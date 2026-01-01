RAVEN планируют запись на летом



В недавнем интервью с вокалистом RAVEN, John Gallagher рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:



«ЕР показывает, каким будет следующий альбом, для которого мы написали почти все песни. У нас их очень много, и я полагаю, что у нас есть уже все, что нужно. Нам просто нужно их просеять и решить, с чего начать, что за чем последует, чем закончить, и заполнить пробелы. Скорее всего, мы запишем его летом, [примерно] в июле-августе. Так что в трудные моменты нашего [весеннего тура по Северной Америке в 2026 году], которых будет немного, мы будем играть песни и спрашивать: «Что вы думаете об этой? А что об этой?» Но я в предвкушении. То, что у нас есть, — это еще один шаг вперед: более напряженное, более плотное, более тяжелое, более дикое. [Смеется] Всего понемногу».



Далее он сообщил, что после выхода следующего альбома RAVEN состоится масштабный тур.



«Да, мы уже строим планы на 2027 год, Пока все выглядит очень неплохо. И я просто в предвкушении того, как мы все будет. Мы обсудим название и обложку нового [альбома], когда будем в туре. Потому что мы разбросаны по всей стране — Mike's [Heller, барабанщик RAVEN] в Техасе, [мы с гитаристом RAVEN Mark Gallagher] здесь, во Флориде. Но мы все равно будем обмениваться идеями».







