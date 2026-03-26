сегодня



KURDT VANDERHOOF о новом составе METAL CHURCH



KURDT VANDERHOOF в недавнем интервью рассказал о том, как собрался нынешний состав METAL CHURCH:



«После того как мы записали Congregation Of Annihilation в 2023-м, немного гастролировали — даже в Australia съездили — а потом вернулись домой, и всё просто посыпалось. Людям не нравилось происходящее, мне не нравилось — у всех были свои причины.



Потом ушёл Stet Howland и я решил: С меня хватит”. Это перестало приносить удовольствие. А группа нашего уровня зарабатывает не те деньги, чтобы терпеть отсутствие кайфа. Да, нам хватает, чтобы это имело смысл — но удовольствие от процесса тоже часть “зарплаты”. А тут его не было. Я лишь подумал: “Это все глупо. Мне это больше не нравится. Мне это не нужно”. И я закрыл METAL CHURCH. Без всяких планов возвращаться.



Спустя где-то полтора года я получил несколько MP3 через Rat Pak. Там какой-то парень пел “Start The Fire” и “In Mourning” — вещи ещё времён Дэвида Вейна и Майка Хоуи. Я понятия не имел, кто это, но подумал: “Вау. Кто это вообще?” И сразу мелькнула мысль: если я когда-нибудь снова соберу группу — вот этот парень был бы отличным вокалистом.



Потом оказалось, что это Brian Allen — его через общего знакомого, Todd La Torre'а из QUEENSRŸCHE, подтолкнули записать демо и отправить их на лейбл. И я реально офигел. Типа: “Да, окей. Это круто”».



Дальше события начали складываться сами собой. Параллельно Rat Pak работали с проектом ELLEFSON-SOTO, и Dave Ellefson' сказал, что если я вдруг снова соберу METAL CHURCH, ему было бы интересно поучаствовать. Мне передали это, и я такой: “Ну… это звучит неплохо”. Мы с Dave'ом давно знакомы.



Потом объявился Jeff Plate: “Если ты снова соберёшь группу — я вернусь”. И я такой: “Ну окей… это становится слишком просто”. Я даже не пытался никого собирать. Начал что-то писать, Jeff подключился — и всё пошло-поехало. Но планы снова изменились.



Потом у него случился реюнион с SAVATAGE, и он не смог остаться. Я за него только рад, без вопросов.

И буквально через пару дней я связался с Ken Mary'ем. Мы старые знакомые, оба из Сиэттла. Он сказал: “Я в деле”. И я такой: “Ну вот и всё”. Люди постоянно спрашивают: “Как ты возродил группу?” Да никак. Она сама возродилась. Я вообще не собирался этого делать. Но всё сложилось так легко, что я просто не стал говорить “нет”. И вот мы здесь».



Говоря о своих сомнениях, Vanderhoof добавил:



«Когда я всё закрыл, я чётко понял: я не хочу превращаться в одну из тех групп, которые ездят в тур “на алименты”. Когда ты выходишь на сцену только ради денег — и от оригинального состава там уже водитель автобуса. Я не хочу быть таким. Но когда в деле такие люди — из MEGADETH, Alice Cooper, FLOTSAM AND JETSAM — настоящие музыканты… это уже другая история.



Я, конечно, переживал, как это воспримут — снова новый вокалист, снова смена состава. Но Brian звучит настолько “по-старому”, что это реально возвращает дух старых METAL CHURCH. И я думал: когда фанаты это услышат — им станет проще всё принять».



Он подытожил:



«Нам ещё нужно доказать, что мы настоящая группа. Выйти и надрать задницы — вот главная задача. Но сейчас всё складывается отлично. Все на одной волне, все понимают, как работает этот бизнес сегодня. И самое главное — нам снова весело. Я реально не мог бы быть счастливее. Мне нравится новая пластинка, она получилась мощной. И нам уже не терпится выйти и сыграть её вживую!»







+0 -0



( 1 ) просмотров: 146

