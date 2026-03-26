Новости
*Кавер-версии FEAR и Элвиса Пресли от ELLEFSON-SOTO 65
*Вокалист CLAWFINGER о противоречивости песни Nigger 38
*Вокалист LAMB OF GOD: «Я бы хотел, чтобы меня запомнили как.... 35
*Умер Фил Кэмпбелл 34
*Новое видео BLUE MEDUSA 24
Metal Church

26 мар 2026 : 		 KURDT VANDERHOOF о новом составе METAL CHURCH

18 фев 2026 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «С бывшими я ругаться не буду»

13 фев 2026 : 		 Новое видео METAL CHURCH

9 фев 2026 : 		 Новый альбом METAL CHURCH выйдет весной

13 янв 2026 : 		 Бывший барабанщик METAL CHURCH: «Marc прав, группа и правда всратое шапито»

13 янв 2026 : 		 Лидер METAL CHURCH ответил бывшему

13 янв 2026 : 		 Бывший вокалист METAL CHURCH: «Ну и хрень же сотворилась!»

12 дек 2025 : 		 Как DAVID ELLEFSON оказался в METAL CHURCH

2 дек 2025 : 		 Лидер METAL CHURCH о новом составе

22 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON, KEN MARY и BRIAN ALLEN в METAL CHURCH

1 май 2025 : 		 Бокс-сет METAL CHURCH выйдет летом

28 янв 2025 : 		 Вокалист METAL CHURCH о статусе группы: «Без понятия»

2 июн 2024 : 		 Концертный релиз METAL CHURCH выйдет летом

30 янв 2024 : 		 Вокалист METAL CHURCH пояснил за отмену

23 янв 2024 : 		 METAL CHURCH отменили все концерты в 2024

22 дек 2023 : 		 METAL CHURCH готовят «нечто клёвое»

10 дек 2023 : 		 Вокалист METAL CHURCH о политических взглядах

3 дек 2023 : 		 METAL CHURCH планируют запись альбома

23 ноя 2023 : 		 Специальный винил от METAL CHURCH

4 окт 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

4 сен 2023 : 		 Гитарист METAL CHURCH: «Я ненавижу блэк-металл, сатанизм, скриминг — для меня это мусор...»

16 авг 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

5 июл 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

8 июн 2023 : 		 Видео с выступления METAL CHURCH

5 июн 2023 : 		 Первое шоу METAL CHURCH с новым вокалистом

23 май 2023 : 		 Умер бывший барабанщик METAL CHURCH
KURDT VANDERHOOF о новом составе METAL CHURCH



KURDT VANDERHOOF в недавнем интервью рассказал о том, как собрался нынешний состав METAL CHURCH:

«После того как мы записали Congregation Of Annihilation в 2023-м, немного гастролировали — даже в Australia съездили — а потом вернулись домой, и всё просто посыпалось. Людям не нравилось происходящее, мне не нравилось — у всех были свои причины.

Потом ушёл Stet Howland и я решил: С меня хватит”. Это перестало приносить удовольствие. А группа нашего уровня зарабатывает не те деньги, чтобы терпеть отсутствие кайфа. Да, нам хватает, чтобы это имело смысл — но удовольствие от процесса тоже часть “зарплаты”. А тут его не было. Я лишь подумал: “Это все глупо. Мне это больше не нравится. Мне это не нужно”. И я закрыл METAL CHURCH. Без всяких планов возвращаться.

Спустя где-то полтора года я получил несколько MP3 через Rat Pak. Там какой-то парень пел “Start The Fire” и “In Mourning” — вещи ещё времён Дэвида Вейна и Майка Хоуи. Я понятия не имел, кто это, но подумал: “Вау. Кто это вообще?” И сразу мелькнула мысль: если я когда-нибудь снова соберу группу — вот этот парень был бы отличным вокалистом.

Потом оказалось, что это Brian Allen — его через общего знакомого, Todd La Torre'а из QUEENSRŸCHE, подтолкнули записать демо и отправить их на лейбл. И я реально офигел. Типа: “Да, окей. Это круто”».

Дальше события начали складываться сами собой. Параллельно Rat Pak работали с проектом ELLEFSON-SOTO, и Dave Ellefson' сказал, что если я вдруг снова соберу METAL CHURCH, ему было бы интересно поучаствовать. Мне передали это, и я такой: “Ну… это звучит неплохо”. Мы с Dave'ом давно знакомы.

Потом объявился Jeff Plate: “Если ты снова соберёшь группу — я вернусь”. И я такой: “Ну окей… это становится слишком просто”. Я даже не пытался никого собирать. Начал что-то писать, Jeff подключился — и всё пошло-поехало. Но планы снова изменились.

Потом у него случился реюнион с SAVATAGE, и он не смог остаться. Я за него только рад, без вопросов.
И буквально через пару дней я связался с Ken Mary'ем. Мы старые знакомые, оба из Сиэттла. Он сказал: “Я в деле”. И я такой: “Ну вот и всё”. Люди постоянно спрашивают: “Как ты возродил группу?” Да никак. Она сама возродилась. Я вообще не собирался этого делать. Но всё сложилось так легко, что я просто не стал говорить “нет”. И вот мы здесь».

Говоря о своих сомнениях, Vanderhoof добавил:

«Когда я всё закрыл, я чётко понял: я не хочу превращаться в одну из тех групп, которые ездят в тур “на алименты”. Когда ты выходишь на сцену только ради денег — и от оригинального состава там уже водитель автобуса. Я не хочу быть таким. Но когда в деле такие люди — из MEGADETH, Alice Cooper, FLOTSAM AND JETSAM — настоящие музыканты… это уже другая история.

Я, конечно, переживал, как это воспримут — снова новый вокалист, снова смена состава. Но Brian звучит настолько “по-старому”, что это реально возвращает дух старых METAL CHURCH. И я думал: когда фанаты это услышат — им станет проще всё принять».

Он подытожил:

«Нам ещё нужно доказать, что мы настоящая группа. Выйти и надрать задницы — вот главная задача. Но сейчас всё складывается отлично. Все на одной волне, все понимают, как работает этот бизнес сегодня. И самое главное — нам снова весело. Я реально не мог бы быть счастливее. Мне нравится новая пластинка, она получилась мощной. И нам уже не терпится выйти и сыграть её вживую!»




КомментарииСкрыть/показать 1 )

26 мар 2026
Corpsegrinder04
Эллефсон я как понимаю там что-то вроде нашего Безрукова.
Один снимается во всех подряд фильмах и сериалах средней паршивости, другой в 100500 группах играет одновременно.
Что не новость, то чуть ли не через каждую вкладку его рожа мелькает.
 

