Новости
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 66
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 40
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Новое видео DIMMU BORGIR 26
*Новое видео BLUE MEDUSA 25
29 мар 2026 : 		 RAVEN планируют запись на летом

2 мар 2026 : 		 Вокалист RAVEN о проблемах со здоровьем

20 янв 2026 : 		 Вокалист RAVEN о первом туре с METALLICA

1 дек 2025 : 		 Вокалист RAVEN: «Мы хотели сохранить оригинальный дух METALLICA»

12 ноя 2025 : 		 Кавер-версия METALLICA от RAVEN

13 окт 2025 : 		 Вокалисту RAVEN уже лучше

25 авг 2025 : 		 Вокалист RAVEN обещает вернуться на сцену

19 янв 2025 : 		 Вокалист RAVEN: «METALLICA всё такие же!»

15 янв 2025 : 		 Видео с текстом от RAVEN

16 дек 2024 : 		 RAVEN готовят ЕР

29 май 2024 : 		 RAVEN планируют бокс-сет All For One

12 июл 2023 : 		 Вокалист RAVEN против подкладок

17 май 2023 : 		 Новое видео RAVEN

29 мар 2023 : 		 Новая песня RAVEN

5 ноя 2022 : 		 Новый альбом RAVEN выйдет весной

20 авг 2022 : 		 Видео с текстом от RAVEN

23 июл 2022 : 		 Новый альбом RAVEN выйдет осенью

27 дек 2021 : 		 DAVID ELLEFSON исполнил кавер-версию JUDAS PRIEST в RAVEN

11 ноя 2021 : 		 Концертное видео RAVEN

8 окт 2021 : 		 Вышел трибьют RAVEN

14 дек 2020 : 		 Новое видео RAVEN

29 сен 2020 : 		 Вокалист RAVEN: «История с COVID-19 непомерно раздута»

9 сен 2020 : 		 Вокалист RAVEN — о «фанере» на концертах

2 сен 2020 : 		 Новое видео RAVEN

31 июл 2020 : 		 Видео с текстом от RAVEN

9 июн 2020 : 		 Новый альбом RAVEN выйдет осенью
RAVEN планируют запись на летом



В недавнем интервью с вокалистом RAVEN, John Gallagher рассказал о том, как идет процесс работы над новым материалом:

«ЕР показывает, каким будет следующий альбом, для которого мы написали почти все песни. У нас их очень много, и я полагаю, что у нас есть уже все, что нужно. Нам просто нужно их просеять и решить, с чего начать, что за чем последует, чем закончить, и заполнить пробелы. Скорее всего, мы запишем его летом, [примерно] в июле-августе. Так что в трудные моменты нашего [весеннего тура по Северной Америке в 2026 году], которых будет немного, мы будем играть песни и спрашивать: «Что вы думаете об этой? А что об этой?» Но я в предвкушении. То, что у нас есть, — это еще один шаг вперед: более напряженное, более плотное, более тяжелое, более дикое. [Смеется] Всего понемногу».

Далее он сообщил, что после выхода следующего альбома RAVEN состоится масштабный тур.

«Да, мы уже строим планы на 2027 год, Пока все выглядит очень неплохо. И я просто в предвкушении того, как мы все будет. Мы обсудим название и обложку нового [альбома], когда будем в туре. Потому что мы разбросаны по всей стране — Mike's [Heller, барабанщик RAVEN] в Техасе, [мы с гитаристом RAVEN Mark Gallagher] здесь, во Флориде. Но мы все равно будем обмениваться идеями».




