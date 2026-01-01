SEPULTURA исполнила новую песню



В рамках выступления 20 марта в Австралии, группа SEPULTURA впервые исполнила композицию "The Place":



01. Beneath The Remains

02. Inner Self

03. Desperate Cry

04. The Place (live debut)

05. Kairos

06. Propaganda

07. Attitude

08. Means To An End

09. Choke

10. Phantom Self

11. Kaiowas

12. Guardians Of Earth

13. Escape To The Void

14. Dead Embryonic Cells

15. Agony Of Defeat

16. Orgasmatron (MOTÖRHEAD cover)

17. Troops Of Doom

18. Territory

19. Refuse/Resist

20. Arise

21. Drum Solo

22. Ratamahatta

23. Roots Bloody Roots











