Cherry Red Records) и виниле (Friday Music). Продюсером альбома выступил он сам вместе с Matthew Gramm'ом. Пластинка содержит десять оригинальных песен, написанных в соавторстве с давним соратником Lou и бывшим участником группы BLACK SHEEP Bruce Turgon'ом. О том, как создавался «Released», он сказал:



«На моих сольных альбомах, которые вышли в 1987 и 1989 годах, было по 10 песен на каждом, но на самом деле было написано около 15 песен, и они находились на разных стадиях готовности. Но после того, как мы выбрали песни для альбома, мне не давал покоя тот факт, что осталось много хороших песен, которые не попали на альбом и заслуживали выпуска. Поэтому, когда я начал задумываться об этом альбоме, я прослушал эти незавершённые песни и выбрал лучшие из них. Некоторым из них нужна была соло-гитара, некоторым — третий куплет. Я начал дорабатывать их. И это был катарсический процесс — я услышал в них большой потенциал. Было здорово услышать их в готовом виде, и тогда мне пришла в голову идея записать последний сольный альбом. В нём одна или две свеженаписанные песни, а остальные — это песни из альбомов "Ready Or Not" и "Long Hard Look", которые, как я уже сказал, были не до конца готовы, но идеи были очень хорошие. Так что я вернулся к ним, добавил третий куплет, вставил соло-гитару, смикшировал и сделал мастеринг. И именно такими были все песни на этом альбоме — почти готовые, но теперь работа закончена… Некоторые из них были завершены, за исключением третьего куплета. Некоторым была нужна гитарная соло-партия, некоторым — перкуссия. Каждая песня была в хорошем состоянии, и для её завершения требовались всего одно или два дополнения. И вернуться и сделать это для меня было сродни катарсису».



На вопрос, почему для него было катарсисом завершить песни более чем через три с половиной десятилетия после того, как они были начаты, Lou ответил:



«Потому что когда я вернулся, чтобы послушать их спустя все эти годы, я вспомнил, как их записывал, и вспомнил ощущение от начала создания песни, какой была идея, и то, что я не закончил её и она пролежала все эти годы, немного тревожило меня. Поэтому, когда я решил создать этот альбом, я был в восторге от того, что смогу вернуться к этим идеям и доработать их. Некоторым нужен был вокал, некоторым — гармония, некоторым — соло-гитара, и я вернулся и доработал их все».







